Un copil din Italia care a adormit în autobuz a fost amendat cu 58 de euro pentru că a depășit aria de acoperire a abonamentului

Un adolescent în vârstă de 15 ani din Treviso, Italia, a adormit în autobuz când se întorcea acasă de la şcoală şi s-a trezit cu o amendă de 58 de euro. Băiatul a ratat staţia la care trebuia să coboare şi a depășit limita teritorială acoperită de abonamentul pe care îl deţinea.

Elevul se întorcea acasă cu autobuzul de la Treviso la Padova și avea asupra sa abonamentul lunar obișnuit în valoare de 67,50 euro. Însă, în timpul călătoriei, a adormit și a depășit limita teritorială acoperită de abonament, relatează Corriere della Sera. Conductorul l-a trezit și i-a cerut să-i arate biletul. Băiatul i-a arătat abonamentul și i-a explicat ce se întâmplase, dar explicația sa nu a fost suficientă. Pentru că documentul nu acoperea călătoria până la localitatea aflată la 5 kilometri faţă de limita acoperită de abonament, conductorul i-a aplicat o amendă de 58 de euro. Elevul a coborât apoi la prima stație disponibilă și a sunat-o pe mama sa ca să îl recupereze şi să-l ducă acasă.

Cazul a ajuns în atenţia Asociației pentru Protecția Consumatorilor, care a contestat decizia. „Buna-credință a tânărului”, spune președintele asociaţiei, Carlo Garofolini, „este evidentă. Nu era fără bilet; avea un abonament valabil și pur și simplu a adormit. Ar fi fost suficient să i se ceară să plătească diferența sau un bilet suplimentar.” Prin urmare, asociația a înaintat o cerere de anulare a amenzii.

Acest incident este doar cel mai recent dintr-o lungă serie de cazuri controversate din ultimii ani: de la băiatul de 11 ani care a fost forțat să coboare dintr-un autobuz în Cadore și obligat să meargă kilometri întregi prin zăpadă, la tânărul de 15 ani cu dizabilități lăsat afară în ploaie la Vicenza, până la elevul din Abano Terme rămas blocat pentru că și- a uitat abonamentul de autobuz pe hârtie, în ciuda faptului că avea la el cartea de identitate.

Toate aceste incidente au stârnit indignare în rândul opiniei publice din Italia şi au dus la o dezbatere despre aplicarea unor măsuri, fără a evalua circumstanțele specifice și buna-credință a persoanei în cauză.