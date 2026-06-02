MApN nu a mai semnat contractul pentru Pirahna în SAFE. Încă 831 de milioane de euro se duc tot către Rheinmetall. Cum explică Miruță

Compania germană Rheinmetall, care avea deja cele mai mari contracte din programul SAFE al Armatei Române, va primi și cele 831 de milioane de euro rezervate inițial pentru blindatele Piranha 5. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că achiziția Piranha a fost abandonată deoarece oferta primită depășea semnificativ valoarea aprobată de Parlament. Este singurul contract prevăzut inițial în programul SAFE pe care MApN nu l-a mai semnat.

Blindatele Piranha urmau să fie construite la Uzina Mecanică București, de către General Dynamics European Land Systems. Radu Miruță a anunțat, duminică seara, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a decis să renunțe la acest contract, acuzând creșterea prețului pentru blindatele Pirahna.

„A fost primită o ofertă cu un preț de aproximativ 2,5 ori mai mare decât cel plătit de România în martie 2026 și aproape dublu față de limita maximă aprobată în Parlament. Nu s-a schimbat niciun criteriu pe parcursul procedurii”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, în martie 2026, MApN a plătit aproximativ 3,9 milioane de euro pentru un transportor Piranha 5. Ulterior, în urma actualizării indicatorilor de preț, Parlamentul a aprobat un plafon de aproximativ 6 milioane de euro pe vehicul.

„Față de acest contract, unde prețul mediu era în jur de 4 milioane de euro, analiza indicatorilor de creștere a prețurilor a dus la aprobarea în Parlament a unui plafon mai mare, de aproximativ 6 milioane de euro pe bucată, chiar dacă fabrica era deja construită și nu implica o creștere a costurilor pentru relocare”, a explicat Miruță.

Conform datelor prezentate de ministru, oferta finală primită pentru varianta standard a transportorului Piranha 5 a fost de 8,9 milioane de euro fără TVA pe unitate. Pentru alte configurații speciale, prețurile au urcat și mai mult. De exemplu, varianta punct de comandă mobil a fost ofertată la peste 10,6 milioane de euro pe unitate.

Tabelul publicat de ministru arată că prețurile propuse erau cuprinse între 91% și 180% peste ultimele prețuri plătite de România pentru vehicule similare.

„Raportat la prețul plătit de MApN în martie 2026, de aproximativ 4 milioane de euro, și la valoarea aprobată în Parlament, de până la 6 milioane de euro, noua ofertă primită în cadrul SAFE a fost de circa 10 milioane de euro pe bucată. NB: în condițiile în care mașina de luptă a infanteriei, un produs superior, dintr-o categorie complet diferită, are un preț de aproximativ 11,2 milioane de euro”, a precizat ministrul.

Radu Miruță susține că ministerul nu putea semna legal contractul în aceste condiții.

„Da, avem nevoie de transportoare blindate, dar nu putem plăti 10 milioane de euro pentru ceva ce am achiziționat cu 4 milioane de euro cu doar câteva luni înainte”, a afirmat el.

Banii au fost mutați către Rheinmetall, pentru Lynx

Ministrul Apărării a precizat că cele aproximativ 831 de milioane de euro alocate inițial programului Piranha 5 nu au fost pierdute.

„Oferta primită pentru Piranha a depășit semnificativ valorile aprobate de Parlamentul României și nu putea fi contractată legal. Pentru a nu pierde fondurile, acestea au fost redirecționate către alte programe de înzestrare, în limitele aprobate de același Parlament”, a transmis Miruță.

Fondurile au fost redirecționate către programul de achiziție a vehiculelor de luptă ale infanteriei KF-41 Lynx, produse de Rheinmetall. Astfel, Armata va cumpăra mai devreme o parte dintre blindatele Lynx care erau prevăzute inițial pentru o etapă ulterioară a programului.

Conform informațiilor din prezentarea MApN, blindatele KF-41 Lynx vor fi produse parțial în România, cu un grad de localizare a producției de 40% la Automecanica Mediaș.

Ministrul a mai precizat că procesul de verificare a respectării condițiilor aprobate de Parlament a fost realizat de specialiști din cadrul MApN.

„De verificarea îndeplinirii condițiilor aprobate de Parlament, la MApN s-au ocupat 50 de profesioniști care au ținut piept marilor firme de consultanță. Ei s-au asigurat ca armata primește, cât se poate de repede, ce are nevoie, după criterii clare, operaționale”, a transmis Radu Miruță.