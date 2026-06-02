Sorana Cîrstea a fost eliminată în sferturi, la Roland Garros 2026, după 0-6, 3-6 cu Mirra Andreeva. Va încasa, totuşi, 470.000 de euro

Aventura la Paris a jucătoarei române Sorana Cîrstea (18 WTA) s-a încheiat marţi la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului, după ce a fost învinsă în sferturi de rusoaica Mirra Andreeva (8 WTA) cu 6-0, 6-3 pe arena Philippe-Chatrier, după 56 de minute de joc, notează Agerpres.

Cîrstea va primi 470.000 de euro şi 430 de puncte WTA pentru prezenţa în sferturile turneului francez.

Andreeva, 19 ani, prima semifinalistă la Roland Garros, a dominat clar jocul, datorită primului serviciu (80%, faţă de 60% al Soranei), al celor 6 mingi de break fructificate din 6 şi al celor 28 de puncte obţinute la retur, faţă de 12 reuşite de Cîrstea.

La 36 de ani, Sorana Cîrstea (locul 18 mondial, cel mai bun clasament al carierei sale), semifinalistă la recentul turneu W.TA 1000 de la Roma, a jucat al doilea său sfert de finală la Roland Garros, la 17 ani după primul.

Andreeva o conduce acum pe Cîrstea cu 2-0 în duelurile directe din circuitul WTA, după victoria obţinută în aprilie, pe zgura turneului WTA 500 de la Linz (Austria), cu 7-6 (4), 4-6, 6-2.