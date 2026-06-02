Hidroelectrica are un nou director general. Cine este Iulius-Dan Plaveti: A condus inclusiv Complexul Energetic Oltenia și Tarom

1 minut de citit Publicat la 12:41 02 Iun 2026 Modificat la 12:41 02 Iun 2026

Iulius-Dan Plaveti în 2016, pe vremea când era director general interimar al companiei Tarom. Sursa foto: Agerpres Foto

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis numirea lui Iulius-Dan Plaveti în funcţia de preşedinte al Directoratului Hidroelectrica, începând cu data de 29 mai 2026, se arată într-un raport transmis Bursei de Valori Bucureşti, potrivit Agerpres.

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a aprobat vineri numirea noilor membri ai Directoratului, în urma finalizării procesului de selecţie desfăşurat conform legislaţiei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Astfel, Iulius-Dan Plaveţi a fost numit în funcţia de membru al Directoratului şi Chief Executive Officer (CEO), mandatul său urmând să se desfăşoare până la 7 noiembrie 2027.

Acesta va prelua oficial funcţia după renunţarea la toate poziţiile de administrator sau director deţinute în consilii de administraţie, consilii de supraveghere şi directorate, atât în companii de stat, cât şi private.

Totodată, Mihail-Dan Stan a fost numit membru al Directoratului şi Chief Financial Officer (CFO), cu un mandat valabil până la aceeaşi dată, 7 noiembrie 2027.

Decizia marchează finalizarea procesului de selecţie a conducerii executive a companiei şi asigură continuitatea managementului pentru următoarea perioadă. Actualul director general interimar al companiei, Bogdan Badea, s-a retras din procesul de selecţie.

Cine este Iulius-Dan Plaveti și de ce s-a restras din cursă singurul său contracandidat

Recent, directorul general interimar al Hidroelectrica Bogdan Badea a anunţat că se retrage din cursa pentru şefia companiei. Acesta a invocat presiuni politice dar a precizat că nu pleacă din companie, ci își va păstra funcţia de director de investiţii al Hidroelectrica.

Pe „lista scurtă” în cadrul procedurii de selecţie a unui nou director general al companiei de stat Hidroelectrica erau calificaţi doar doi candidaţi. Este vorba de actualul CEO interimar, Bogdan Badea, şi Iulius Plaveti.

Dan Iulius Plaveti este cunoscut mai ales pentru conducerea unor companii și instituții de stat din energie și transporturi, în special ANRE, TAROM și Hidroserv.

Funcții importante pe care le-a deținut:

Președinte al Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în perioada 2010–2012.

Director General al TAROM (interimar, 2016–2017).

Director General al Hidroserv (2018–2021).

Președinte al Consiliului de Administrație al Compania Națională Aeroporturi București.

Membru în Consiliul de Administrație al CFR Călători.

Membru în Consiliul de Supraveghere al Transelectrica.

Manager al Complexul Energetic Oltenia, funcție menționată în presă în ultimii ani.