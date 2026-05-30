Nicușor Dan, la decorarea Nadiei Comăneci: "Vă felicit pentru că nu ați fost doborâtă de glorie și ați rămas o persoană vie"

Președintele Nicușor Dan a explicat ce a însemnat meritele excepționale ale Nadiei Comăneci pentru sportul românesc. FOTO: Captură video

Președintele Nicușor Dan a decorat-o sâmbătă pe Nadia Comăneci la Palatul Cotroceni, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976. Administrația Prezidențială a adus un omagiu personalităților și instituțiilor care au contribuit la prestigiul sportului românesc.

Președintele Nicușor Dan a explicat ce a însemnat meritele excepționale ale Nadiei Comăneci pentru sportul românesc și a făcut referiri la incidentul de la Galați unde o dronă rusească a lovit un bloc, prezentat de asemenea drept un eveniment "excepțional" în presă, potrivit șefului statului:

"Ce înseamnă excepțional? Pentru că dacă ne uităm la știri vedem că ieri s-au întâmplat 100 de lucruri excepționale. Cumva am pierdut un simț al măsurii în limbă și nuc red că e bine pentru societate. cred că e bine să operăm cu excepțional, foarte bine, bine, destul de bine, nu suficient de bine, astfel încât să avem o raportare corectă la realitate. cred că societatea e făcută din foarte mulți oameni care își fac treaba bine și care trebuie să fie mândri că fac asta și când cineva dintre ai lui face ceva excepțional. Dumneavoastră ați făcut ceva excepțional. dacă lumea după 50 de ani își aduce aminte și dacă multe fetițe din multe locuri din lumea asta își doresc să devină Nadia Comăneci înseamnă că ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional", a spus Nicușor Dan.

"Vreau să vă mulțumesc că spuneți lumii și mai ales copiilor că nu e suficient să ai talent și că, pentru a obține ceva excepțional, trebuie multă muncă. Din păcate, trăim într-o societate în care, pe diferite canale, ni se sugerează că trebuie să avem satisfacții rapide și, dacă s-ar putea, din 100 de clicuri să ajungi campion olimpic. Nu poți! E foarte bine ca dumneavoastră și alții ca dumneavoastră, mai mult decât politicienii, să spună oamenilor că, dacă vrei să ajungi la rezultate deosebite, trebuie multă muncă. Vreau să vă felicit pentru că nu ați fost doborâtă de glorie și ați rămas o persoană vie", a mai spus șeful statului.

Nicușor Dan a semnat ordinul de decorare a Nadiei Comăneci

În semn de înaltă recunoștință, prețuire și mândrie pentru dăruirea și profesionalismul de excepție cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre, redefinind pentru totdeauna limitele excelenței umane și înscriindu-și numele în patrimoniul sportiv și identitar al României, Președintele Nicușor Dan a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce doamnei Nadia Comăneci, a transmis Administrația Prezidențială.

"Astfel, în semn de înaltă recunoștință, prețuire și mândrie pentru dăruirea și profesionalismul de excepție cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre, redefinind pentru totdeauna limitele excelenței umane și înscriindu-și numele în patrimoniul sportiv și identitar al României, Președintele Nicușor Dan a conferit Ordinul Național 'Steaua României' în grad de Mare Cruce doamnei Nadia Comăneci", a transmis Administrația Prezidențială.

De asemenea, în semn de înaltă apreciere pentru excelența și profesionalismul cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre, pentru dăruirea dovedită în procesul de formare a tinerelor generații de campioni, precum și pentru influența exercitată asupra evoluției sportului la nivel mondial, Președintele României a conferit Ordinul 'Meritul Sportiv' Clasa I Clubului Sportiv Municipal Onești.