Angajații de la casele de pensii reclamă că noua lege a salarizării le scade veniturile: "În 2027 vor fi mai mici ca în 2025"

Noua Lege a salarizării reduce semnificativ salariile angajaţilor din casele teritoriale de pensii şi riscă să menţină inechităţile salariale existente şi să afecteze puterea de cumpărare a angajaţilor, susţine Federaţia Naţională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), afiliată la Blocul Naţional Sindical.

Potrivit unui comunicat de presă al organizaţiei sindicale, transmis marţi Agerpres, reformarea sistemului de salarizare din sectorul public este necesară, însă noua lege trebuie să fie construită pe principii reale de echitate, transparenţă şi predictibilitate, astfel încât să elimine diferenţele nejustificate dintre salariaţii care desfăşoară activităţi similare şi să garanteze menţinerea valorii reale a veniturilor în raport cu evoluţia economică.

Astfel, FNSSM solicită introducerea unor mecanisme clare care să conducă la uniformizarea salarizării pentru funcţii identice sau similare şi la eliminarea diferenţelor salariale generate de interpretări şi aplicări neunitare ale legislaţiei anterioare.

"Nu se poate construi un sistem modern de salarizare dacă păstrăm dezechilibrele trecutului. Pentru aceeaşi muncă, aceeaşi responsabilitate şi aceeaşi pregătire profesională trebuie să existe aceeaşi recunoaştere salarială. Proiectul nu stabileşte o formulă clară şi obligatorie de determinare a valorii de referinţă utilizate la calculul salariilor din sectorul public. În lipsa unui asemenea mecanism, salariile riscă să fie erodate constant de inflaţie şi de creşterea costului vieţii", sunt de părere sindicaliştii.

În acelaşi timp, se solicită ca valoarea de referinţă să fie actualizată anual printr-o formulă prevăzută expres în lege, fundamentată pe indicatori economici obiectivi, precum rata inflaţiei şi evoluţia câştigului salarial mediu brut pe economie.

"O lege a salarizării nu trebuie să stabilească doar salariile de astăzi, ci să garanteze şi valoarea lor reală în viitor. Dacă valoarea de referinţă nu este actualizată anual în funcţie de inflaţie şi de evoluţia salariului mediu, puterea de cumpărare a angajaţilor va continua să scadă. Funcţiile din cadrul caselor teritoriale de pensii sunt subevaluate în actualul proiect de lege, deşi angajaţii acestora gestionează activităţi esenţiale pentru milioane de pensionari şi beneficiari ai sistemului public de pensii. Federaţia solicită revizuirea coeficienţilor de salarizare pentru personalul de conducere şi execuţie din sistemul public de pensii, precum şi reducerea diferenţelor dintre structurile centrale şi cele teritoriale, astfel încât salarizarea să reflecte în mod corect responsabilitatea, complexitatea activităţii şi impactul social al atribuţiilor exercitate", se arată în comunicat.

Sindicaliştii atrag atenţia asupra faptului că, în forma actuală, proiectul de lege nu garantează revenirea salariilor la nivelul aflat în plată înainte de aplicarea măsurilor fiscal-bugetare temporare, ci, mai mult, pentru personalul din casele teritoriale de pensii, salariile rezultate din aplicarea noii legi începând cu luna ianuarie 2027 vor rămâne sub nivelul salariilor aflate în plată în luna iunie 2025.

"Apreciem că, măsurile temporare adoptate în perioade dificile nu trebuie transformate în pierderi salariale permanente iar noul sistem de salarizare trebuie să ofere siguranţă şi predictibilitate, nu să consacre efectele unor restricţii bugetare conjuncturale", notează organizaţia.

Reprezentanţii FNSSM solicită Guvernului României şi Ministerului Muncii să revizuiască proiectul de lege înainte de adoptare şi să introducă mecanisme care să asigure: respectarea principiului "salariu egal pentru muncă de valoare egală"; eliminarea inechităţilor salariale existente; protejarea puterii de cumpărare prin actualizarea anuală a valorii de referinţă şi în raport de inflaţie şi creşterea câştigului salarial mediu brut nu doar în raport de PIB; transparenţă în stabilirea coeficienţilor şi a grilelor de salarizare; menţinerea nivelului drepturilor salariale legal dobândite; recunoaşterea corespunzătoare a rolului şi responsabilităţii personalului din casele teritoriale de pensii.