Spaţiu verde distrus în Parcul Herăstrău, după 2 săptămâni de la amenajare. Primăria Bucureşti: "Am găsit trandafirii rupţi, tăiaţi"

1 minut de citit Publicat la 12:28 02 Iun 2026 Modificat la 12:34 02 Iun 2026

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis, marţi, că angajaţii săi au găsit rupţi şi tăiaţi trandafirii plantaţi, în urmă cu două săptămâni, în Parcul Herăstrău. "Trandafirii schimbaseră complet imaginea acelui spațiu verde până atunci neîngrijit", a precizat instituţia.

Primăria Capitalei a subliniat că trandafirii din Pavilionul H, din Parcul Herăstrău, au rezistat numai două săptămâni.

"Pe 13-15 mai i-am plantat la Pavilionul H, din Parcul Herăstrău. Trandafirii schimbaseră complet imaginea acelui spațiu verde până atunci neîngrijit. În această dimineață, i-am găsit rupți, tăiați. Au rezistat doar două săptămâni...", a transmis instituţia.

A început golirea Lacului Herăstrău

Marţi, a început procesul de golire a Lacului Herăstrău pentru realizarea lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. „Acum, e periculos în zonă și există risc de prăbușire”, a notat instituția.

"Procesul de scădere va dura până pe 8 iunie atunci când intră cu utilajele în cuvă. Până atunci, relocăm rațele pe Lacul Floreasca, iar, odată ce apa va curge, peștii vor ajunge în următorul lac. Și, așa cum a promis primarul general Ciprian Ciucu, începem punerea în siguranță a malurilor.

Acum, e periculos în zonă și există risc de prăbușire. Deja sunt surpate!”, a anunţat Primăria Capitalei.