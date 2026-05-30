Donald Tusk cere NATO să ia în serios amenințările lui Medvedev, după prăbușirea dronei rusești la Galați

1 minut de citit Publicat la 13:36 30 Mai 2026 Modificat la 13:36 30 Mai 2026

Premierul polonez, Donald Tusk. Foto: Getty Images

Premierul polonez, Donald Tusk, a declarat sâmbătă că țările NATO ar trebuie să ia în serios recentele amenințări făcute de Dmitri Medvedev la adresa cetățenilor din UE.

„Polonia, țările baltice și acum România”. Tot mai multe și mai multe provocări din partea rușilor. Ieri, fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus că s-a terminat cu somnul liniștit al cetățenilor UE. Toată lumea din NATO ar trebui în sfârșit să ia aceste vorbe și fapte la modul serios”, a spus Donald Tusk, într-o postare publicată pe X.

Poland, Baltic states, now Romania. More and more Russian provocations. Yesterday the former president @MedvedevRussiaE said that the peaceful sleep of the EU citizens is over. Everyone in NATO should finally start taking these facts and words seriously. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 30, 2026

Dmitri Medvedev, fostul locțiitor al lui Putin la Kremlin, a scris un nou mesaj amenințător pe rețelele sociale, vineri, după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc de locuințe în Galați. Medvedev a scris un mesaj în limba engleză în care îi amenință pe cetățenii UE, le spune că sunt în război cu Rusia și că „somnul liniștit” s-a terminat.

„Cetățeni ai țărilor UE, ar trebui să realizați că autoritățile voastre au intrat unilateral într-un război cu Rusia. Așa rămâneți vigilenți și să nu vă mai surprindă nimic. S-a terminat cu somnul vostru liniștit. Știți pe cine să întrebați de ce”, a scris Dmitri Medvedev într-o postare pe X.