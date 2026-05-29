Decizie CSAT: România a cerut aliaților NATO sisteme anti-dronă. Miruță: Altfel, din Programul SAFE le vom avea în 2028

Ministrul demis al Apărării Naționale, Radu Miruță, a spus că, în ședința CSAT de vineri, s-a decis ca România să ceară aliaților NATO sisteme anti-dronă deoarece, prin Programul SAFE, le-am primi de abia în 2028. Reacția vine după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, rănind două persoane.

„Venind la MApN și observând munca colegilor începută pe proiectele antidronă, dar neavând suficiente capabilități de luptă, am transmis NATO o listă de capabilități de care Armata Română are nevoie pentru a lupta eficient împotriva lor. O listă concretă, cu menționarea cadrului în care acestea să fie introduse în operațiile Armatei Române.

Pe 6 februarie 2026 au fost aprobate, s-a emis un ordin la nivel NATO pentru ca produsele cerute să intre în capabilitățile flancului estic, cu prezență pe teritoriul național. La nivel NATO, după ce acest lucru este aprobat, urmează ca țările membre să se ofere cu unele dintre produsele aprobate. Până în acest moment, asta nu s-a întâmplat”, a spus el.

El a sublinait că, în ședința CSAT de vineri, s-a decis ca România să ceară partenerilor NATO aceste capabilități, pentru că prin Programul SAFE România le-ar primi tocmai în 2028.

„În CSAT de azi s-a luat decizia ca, la nivelul NATO, MApN și MAE să solicite partenerilor NATO ca cererea trimisă să fie pusă în practică și la nivel de capabilități. Am introdus în SAFE proiectele respective, România este în deplină legitimitate la nivel NATO pentru faptul că noi am comandat aceste produse pentru Armata Română din partea Armatei Române. Este un timp de livrare 2027–2028.

La nivel aliat, până când acestea ajung la Armata Română, pentru motivele justificate solicităm dislocare de capabilități în România. Săptămâna viitoare, pe 2 și 3, va exista o discuție la nivel militar, pentru ca solicitările pe care Armata Română le-a făcut pe 6 februarie să intre în operațiile pe care noi le avem în zona Dobrogei”, a mai spus Miruță.

O dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, în noaptea de joi spre vineri. Impactul a fost urmat de o explozie puternică și de un incendiu izbucnit la etajul 10 al clădirii. Unul dintre apartamente a fost compelt distrus. Cel puţin 70 de oameni au fost evacuaţi din bloc, iar două persoane au suferit arusri. Cei doi au fost duşi de urgenţă la spital. Locuitorii au primit și mesaje RO-ALERT.