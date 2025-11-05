The Line, mega-orașul din proiectul Neom, a intrat la apă de 30 de ori. E prea scump chiar și pentru petrodolarii Arabiei Saudite

3 minute de citit Publicat la 11:00 05 Noi 2025 Modificat la 11:00 05 Noi 2025

Arabia Saudită restrânge meg-aorașul The Line din cadrul proiectului Neom. Față de planurile inițiale, construcția va fi mult mai mică. Foto: Profimedia Images

Ambițioasele planuri pentru "The Line", mega-orașul lung de 160 km din Arabia Saudită, au fost suspendate pentru a putea fi reduse semnificativ, scrie presa internațională.

"The Line" este parte a strategiei "Vision 2030", lansată de prințul moștenitor Mohammed bin Salman pentru a diversifica economia țării, asociată în proporție covârșitoare cu industria petrolului.

În prezent însă, regimul de la Riad pare să-și fi schimbat prioritățile.

"Am cheltuit prea mult. Ne-am grăbit cu 160 km/h. Acum avem deficite. Trebuie să re-prioritizăm", a declarat un oficial saudit la un forum de investiții desfășurat săptămâna trecută.

"The Line" ar fi trebuit să fie un oraș futurist construit liniar în deșertul de la Marea Roșie, în cadrul proiectului Neom.

Planificat pentru a găzdui 9 milioane de oameni, adică peste un sfert din populația Arabiei Saudite, mega-orașul avea ambițiosul obiectiv de a redefini metropolele viitorului.

Fără drumuri, mașini sau emisii poluante, "The Line", urma să funcționeze cu energie 100% regenerabilă. Planurile originale prevedeau o poziționare la 500 m deasupra nivelului mării, cu o lățime de 200 m și o lungime de 170 km.

Imagini ale primului segment "The Line", numit "Hidden Marina", în galeria foto următoare.

De-a lungul anilor, "The Line" s-a confruntat cu întârzieri masive.

"The Line" a intrat la apă de 30 de ori

Varianta ajustată spune că orașul va găzdui doar 300.000 de locuitori, pe o întindere de doar câțiva kilometri.

Pe vremea când nimeni nu vorbea de ajustarea planurilor pentru Neom, autoritățile saudite au strămutat mii de oameni pentru a face loc lucrărilor.

Jerry Inzerillo, principalul consilier al prințului moștenitor saudit, spune în prezent că guvernul de la Riad face "o corecție de curs", deoarece țara resimte presiunea financiară a problemelor din piețele petroliere.

Când "Vision 2030" a fost lansat în 2016, prețurile petrolului erau în medie de 100 de dolari pe baril.

Aceste valori nu au mai fost atinse din 2022, iar țițeiul continuă să reprezinte jumătate din economia Arabiei Saudite.

"Asta te obligă să fii mai conservator", subliniază consilierul prințului moștenitor.

O sursă citată de Reuters afirmă că Riadul a ales să-și reorienteze fondurile alocate Neom, bazându-se în schimb pe investiții în inteligență artificială și centre de date alimentate pe bază de hidrocarburi.

Regatul saudit a preluat, de asemenea, o serie de proiecte noi cu termene-limită stricte, cum ar fi Cupa Mondială de fotbal din 2034, care urmează să aibă loc pe 11 stadioane.

Care este stadiul proiectelor Neom

The Line : planurile pentru ambițiosul meg-aoraș au fost din nou oprite. Arabia Saudită anunțase inițial în 2021 că întregul oraș de 160 km va fi finalizat până în 2045.

: planurile pentru ambițiosul meg-aoraș au fost din nou oprite. Arabia Saudită anunțase inițial în 2021 că întregul oraș de 160 km va fi finalizat până în 2045. Oxagon : un complex industrial plutitor, imaginat în formă de octogon și situat la aproximativ 26 km nord de orașul Duba, care nu a fost construit încă. Prima fază este programată pentru 2027.

: un complex industrial plutitor, imaginat în formă de octogon și situat la aproximativ 26 km nord de orașul Duba, care nu a fost construit încă. Prima fază este programată pentru 2027. Trojena: o destinația turistică montană, situată pe muntele Jebal al-Lawz la altitudini de până la 2.600 m deasupra nivelului mării. Gândită ca prima destinație majoră de schi în aer liber din Peninsula Arabică, aceasta trebuia să găzduiască Jocurile Arabe de Iarnă în 2029, dar nu se așteaptă să fie gata până în 2032.

o destinația turistică montană, situată pe muntele Jebal al-Lawz la altitudini de până la 2.600 m deasupra nivelului mării. Gândită ca prima destinație majoră de schi în aer liber din Peninsula Arabică, aceasta trebuia să găzduiască Jocurile Arabe de Iarnă în 2029, dar nu se așteaptă să fie gata până în 2032. Sindalah: o destinația insulară de lux, e singura parte a proiectului Neom care este oficial finalizată, după inaugurarea din octombrie anul trecut. Momentul a venit la trei ani după data programată inițial pentru deschidere, iar costurile au depășit de trei ori bugetul alocat. Deși inaugurată oficial, până în august anul curent stațiunea încă nu era deschisă publicului.

În 2023, în cadrul proiectului Neom au fost anunțate 12 componente, care nu au fost construite încă.

Printre acestea se numără Leyja - o vale naturală "decupată" între versanți înalți de 400 m, cu trei hoteluri, Epicon - o stațiune cu doi zgârie-nori, Siranna - concepută ca destinație ultra-luxoasă, amplasată pe piloni hexagonali, și Utamo - un teatru futurist și un loc al artelor și divertismentului imersiv.