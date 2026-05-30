A murit fosta crainică Sanda Ţăranu: „A fost un star”

Sanda Ţăranu, fostă prezentatoare a Televiziunii Române (1963 - 1998), actriţă, realizatoare şi prezentatoare de emisiuni de radio şi TV, jurnalistă şi traducătoare, a murit la vârsta de 87 de ani, relatează Agerpres.



„Am aflat cu tristeţe că ne-a părăsit doamna Sanda Ţăranu, figură emblematică a Televiziunii Române. Actriţă, jurnalistă şi traducătoare, crainică de radio şi televiziune, o voce calmă şi caldă, un om de o eleganţă aparte, de o nobleţe desăvârşită. Îşi purta cu demnitate singurătatea, iar zâmbetu-i melancolic era, parcă, certitudinea faptului că încă mai există oameni integri. Dumnezeu să o odihnească!”, a anunțat UNITER, sâmbătă, pe pagina de Facebook.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face sâmbătă, la Biserica Sfântul Gheorghe - Capra din Bucureşti (Şos. Pantelimon, nr.131).



Cei care au cunoscut-o au spus despre Sanda Țăranu că a fost mai mult decât o crainică de televiziune, a fost „un star” al generației ei.



„Sanda Ţăranu a fost una dintre cele mai îndrăgite crainice de televiziune. În anii '70 multe femei se inspirau din felul în care ea arăta. Programele TV mizerabile ale deceniului următor nu i-au afectat profesionalismul, dar, pe ecranul alb-negru, pe chipul ei se puteau vedea nuanţele de gri. Elegantă, caldă, valoroasă. Aşa era şi în realitate. A fost un star. Sanda Ţăranu a fost faţa Televiziunii Române. Odată cu ea se sfârşeşte The Golden Age, o eră când televiziunea română însemna ceva. Şi nu doar pentru că era unică”, a fost mesajul lui Mircea Radu.



„Sanda Ţăranu, recunoştinţă pentru tot ajutorul acordat la începutul carierei mele. Da, eşti o stea”, a spus şi Iuliana Marciuc.

Sanda Țăranu: actriță, jurnalistă și traducătoare

Absolventă a IATC „I.L.Caragiale" din Bucureşti - promoţia 1963, Sanda Ţăranu avea să devină una dintre cele mai cunoscute crainice ale Televiziunii Române din anii '60 - '90.

Deşi s-a înscris la Politehnică unde a urmat timp de trei ani cursurile Facultăţii de Chimie Industrială, a vrut dintotdeauna să devină actriţă.



A devenit studentă la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” - clasa profesor Alexandru Finţi. În timpul studenţiei a colaborat cu Televiziunea Română la diverse emisiuni.

A fost repartizată după absolvire la Teatrul din Craiova, dar a refuzat postul motivând că avea familie, - era căsătorită cu tenorul Nicolae Ţăranu, prim solist al Teatrului de Operetă „Ion Dacian”, şi că locuia în Bucureşti, neputând să facă naveta, potrivit unui comunicat al Asociaţiei Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă.



În aceeaşi zi, după-amiază, a fost invitată la Radiodifuziunea Română (Televiziunea şi Radioul funcţionau împreună) unde, după o lungă discuţie cu vicepreşedintele de atunci al instituţiei, i s-a oferit postul de crainică TV.

La acel moment erau doar doi prezentatori de ştiri - Cleo Stieber (cea care a deschis pe 21 august 1955 prima emisiune „experimentală” a TVR-ului) şi Florin Brătescu, primul crainic bărbat al Televiziunii Române, din 1957.



Şi totuşi, Sanda Ţăranu nu a renunţat la dorinţa de a juca teatru, dându-şi demisia din TVR de două ori. Tot de-atâtea ori a fost convinsă de colegi să rămână.

Nu a apucat să joace vreodată într-o piesă de teatru, deşi binecunoscutul scriitor D.R. Popescu scrisese o piesă despre ea, care s-a numit „Sanda” şi în care nu a fost distribuită, dar a jucat în filmul „Mofturi 1900”, regizat de Jean Georgescu.