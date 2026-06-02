Salariile demnitarilor pot fi înghețate fără acordul Comisiei, spune fostul ministru al Muncii: „Pîslaru să verifice emailul”

Fostul ministrul al Muncii spune că Pîslaru nu are nevoie de acordul Comisiei să înghețe salariile demnitarilor. Foto: Agerpres

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a declarat marți că nu este nevoie ca Dragoș Pîslaru să meargă la Bruxelles pentru a afla dacă România poate îngheța salariile demnitarilor, pentru că deja Comisia Europeană ne-a transmis că decizia ne aparține. „Trebuie să se uite pe mail”, spune deputatul PSD.

„Principala problemă din spațiul public referitoare la coeficienții pentru demnitari este, sau pare a fi tranșată de domnul Pîslaru mergând la Bruxelles. Nu înțeleg de ce este nevoie să meargă la Bruxelles pentru subiectul acesta pentru că, înainte să plec din minister, am transmis un mesaj scris, clar și coerent Comisiei Europene întrebând dacă cu veniturile demnitarilor putem să facem o înghețare. Comisia deja a răspuns, așa că domnul Pîslaru nu trebuie să meargă la Bruxelles pentru a afla un lucru sau altul, poate să consulte email-ul ministerului, să vadă acolo răspunsul Comisiei, care a venit după plecarea mea, și acolo va găsi răspunsul la întrebările pe care le are”, a declarat Florin Manole, la Parlament.

Fostul ministru a anunțat și care a fost răspunsul Comisiei:

„Comisia Europeană spune câteva lucruri: 1. recomandă să fie păstrate grilele din evaluarea Băncii Mondiale și cu ierarhizarea specifică a funcțiilor. 2. pentru aceste grile impactul bugetar nu este mare deci nu este o problemă tehnică, 3. ni se spune că decizia statului român este liberă, nu e nevoie să mergi la Bruxelles ca să mai pui întrebări suplimentare”.

Întrebat dacă România poate decide singură să înghețe salariile demnitarilor, Manole a răspuns: „CE spune că este decizia noastră și nu este obligativitatea adusă de Comisie în legătură cu această anexă”.

„Cred că dacă este nevoie, domnul Pîslaru va putea prezenta acest mail cu tot ce conține el și cel pe care l-am trimis eu. E un concurs de populism care ar trebui oprit și lămurit cu înscrisuri oficiale și clare”, a mai afirmat fostul ministru.

Vorbind despre nemulțumirile anumitor sectoare privind noua lege a salarizării, Manole a declarat: „Sunt niște diferențe între proiectul lăsat de noi și cel care a ajuns în dezbatere publică. Aceste diferențe au fost o decizie politică luată în minister”

„În perioada următoare, așa cum s-a început, trebuie să se continue cu dezbaterile tehnice, cu preluarea oricăror amendamente care să vină apoi cu o decizie politică de grup”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă PSD va avea amendamente, Manole a răspuns: „Sunt subiecte pe care avem opinii similare cu anumite sindicate care s-au exprimat deja, de exemplu sănătate și educație”.

„Evident că proiectul se va îmbunătăți pe parcurs. Trebuei luate orice măsuri care să ducă la îndeplinirea acelui punct din acord care spune protecție dalrială, adică niciun venit să nu scadă. Acest obiectiv rămâne unul foarte important”, a mai adăugat Florin Manole.

Ministrul interimar, Dragoș Pîslaru, anunțase că va merge la Bruxelles să discute cu Comisia Europeană posibilitatea îngheţării sau eşalonării până în 2031 a creşterilor salariale pentru demnitari, în cadrul renegocierii PNRR, după ce premierul Ilie Bolojan i-a cerut acest lucru.

Potrivit documentelor difuzate la Antena 3 CNN, săptămâna trecută, Pîslaru a modificat coeficienții din proiectul legii salarizării unitare față de varianta propusă de Manole. De exemplu, în cazul senatorilor și deputaților, coeficientul din varianta lui Manole era de 5,44, în timp ce Pîslaru l-a majorat la 6,00. Acest coeficient este apoi înmulțit cu valoarea de referință, care în proiectul publicat luni este de 4.100 de lei, în timp ce în varianta lui Manole era de 4.300 de lei. Chiar și așa, în varianta lui Pîslaru, senatorii și deputații ar câștiga mai mult cu aproximativ 1.000 de lei.