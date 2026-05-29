Ia România în considerare să declanșeze articolul 4 din Tratatul NATO? Răspunsul ministrului Oana Țoiu la CNN

Oana Țoiu a declarat vineri, într-un interviu la CNN, că România a solicitat și în iunie va avea loc o discuție în cadrul NATO cu privire la securitatea Dunării în care va fi discutată inclusiv lista de capabilități de care țara noastră are nevoie pentru a se proteja de drone. Ministra Afacerilor Externe a fost întrebată dacă ar putea fi declanșat articolul 4 din tratatul NATO, însă Oana Țoiu a răspuns că au loc consultări cu aliații.

Oana Țoiu a dat un scurt interviu televiziunii CNN în care a vorbit despre măsurile luate de România după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și două persoane, o mamă și fiul ei, au ajuns în spital. Întrebată dacă țara noastră ia în calcul să declanșeze articolul 4 din tratatul NATO, care presupune consultări urgente între aliați, atunci când un stat membru consideră că îi sunt amenințate integritatea teritorială, independența politică sau securitatea.

„Credem acum că avem consultări între noi să vedem care sunt amenințările și de ce capabilități avem nevoie. Acum ceva vreme am cerut și plănuim să avem în iunie o discuție în Consiliul de securitate marină și pentru securitatea dunării și pentru planul nostru de capacități”, a spus Oana Țoiu.

Răspunsuri similare au dat și președintele Nicușor Dan și ministrul Apărării Radu Miruță, când au fost întrebați de ce s-a decis în ședința CSAT de astăzi să nu fie declanșat acest articol al tratatului NATO.

„La nivelul NATO există reuniuni periodice la toate nivelurile și într-o reuniune ulterioară a NATO se va discuta exact de echipamentele de care are nevoie România”, a spus președintele.

„În discuțiile de azi, în cadrul CSAT, s-a luat decizia de a discuta în interiorul Consiliului Euro-Atlantic pentru ca solicitarea pe care am făcut-o în luna februarie să și fie îndeplinită, în sensul de a ne trimite astfel de capabilități. Noi avem o discuție începută la nivel tehnic. Comandantul forțelor militare europene a aprobat solicitarea României, rămâne ca țările să și aibă disponibilitatea să trimită astfel de capabilități”, a spus și Radu Miruță.

Oana Țoiu a mai declarat că incidentul de azi-noapte este „inacceptabil”, dar și că Rusia nu își poate controla propriile capabilități.

„Este inacceptabil din primul moment în care s-a întâmplat. Dar este și un moment care ne arată că războiul de la granița noastră generează riscuri și insecurități și de aceea ese important să continuăm colaborarea internațională și solidaritatea și, bineînțeles, să protejăm fiecare centimetru al NATO, dar să sprijinim și spațiul aerian și reziliența ucrainenilor pentru a scădea presiunea Rusiei și pentru a ajunge la un dialog.

Avem o listă clară de capabilități de care avem nevoie pentru a crește apărare antiaeriană pe flancul estic. Am avut această conversație, ministrul Apărării a avut această discuție și cu SUA și cu Europa și cu Mark Rutte și vom continua să ne creștem capabilitățile. Bineînțeles că noi am făcut din asta o prioritate, am alocat 2 miliarde pentru achiziții pentru apărare și luăm parte și la misiuni de apărare aeriene nu numai pe teritoriul nostru”, a mai spus Oana Țoiu.

O dronă rusească s-a prăbușit, în noapte de joi spre vineri, peste un bloc din Galați. Apartamentul aflat la ultimul etaj a fost distrus de impact. Două persoane, o mamă şi fiul ei de 14 ani, au fost rănite uşor, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați din clădire.

Președintele Nicușor Dan a convocat de urgență ședința CSAT și a numit prăbușirea dronei rusești la Galați „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național” de la începutul războiului din Ucraina. La final, a anunțat că va fi expulzat consulul Moscovei la Constanța și consulatul va fi închis.

MApN a transmis că incidentul în urma căruia o dronă rusească a lovit un bloc din Galați nu reprezintă un atac asupra României, ci este consecința războiului din Ucraina.