Arabia Saudită strânge robinetul banilor. Neom și alte proiecte majore au intrat la apă, sunt prea scumpe chiar și pentru petrodolari

10 minute de citit Publicat la 23:45 25 Mai 2026 Modificat la 00:17 26 Mai 2026

Hidden Marina, stațiunea de schi Trojena și orașul The Line, parte din megaproiectul Neom. Sursa foto: Neom/ Profimedia Images

În urmă cu aproape zece ani, prințul moștenitor Mohammed bin Salman a lansat un plan amplu de transformare a Arabiei Saudite. Programul, numit Vision 2030, promitea să schimbe fundamental țara. Arabia Saudită urma să construiască orașe futuriste, stațiuni spectaculoase și proiecte tehnologice menite să impresioneze nu doar regiunea, ci întreaga lume. Acum, cu doar patru ani înainte de 2030, ambițiile încep să fie reduse. O parte a acestei schimbări are legătură cu presiunile financiare. Scăderea prețului petrolului, înainte de războiul din Orientul Mijlociu, a afectat chiar și resursele uriașe ale Arabiei Saudite, scrie BBC.

Ideile au fost prezentate prin campanii de imagine costisitoare, cu peisaje futuriste și concepte greu de imaginat în realitate. Acestea au atras atenția presei internaționale, stârnind atât admirație, cât și ironii. Planurile erau susținute de fondul suveran de investiții al Arabiei Saudite, PIF, evaluat la aproape 1.000 de miliarde de dolari. Banii proveniți în mare parte din petrol urmau să fie folosiți pentru a construi o economie mai puțin dependentă de petrol.

Chiar dacă prețurile petrolului au crescut din nou din cauza războiului, incertitudinea provocată de conflict limitează în continuare veniturile și cheltuielile regatului. În plus, investițiile străine așteptate pentru aceste proiecte foarte scumpe nu au venit în ritmul și la nivelul pe care mizau autoritățile saudite.

Întrebarea este dacă Arabia Saudită doar își ajustează planurile sau dacă face un pas înapoi.

› Vezi galeria foto ‹

De la fantezie la realism

Unele dintre cele mai spectaculoase proiecte sunt acum reduse, amânate sau chiar abandonate. Multe făceau parte din Neom, megaproiectul estimat cândva la 500 de miliarde de dolari.

The Line, orașul care trebuia să se întindă perfect drept pe mai mult de 160 de kilometri în nord-vestul Arabiei Saudite, pare să fie transformat într-un proiect mult mai modest. Inițial, era prezentat ca un oraș al viitorului, mai înalt decât unele dintre cele mai cunoscute clădiri din lume.

Și Trojena, stațiunea de iarnă planificată în munții din nord-vestul țării, a fost redusă. În zonă există zăpadă, deși Arabia Saudită este asociată mai ales cu deșertul, dar aceasta nu durează mult. Ideea unei stațiuni montane deschise tot anul nu mai pare realistă. Planul includea pârtii de schi, un sat montan, un lac artificial, hoteluri de lux și magazine, ca un mic St. Moritz în munții Arabiei. Stațiunea trebuia să găzduiască Jocurile Asiatice de Iarnă din 2029, dar competiția a fost mutată în Kazahstan.

The Cube, o clădire uriașă cu apartamente și birouri, atât de mare încât ar fi putut cuprinde de 20 de ori Empire State Building, a fost abandonată complet. Costul estimat era de 50 de miliarde de dolari.

Mai recent, și circuitul LIV Golf, unul dintre marile proiecte prin care Arabia Saudită voia să devină o forță mondială în sport, a fost reevaluat. Până acum, ar fi costat aproximativ 5 miliarde de dolari, fără să aducă rezultatele financiare sau de imagine așteptate.

Unii observatori ai Arabiei Saudite spun că acest tipar nu este nou. Ellen R. Wald, autoarea cărții „Saudi, Inc.”, consideră că marile anunțuri urmate de reduceri sau abandonuri s-au mai văzut în regat. „Este același scenariu și cu The Line. Se spune: «Vom construi acest lucru uriaș». Apoi se ajunge la: «De fapt, îl vom reduce mult». Se repetă aceeași poveste. Se făcea asta și înainte de Mohammed bin Salman. Sunt anunțuri mari, spectaculoase, iar apoi proiectul fie nu se mai construiește, fie ajunge să fie mult mai mic sau diferit față de ce s-a promis”, spune Wald.

Ea amintește de orașele noi care trebuiau construite în anii 2000, în timpul regelui Abdullah. Programul „Orașelor Economice” avea același obiectiv: reducerea dependenței de petrol. De zeci de ani, Arabia Saudită știe că nu se poate baza la nesfârșit pe o singură resursă naturală. Regatul are nevoie de o economie mai diversă și mai stabilă. Rezultatele au fost însă modeste, deși s-au cheltuit miliarde de dolari. Unele orașe nu au mai fost construite, iar altele au fost reduse. Cel mai mare, King Abdullah Economic City, pe coasta Mării Roșii, la nord de Jeddah, a fost realizat, dar nu a devenit centrul de afaceri și turism pe care îl promiteau autoritățile.

