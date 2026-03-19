Protest spontan în curtea Șantierului Naval Mangalia. Angajații nu și-au primit salariile de trei luni

Publicat la 08:44 19 Mar 2026 Modificat la 08:44 19 Mar 2026

Este protest spontan joi dimineață în curtea Șantierului Naval DAMEN Mangalia. Angajații sunt nemulțumiți de faptul că este a treia lună la rând în care nu și-au primit salariile.

Oamenii au întrerupt lucrul fiind nemulțumiți că nu sunt plătiți, deși li se fac promisiuni că își vor primi salariile.

Muncitorii reclamă că au ajuns la limită, că au datorii și că nu primesc niciun răspuns de la conducerea șantierului privind data când vor fi plătiți. De asemenea, ei cer garanții că astfel de situații nu se vor mai repeta.

Protestatarii susțin că din cauza lipsei banilor au ajuns să își caute alt loc de muncă în județul Constanța sau chiar în străinătate.

Conducerea șantierului nu a transmis niciun punct de vedere cu privire la protestul spontan și la situația salariilor neplătite.

Angajații Șantierului Naval din Mangalia au protestat și acum o lună din cauza banilor.

În șantier au fost efectuate lucrări de reparații la două nave, dar chiar și după finalizarea acestor lucrări, muncitorii nu și-au primit salariile.