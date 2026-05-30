Căpșune gigant cresc tot timpul anului într-o fermă Hi Tech din Bihor. Cum arată afacerea de 2 milioane de euro controlată de AI

1 minut de citit Publicat la 14:57 30 Mai 2026 Modificat la 14:58 30 Mai 2026

Zilnic sunt culese aproximativ 15 kilograme de căpșune de către un singur muncitor. FOTO: Captură video

În inima Bihorului, la Beiuș, sub cupolele a 33 de solarii gigantice, un fermier crește căpșune Hi Tech. Parfumul de fructe coapte te întâmpină de la intrare. Aici, soiurile aclimatizate sunt tratate de un sistem inteligent care controlează totul, de la umiditate până la hrana infuzată direct la rădăcină. Este vorba despre o poveste de succes, clădită cu peste 2 milioane de euro.

„Exact în acest moment, după cum se vede, merge picurarea. Este totul automatizat, este totul controlat. Căpșunele primesc hrana de care au nevoie, toate elementele: calciu, potasiu, fosfor, microelemente”, a povestit pentru emisiunea Agricool unul dintre reprezentanții fermei.

„Majoritatea produselor pe care le dăm sunt produse bio.”

La fiecare trei zile, echipele de culegători intră printre rânduri. Culesul se face manual, cu atenție sporită, pentru că fructele sunt extrem de delicate. În fiecare sezon, de aici se culeg 70 de tone de căpșune pe hectar.

Zilnic sunt culese aproximativ 15 kilograme de căpșune de către un singur muncitor.

„Am ales cu grijă trei soiuri gândite să ne ofere rod timp de 8-9 luni pe an, până în luna decembrie. Practic, aproape în orice anotimp. De exemplu, acest spectaculos soi, rezultatul este cel pe care îl vedeți: o căpșună impunătoare, de un roșu aprins, care poate ajunge la o categorie record de 40 de grame per fruct. Într-un singur ciclu de producție, ea ne dăruiește până la două kilograme de fructe.”

Investiția a fost mare: peste 2,2 milioane de euro investiți în sere și o linie de ambalare la standarde europene.

„Totul a început acum 6 ani, dintr-o dorință de a face agricultură la un alt nivel. Am ridicat zeci de sere ce se întind pe patru hectare. Nu a fost o investiție mică. Am investit aproximativ 320.000 de euro pentru fiecare hectar.”

Din solarii, fructele pleacă direct spre linia de ambalare și, în doar câteva ore, ajung pe rafturile magazinelor locale.