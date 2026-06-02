Un tren suspendat fără conductor a început să traverseze deșertul, în Egipt: Cum arată monorailul proaspăt inaugurat

Metropola aglomerată Cairo este cunoscută atât pentru istoria sa, cât și pentru ambuteiajele atât de severe încât guvernul egiptean a construit un oraș complet nou în deșert pentru a reduce presiunea asupra capitalei. Acum, un nou sistem de transport încearcă să contribuie și el la descongestionarea traficului, potrivit CNN.

Ușile monorailului din Cairo s-au deschis pentru prima dată pentru pasageri în luna mai, marcând lansarea primei rețele de monorail fără conductor din Africa. Odată finalizată, aceasta ar putea deveni cea mai lungă rețea de acest tip din lume.

Întinzându-se pe 56,5 kilometri, de la Stadionul Internațional Cairo din cartierul Nasr City până la Noua Capitală Administrativă, aflată în dezvoltare, ruta East Nile este prima dintre cele două linii care vor forma rețeaua complet electrică. O a doua linie, West Nile, de 43,8 km, care va lega orașul 6 October City de Giza, este în construcție.

Cât costă un bilet de călătorie cu monorailul East Nile

În prezent, China deține cel mai lung sistem de monorail din lume, rețeaua Chongqing (98,5 km). Totuși, sistemul egiptean îl va depăși cu 1,8 km și va transporta aproximativ 500.000 de pasageri zilnic în una dintre cele mai mari metropole ale Africii.

Deschis publicului pe 6 mai, monorailul a fost gratuit în primele trei zile. Ulterior au fost introduse tarife pe zone. Un bilet pentru întreaga linie East Nile costă 80 de lire egiptene (aprox. 1,4 €), iar un abonament trimestrial pentru 180 de călătorii costă între 1.800 EGP (aprox. 31 €) și 7.200 EGP (aprox. 125 €), în funcție de numărul de zone.

Infrastructura rutieră fragmentată și congestionarea severă a traficului pun o presiune enormă pe cele trei linii de metrou existente din Cairo, care transportă aproximativ 500 de milioane de pasageri anual. Din acest motiv, în 2019 a fost semnat un contract de aproximativ 2,8 miliarde € (echivalentul a 3 miliarde de dolari la acel moment) cu producătorul francez Alstom pentru construirea și operarea noii rețele de monorail.

Conducând un consorțiu împreună cu Orascom Construction și Arab Contractors, Alstom a produs 272 de vagoane în fabrica sa din Derby, Anglia. Proiectul a fost finanțat parțial de UK Export Finance, agenția britanică de credit de export.

Cele 68 de trenuri, ultimul fiind expediat spre Egipt în ianuarie 2024, pot transporta până la 45.000 de pasageri pe oră, pe sens, la viteze de până la 80 km/h, pe grinzi din beton ridicate deasupra străzilor aglomerate.

Alstom susține că sistemul are emisii reduse, zgomot scăzut și poate recupera până la 99% din energia de frânare, reducând consumul energetic.

„Arhitectura sa permite creșterea progresivă a capacității — prin creșterea frecvenței, optimizarea sistemului și extinderea flotei — fără a afecta fiabilitatea și fără modificări majore de infrastructură”, a declarat un reprezentant Alstom.

Linia trebuia inițial inaugurată în 2023

Rețeaua folosește platforma Innovia de la Alstom, utilizată și în Bangkok, Singapore și Los Angeles.

Sistemul poate funcționa complet automat (pornire, oprire, uși, urgențe), folosind un sistem de semnalizare bazat pe comunicații radio de mare capacitate.

Deși 6 din cele 22 de stații ale liniei East Nile nu sunt încă operaționale, proiectul a fost conceput astfel: consorțiul are responsabilitatea operării și întreținerii timp de 30 de ani.

Linia trebuia inițial inaugurată în 2023, dar a fost amânată de mai multe ori. Întârzierile au atras critici legate de investițiile masive ale Egiptului în proiecte interne în contextul dificultăților economice. Între 2023 și 2025, Egiptul a investit aproximativ 1,6 trilioane € în infrastructură, iar datoria externă a depășit aproximativ 150 miliarde €.

Unii localnici consideră că monorailul nu va reduce semnificativ timpul de navetă pentru majoritatea lucrătorilor din Cairo. Deși Noua Capitală Administrativă este planificată să găzduiască 6,5 milioane de locuitori și 2 milioane de locuri de muncă, mari zone sunt încă în construcție.

Alstom rămâne optimistă și afirmă că sistemul a fost testat și pus în funcțiune de echipe locale, 98% din forța de muncă fiind egipteană.

„Monorailul East Nile reprezintă un pas important în viziunea Egiptului 2030 privind mobilitatea urbană inteligentă și sustenabilă”, a declarat directorul Alstom Egipt.

Compania consideră că proiectul poate deveni un model pentru alte orașe africane în dezvoltare rapidă.

„Cererea există și va continua să crească”, a transmis Alstom.