În Bucureşti s-au vândut de peste 10 ori mai multe imobile, în mai, decât în Cluj-Napoca. Topul naţional al tranzacţiilor imobiliare

În luna mai 2026, au fost vândute, la nivelul întregii țări, 50.314 imobile, cu 2.179 mai multe față de luna aprilie, a transmis Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București – 9.619, în timp ce la Timișoara s-au tranzacţionat 1.454 de locuinţe, la Brașov – 902, iar la Cluj-Napoca – 826.

Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna mai este cu 420 mai mic față de perioada similară a anului 2025. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în municipiul București – 9.619, urmat de judeţele Ilfov – 3.773 și Timiș – 2.903. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman – 24, Covasna – 269 și Sălaj – 343.

În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Timișoara – 1.454, Brașov – 902 și Cluj-Napoca – 826, iar cele mai puține, în Alexandria – 8, Giurgiu – 31 și Slobozia – 40.

În luna mai, au fost înregistrate 862 de operațiuni de înscriere și recepție a bunurilor viitoare, cu 58 mai multe față de luna precedentă. Aceste noi operațiuni au rezultat din înscrierile efectuate în baza Legii nr. 207/2025, al cărei scop este asigurarea transparenței și siguranței juridice a promisiunilor de vânzare-cumpărare pentru locuințele care urmează să fie construite. Cele mai multe cereri de înscriere și recepție a bunurilor viitoare au fost înregistrate în București – 166, Ilfov – 133 și Iași – 95, mai susţine sursa amintită.

Mai puţine ipoteci decât în mai 2025

Numărul ipotecilor, la nivel național, a fost de 27.867, cu 1.198 mai mic față de mai 2025. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 4.374, Brăila – 2.248 și Ilfov – 2.616. La polul opus se află județele Covasna – 69, Harghita – 95 și Bistrița-Năsăud – 116.

Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole, în luna mai 2026, sunt Dolj – 795, Tulcea – 588 și Bihor – 544.