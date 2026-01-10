18 ani fără să cheltui un leu. Atât i-ar lua unui român cu salariu minim să strângă bani pentru un apartament

Achiziția unui apartament a devenit un lux în România. Foto: Getty Images

Un apartament mediu cu două camere în București a ajuns să coste, în 2025, în jur de 100.000-110.000 de euro, ceea ce pentru o persoană cu venit mediu a devenit un obiectiv aproape inaccesibil iar pentru cei cu salariu minim un lucru imposibil.

Salariul mediu net la nivel național este în jur de 5.500 lei în 2025 (aprox. 1.080–1.100 euro), ceea ce înseamnă un venit net anual de circa 13.000 euro. Aşadar pentru un apartament de 110.000 euro, ar trebui să plătească toate salariile timp de 8 ani sau să economisească peste 15 ani (sub 50% din venit).

Dacă ne raportăm la salariul minim, în jur de 2.500 de lei net, apartamentul de 110 mii de euro înseamnă peste 18 ani de venituri nete cumulate, într-un scenariu teoretic în care nu s-ar cheltui nimic pe traiul de zi cu zi. Şi 40 de ani de economisire realistă.

​Dacă e să ne uităm la un împrumut bancar pentru un astfel de apartament, cu un avans de 15%, rata ar ajunge undeva la 4.000-4.500 lei pe lună, adică aproape întregul salariu mediu net pe economie. Ceea ce înseamnă că, pentru un astfel de credit e nevoie de un cuplu cu două salarii medii sau o persoană cu venituri semnificativ mai mari.

Oana Ivan, expert piaţa imobiliară: Din păcate, prețul unui apartament mediu de două camere în București a ajuns la un nivel care depășește, aș spune eu, puterea de cumpărare a unui cumpărător cu venituri medii. Pentru că ar fi nevoie să nu cheltuiască nimic sau să aibă un co-plătitor. Un singur cumpărător nu se mai încadrează în condițiile actuale de creditare și la prețurile actuale pentru achiziția unui apartament de două camere, cu venituri medii, cu venituri mici, nici atât.

Ana Maria Roman: Cam la ce preț ajunge în acest moment, în București, de exemplu, în zona centrală, un apartament de două camere?

Oana Ivan, expert piaţa imobiliară: Un apartament nou în centru poate să depășească chiar 180.000-200.000 euro. Dacă vorbim de un apartament într-un bloc vechi, atunci acolo putem găsi la 120-140.000 euro. Vorbim de zonele centrale, semicentrale. Pentru categoria de cumpărători cu venituri mici și medii, clar, aceasta nu este o opțiune. Și atunci singura variantă ar fi fie amânarea proiectului de achiziție, fie redimensionare, adică trecerea spre o garsonieră, ceea ce de multe ori nu e viabil, fie, dacă nu, mutarea în afara orașului, adică în așa-numitele cartiere dormitor, zona extremă vest, dincolo de Militari, Popești-Leordeni, genul acesta de zone.

Ana Maria Roman: Urmează un an cu impozite mult mai mari, cu salarii înghețate, cu taxe mai mari, cu scumpiri. La ce ne așteptăm pe piața imobiliară, vor scădea prețurile apartamentelor?

Oana Ivan, expert piaţa imobiliară: În opinia mea, nu cred că vor scădea prețurile apartamentelor. Este deja un decalaj structural, o diferență foarte mare, îmtre potențialul de cumpărare și prețuri. Cred că vor scădea volumele de vânzări și cred că Bucureștiul se va alinia încet-încet cu celelalte capitale internaționale, acolo unde achiziția unui apartament a devenit un lux, să spunem. Ca atare vor migra către zona de chirii. Cine va dori neapărat să fie proprietar, cum e și firesc până la urmă, toți ne dorim să fim proprietari, va trebui să-și regândească opțiunile, fie ca dimensiuni, fie ca localizare.