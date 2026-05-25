Rusia închide aeroportul din Kaliningrad pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina

1 minut de citit Publicat la 23:58 25 Mai 2026 Modificat la 23:59 25 Mai 2026

Sursa foto: Hepta

Decolările şi aterizările pe aeroportul din Kaliningrad au fost restricţionate, luni, pentru prima dată de la începutul războiului cu Ucraina, potrivit unui comunicat al Rosaviatsia, preluat de RBC.UA. „Restricțiile sunt necesare pentru a asigura siguranța zborurilor”, a declarat serviciul de presă al companiei.

Conform datelor aeroportului, la ora 19:30, ora locală, trei zboruri au fost întârziate la plecare (două din Sankt Petersburg și unul din Perm). Un zbor de la Nijni Novgorod la Kaliningrad a fost, de asemenea, întârziat.

Mai multe postări pe reţelele sociale indicau că zeci de avioane se aflau, luni seară, în aer și nu puteau ateriza pe aeroport. Distanța de la Aeroportul Khrabrovo până la granița cu Ucraina depășește 800 km.

Rusia ar vrea să închidă spaţiul aerian deasupra Moscovei

La începutul lunii iunie, Rusia intenționează să închidă aproape complet spațiul aerian de deasupra Moscovei pentru aviația civilă. Restricțiile se vor aplica zborurilor la altitudini de până la 5.100 de metri. Interdicția nu se va aplica zborurilor de pasageri regulate și charter care operează către și dinspre aeroporturi.

Recent, operațiunile pe 13 aeroporturi din sudul Rusiei au fost suspendate după ce o dronă ar fi lovit clădirea unui serviciu de navigație aeriană din Rostov-pe-Don.

Rușii au declarat că a fost atacată clădirea administrativă a unei filiale a companiei Aeronautical Navigation of Southern Russia. Drept urmare, peste 80 de zboruri au fost întârziate sau anulate, iar cel puțin 14.000 de pasageri au fost blocați în sălile de așteptare.