Patru țări UE cer Comisiei să reducă presiunile de decarbonizare asupra industriilor

3 minute de citit Publicat la 22:50 29 Mai 2026 Modificat la 23:11 29 Mai 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Estonia, Franța, Germania și Spania susțin Ssistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), principalul instrument de politică climatică al UE, dar vor reguli mai clare, mai simple și, posibil, mai flexibile pentru protejarea competitivității industriale, potrivit unui document consultat de Euronews. Comisia urmează să revizuiască în curând acest instrument major de politică climatică, care a fost atacat în repetate rânduri de mai multe țări UE și de industrie, din cauza creșterii puternice a prețurilor la electricitate și a pierderii competitivității în raport cu China și SUA.

În document - Estonia, Franța, Germania și Spania avertizează că noua metodă propusă de Comisia Europeană pentru calcularea certificatelor gratuite de emisii ar putea obliga companiile să reducă emisiile mai rapid decât pot gestiona, în mod realist, multe industrii.

Reacția lor vine după intenția recentă a Comisiei de a acorda industriei mai puține certificate gratuite de poluare, o măsură folosită până acum pentru a ajuta companiile să rămână competitive față de țările cu reguli climatice mai slabe.

„Acest lucru riscă să accelereze delocalizarea industriei noastre, în contextul actual”, a spus ministrul francez al industriei, Sebastien Martin, în timpul reuniunii miniștrilor de resort de la Bruxelles, de joi.

„Nu văd cum ar putea industria chimică să absoarbă o creștere de trei miliarde de euro a taxelor din cauza acestor valori de referință”.

Comisia a îndemnat țările UE să accepte suprataxa, precizând că veniturile din ETS vor fi redirecționate către guverne pentru investiții în decarbonizarea industriei. Ministrul francez a susținut, însă, că executivul european nu a prezentat „niciun fel de calendar specific” și nicio „analiză juridică”.

„Nu putem accepta doar promisiuni. Avem nevoie de ceva concret”, a adăugat Sebastien.

Ministrul eston, Erkki Keldo, a spus că fondurile UE destinate decarbonizării industriei trebuie să țină cont atât de „echilibrul geografic”, cât și de „nevoile economiilor mici”.

Ambiții verzi versus necesități industriale

Dezbaterea privind ETS scoate în evidență o provocare persistentă pentru agenda verde a UE: cum poate menține reduceri ambițioase ale emisiilor, asigurându-se în același timp că industria grea europeană rămâne competitivă la nivel global.

Documentul susținut de cele patru țări se concentrează în principal asupra industriilor care depind masiv de producerea de căldură și de folosirea combustibililor, argumentând că multe companii încă nu au la dispoziție tehnologii cu emisii scăzute de carbon viabile comercial sau alternative accesibile, necesare pentru a reduce emisiile în ritmul cerut de Bruxelles.

Deși niciunul dintre semnatari nu cere eliminarea ETS, principalele argumente din document vizează industriile care se confruntă deja cu prețuri mari la energie, observând că rezultatul discuțiilor privind noua metodă de alocare a certificatelor gratuite ar putea afecta semnificativ deciziile de investiții și costurile de producție în următorul deceniu.

„Dacă este implementată așa cum este planificat, alocarea gratuită ar putea deveni insuficientă pentru unele sectoare ca să prevină relocarea emisiilor de carbon”, se arată în document, cu referire la temerile că producătorii și-ar putea muta producția în afara Europei, în țări cu reguli de mediu mai slabe.

Cele patru țări cer, de asemenea, Comisiei să clarifice rapid modul în care vor fi calculate noile certificate gratuite de emisii și dacă acestea ar putea varia în funcție de provocările cu care se confruntă diferitele sectoare industriale.

Ele au cerut și o propunere legislativă separată privind valorile implicite de calcul folosite atunci când nu sunt disponibile date specifice înainte de ianuarie 2027, în loc să se aștepte revizuirea mai amplă a ETS, programată acum pentru 22 iulie.

În plus, guvernele au solicitat o evaluare juridică pentru a stabili dacă noua metodă de definire a volumului certificatelor gratuite ar putea fi aplicată retroactiv de la 1 ianuarie 2026.

Demersul coordonat sporește presiunea asupra Comisiei înaintea unei viitoare reuniuni la nivel înalt, prezidată de executivul european și la care vor participa țările UE, unde regulile privind certificatele gratuite de emisii ar urma să fie supuse la vot.