Scopul era atragerea de investiții străine și crearea de locuri de muncă reale pentru populația tânără a țării, în afara sectorului de stat. Dar în 2016, rata șomajului era încă de aproximativ 12%.

Wald spune că oficialii au avut adesea așteptări nerealiste. „Unde credeau că este piața? Cine le-a spus că acest lucru este posibil? Există o cultură în care oamenii spun conducerii ceea ce vrea să audă. La fel fac și consultanții, pentru că vor contracte mari. Apoi proiectele nu ajung la nivelul promis.”

Un tipar care există de zeci de ani

Companiile străine evită uneori să pună întrebări incomode, ca să nu riște pierderea unor contracte foarte profitabile.

Unii cred că, atunci când Mohammed bin Salman a devenit conducătorul real al Arabiei Saudite, în 2017, a preluat un sistem care avea nevoie urgentă de reformă.

Ghanem Nuseibeh, analist economic care urmărește de ani de zile transformările din Arabia Saudită, spune că MBS a moștenit „un sistem social și economic rupt de lumea modernă”, care se îndrepta spre stagnare.

Vision 2030 a fost gândit pentru a schimba țara pe trei planuri: economic, politic și social. „Partea foarte dificilă era că toate aceste schimbări trebuiau făcute în același timp”, spune Nuseibeh.

Conducerea religioasă conservatoare din Arabia Saudită avea o influență puternică asupra societății. Pentru MBS și consilierii săi, acest control era un obstacol în calea modernizării economice. Schimbarea politică a fost prezentată ca trecerea puterii către o generație mai tânără și mai dinamică. Totuși, acest lucru nu a adus și mai multă libertate de exprimare politică. De fapt, chiar MBS a luat unele decizii care au afectat ritmul schimbării și imaginea sa internațională.

În 2017, el a ordonat reținerea mai multor oficiali și oameni de afaceri saudiți la hotelul Ritz-Carlton din Riad. Guvernul a spus că era o campanie anticorupție, dar criticii au văzut-o ca pe o acțiune de intimidare și confiscare a averilor. Un an mai târziu, uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi în consulatul Arabiei Saudite din Istanbul a afectat grav imaginea prințului moștenitor.

Abdullah al-Ouda, academic și activist pentru drepturile omului stabilit în Statele Unite, știe direct cum tratează autoritățile saudite disidența. Tatăl său, Salman al-Ouda, un cunoscut cleric saudit, este în închisoare din 2017, fiind acuzat, printre altele, de „instigare la tulburări”. Abdullah spune că episoade precum cel de la Ritz-Carlton au afectat încrederea investitorilor, chiar dacă persoanele reținute ar fi plătit aproximativ 100 de miliarde de dolari.

„Pe termen lung, acest lucru i-a speriat pe investitori”, spune el. „Represiunea a influențat modul în care investitorii văd Arabia Saudită. Ei vor predictibilitate. Dacă nu există predictibilitate, poți fi investitor într-o zi și deținut arbitrar în ziua următoare. Nimeni nu vrea asta.”

Vision 2030 a schimbat totuși imaginea Arabiei Saudite. Din 2016, țara a început să atragă mari evenimente sportive și de divertisment, ceea ce a schimbat atât viața internă, cât și felul în care regatul este perceput în exterior. Nu toate schimbările au fost de suprafață. Acordarea dreptului femeilor de a conduce a avut un impact real asupra societății saudite.

Totuși, problemele legate de drepturile omului au continuat să umbrească aceste schimbări. Pe măsură ce MBS și fondul suveran saudit au investit în sport, artă, divertisment și proiecte de mediu, au apărut tot mai multe acuzații de spălare de imagine. Unele vedete din sport și divertisment au acceptat să apară în Arabia Saudită, dar altele au refuzat, invocând situația drepturilor omului. Mulți fani au mers la Riad pentru curse auto sau gale de box, însă alți turiști au fost descurajați de imaginea negativă a regatului. Cu toate acestea, pentru mulți tineri saudiți, ambițiile lui Mohammed bin Salman au fost populare și inspiraționale.

Salvarea Vision 2030: victorii mai mici, succes după succes, în locul unor megaproiecte

Reducerea cheltuielilor pentru unele dintre cele mai spectaculoase proiecte pare, din exterior, o recunoaștere parțială a eșecului. Autoritățile saudite încearcă însă să prezinte schimbarea ca pe o decizie practică.

