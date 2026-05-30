Una dintre principalele autostrăzi din Europa a fost blocată de mii de austrieci: „A devenit insuportabil”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Una dintre principalele autostrăzi din Europa, care leagă Germania de Italia, a fost blocată sâmbătă de mii de austrieci, care au participat la o demonstrație împotriva zgomotului și poluării. Localnicii din zonă au declarat că zgomotul, poluarea și ambuteiajele au atins un nivel insuportabil, afectându-le semnificativ calitatea vieții, relatează Agerpres.

Protestul a fost organizat de Karl Muehlsteiger, primarul localității Gries am Brenner, unul dintre orașele aflate în umbra acestei artere care șerpuiește prin îngusta vale Wipp pe piloni uriași din beton.

„Aceasta este o problemă care durează de foarte, foarte mult timp. Se prelungeşte de ani de zile, (...) populaţia nu mai poate suporta, a devenit insuportabil”, a mai spus Muehlsteiger.

Câteva mii de persoane s-au adunat pe o secţiune a acestei autostrăzi ce traversează Pasul Brenner, care leagă nordul şi sudul Europei. Secţiunea austriacă este una dintre principalele rute care duc în Italia prin Alpi.

„Dorim să transmitem un mesaj către Bruxelles şi guvernul federal de la Viena că lucrurile nu pot şi nu trebuie să continue aşa, cu acest trafic în continuă creştere aici”, a declarat pentru AFP Karl Muehlsteiger.



Locuitorii din Tirol s-au plâns de mult timp de traficul intens de pe această autostradă, în special de trecerea camioanelor.



Pentru a permite desfăşurarea demonstraţiei, autorităţile au închis traficul pe o secţiune a acestui traseu şi a drumurilor adiacente între orele 11:00 (09:00 GMT) şi 19:00 (17:00 GMT).



Automobil Clubul Austriac (OeAMTC) a sfătuit şoferii să evite să călătorească prin Tirol în ziua de sâmbătă. Cu toate acestea, OeAMTC a menţionat anterior în cursul zilei că „nu au existat ambuteiaje semnificative”.



Asociaţia Auto din Germania (ADAC) a confirmat absenţa ambuteiajelor pe partea germană.



În schimb, compania feroviară italiană Trenitalia a raportat perturbări semnificative ale traficului feroviar pe linia Brenner-Verona în timpul protestului, din cauza unui „act rău intenţionat comis de persoane necunoscute”.



Traficul de vehicule grele prin Pasul Brenner a crescut brusc, cu peste 2,4 milioane de camioane înregistrate anul trecut, conform organizaţiei specializate VCOe.



Prin comparaţie, 860.000 de camioane au traversat în Elveţia vecină prin patru rute de tranzit, a menţionat organizaţia.



În 1991, doar 900.000 de camioane au traversat Pasul Brenner, conform statisticilor rutiere.



Austria este în conflict de ani de zile cu Comisia Europeană, care consideră că orice interdicţie privind traficul camioanelor riscă să perturbe traficul rutier din UE.



În 2023, Curtea de Justiţie a UE a suspendat o măsură austriacă ce interzicea acestor vehicule să utilizeze o secţiune a acestei autostrăzi, în principal din cauza impactului său asupra mediului.