Mitropolitul Basarabiei, implicat într-un scandal sexual, după ce şi-a dat demisia. Imaginile compromiţătoare au apărut pe Telegram

Înaltpreasfințitul Părinte Petru s-a născut pe 24 octombrie 1946 într-o comună din Cahul, Republica Moldova.

Scandal uriaş şi fără precedent în Biserica Ortodoxă. Înaltpreasfințitul Părinte Petru a cerut retragerea de la slujirea de mitropolit al Basarabiei invocând vârsta înaintată şi probleme de sănătate. În limbaj laic, s-a pensionat. Decizia înaltului prelat vine însă după ce pe canalele de Telegram din Republica Moldova au apărut imagini cu Înaltpreasfinţitul Petru în ipostaze descrise în Vechiul Testament în Sodoma şi Gomora. Până la alegerea unui alt mitropolit, Patriarhul României l-a numit pe Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei și Bucovinei la conducerea bisericii ortodoxe din Republica Moldova. Atenţie, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional!

În materialul video de mai jos sunt prezentate doar imaginile care pot fi difuzate cu Înaltpreasfințitul Părinte Petru, fost mitropolit al Basarabiei și arhiepiscop al Chișinăului. O înregistrare de peste 2 minute a fost publicată de mai multe canale de Telegram din Republica Moldova în ziua în care Patriarhia Română a dat un comunicat de presă în care a anunţat că înaltul prelat, are are 79 de ani, se retrage.

"În data de 27 mai 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului și Mitropolitul Basarabiei, a depus cererea de retragere din slujirea de Arhiepiscop şi Mitropolit din motive de vârstă, sănătate și pentru binele Bisericii, care va fi prezentată, spre aprobare, în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din zilele de 3 - 4 iunie 2026", a transmis Patriarhia Română în comunicat.

Unele publicaţii vorbesc despre o acţiune de şantaj care ar fi fost orchestrată împotriva înaltului prelat. Filmările care nu au fost contestate până acum, dar nici nu au fost certificate ca fiind autentice au doi protagonişti, care întreţin relaţii sexuale explicite. Unul dintre ei este fostul mitropolit al Basarabiei. Petru Prodan a fost ales în 1992 ca mitropolit al Basarabiei.

Şi în acelaşi an, la Iaşi, Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist a oficiat ceremonia de reactivare a Mitropoliei Basarabiei ca mitropolie autonomă "sub oblăduirea Patriarhiei Române".

Mitropolia Basarabiei este numită "Mitropolie autonomă", deoarece aparține canonic de Patriarhia Română, dar are organizare administrativă proprie pe teritoriul Republicii Moldova și Ucraina. Până în 2002, Guvernul Republicii Moldova a refuzat să recunoască Mitropolia Basarabiei.

"Sperăm cu harul Mântuitorului Iisus Hristos, aşa să mergem mai departe şi să lucrăm în lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos", a spus ÎPS Petru, fostul mitropolit al Basarabiei în timpul unei slujbe.

Scandalul declanşat acum este unul fără precedent. Niciodată, în istoria Patriarhiei Române, un mitropolit nu a fost forţat să renunţe la haina bisericească. Potrivit unor publicaţii, celălalt protagonist din filmarea aruncată pe canalele de Telegram ar fi chiar posibilul succesor al înaltului prelat.

Cererea de retragere a Înaltpresfinţitului Părinte Petru va fi prezentată pentru aprobare Sfântului Sinod, care se va întruni în zilele de 3 şi 4 iunie.