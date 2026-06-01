Accident pe DN1, la ieşirea din Avrig: 13 oameni se aflau în cele 4 maşini implicate în carambol

IPJ Sibiu a anunţat că traficul în zonă a fost complet blocat după accident.

Un accident în care au fost implicate patru mașini a avut loc luni după-amiază, pe DN 1, la ieșirea din Avrig spre Bradu, în județul Sibiu. În autoturisme se aflau 13 persoane, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Trei persoane, între care doi copii în vârstă de doi şi opt ani, au fost transportate la spital.

În accidentul de astăzi au fost implicate patru autoturisme şi 13 persoane, dintre care şase minori şi şapte adulţi. Aceştia au primit îngrijiri medicale la faţa locului, trei dintre victime fiind transportate la Centrul de Primiri Urgenţe (CPU) Luther Sibiu, potrivit Agerpres.

"Este vorba de un minor în vârstă de 8 ani care a suferit un traumatism cranian şi multiple contuzii, transportat la CPU Luther. O minoră în vârstă de 2 ani cu escoriaţii şi contuzie la picior, transportată împreună cu mama, în vârstă de 33 de ani, care a suferit atac de panică, la CPU Luther Sibiu", a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu.

Celelalte persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital.

La faţa locului au fost mobilizate mai multe echipaje ale ambulanţei, de la SMURD şi SAJ, o autospecială de transport personal şi victime multiple, o autospecială de stingere şi una de primă intervenţie.

La finalul operaţiunilor de salvare, Planul Roşu de intervenţie a fost dezactivat.

Sâmbătă, 30 mai, a avut loc un accident similar, în aproximativ aceeaşi zonă, iar un copil de doi ani a murit şi alţi trei şi doi adulţi au fost răniţi. Tragedia s-a produs între localitățile Mândra și Șercaia. Atunci 10 persoane au fost implicate, iar şapte au refuzat transportul la spital.