„Acum ideea este să obțină victorii mai mici, succes după succes, în locul unor megaproiecte”, spune Abdullah. „De exemplu, stațiunea Sindalah, la Marea Roșie, poate fi prezentată ca o reușită. Este o stațiune mai tradițională, dar poate fi inclusă în continuare în Vision 2030, spre deosebire de proiecte precum The Line sau The Cube.”

Această explicație se potrivește cu mesajul transmis recent de autorități. Yasir al-Rumayyan, guvernatorul PIF, a spus că noul plan pe cinci ani al fondului se va concentra pe cheltuieli mai eficiente, pe evaluarea performanței companiilor și pe protejarea resurselor financiare.

Pentru unii analiști, această schimbare este cea mai bună soluție pentru Arabia Saudită și o modalitate de a salva Vision 2030.

Thamer Shaker, om de afaceri și consultant saudit, spune că nu este vorba neapărat despre un eșec, ci despre o etapă normală. „Vedem trecerea de la faza marilor ambiții la faza execuției. Orice transformare națională ajunge într-un punct în care prioritățile, calendarul și folosirea resurselor devin mai importante decât anunțurile spectaculoase.”

Unele proiecte importante, dar mai realiste, vor continua. Printre ele se află refacerea vechii capitale Diriyah, lângă Riad, și parcul tematic Six Flags Qiddiya City. Un alt exemplu este AlUla, situl antic din nordul țării, celebru pentru monumentele nabateene asemănătoare celor de la Petra.

Transformarea AlUla într-un simbol al noii identități culturale saudite a costat deja câteva miliarde de dolari, iar alte miliarde sunt pregătite pentru dezvoltarea sa ca destinație turistică globală. Spre deosebire de The Line, acesta pare un obiectiv mai ușor de atins.

În sport, Arabia Saudită a obținut deja una dintre cele mai mari victorii: organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2034. MBS va încerca probabil să includă și aici proiecte spectaculoase, dar unele idei foarte ambițioase par să fi fost temperate pentru a ține costurile sub control.

Oficialii saudiți încearcă să prezinte schimbarea de direcție ca pe un semn de maturizare. Mesajul lor este că au recunoscut greșelile și au corectat planul.

Mate Szalai, specialist în politica și economia Golfului, spune că această deschidere ajută în relația cu politicienii și diplomații străini. „Faptul că saudiții își recunosc măcar parțial greșelile și vorbesc despre ele este un semn pozitiv. Dar nu cred că este suficient pentru majoritatea investitorilor și a celor implicați”, spune el.

Thamer Shaker este mai optimist. „În multe cazuri, prioritizarea atentă poate crește încrederea investitorilor. Discuția internațională se mută de la «cât de mari sunt anunțurile?» la «cât de credibil este planul de execuție?».”

Robinetul banilor se închide

Reevaluarea Vision 2030 începuse deja înainte de războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran. Conflictul a zguduit regiunea Golfului și a ridicat semne de întrebare asupra modelului urmat de Emiratele Arabe Unite, care s-au transformat într-un centru global de afaceri și turism. Arabia Saudită voia nu doar să copieze acest model, ci să îl depășească.

Szalai spune că războiul a creat și mai multă incertitudine privind viitorul Vision 2030.

„Înainte de război, saudiții voiau mai multe investiții în inteligență artificială, turism, industrie, minerit și producție locală. Dar toate aceste domenii au fost afectate de război, cu excepția mineritului”, spune el. „Înainte de război, mesajul principal era că Neom va fi redefinit ca un centru pentru industrii legate de inteligența artificială. Acest lucru are sens în contextul actual, dar arată că mesajul se schimbă de la o lună la alta. Asta indică o anumită confuzie strategică. În același timp, este un semn că oficialii saudiți știu că trebuie să vină cu un nou plan.”

Vision 2030 a contribuit la apariția unei Arabii Saudite diferite, admirată de unii și criticată de alții. Dar, dacă planul se baza pe trei mari direcții, drumul este încă lung.

Politic, disidența este pedepsită în continuare dur.

Social, schimbările sunt vizibile. Viața în orașe precum Riad s-a modificat mult, iar saudiții cheltuiesc acum mai mulți bani în propria țară pentru divertisment, într-un mod care ar fi fost greu de imaginat acum 20 de ani.

Economic, megaproiectele Vision 2030 trebuiau să ducă țara spre o etapă în care investițiile private și străine să conteze aproape la fel de mult ca banii din petrol. Până acum, acest lucru s-a întâmplat doar parțial.

Pentru conducerea saudită, Vision 2030 este prezentat în continuare ca o poveste de succes, chiar dacă nu la scara promisă inițial. Mohammed bin Salman vrea să fie văzut ca un lider vizionar, dar și ca unul capabil să fie practic și pragmatic atunci când realitatea o cere.