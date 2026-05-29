Lipaev a negat că drona căzută în Galați este a Rusiei. Țoiu: „Avem claritate de pe teren. Este rusească și avea și explozibil”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a spus vineri, după discuția cu Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, că acesta a negat proveniența dronei. „Știm din reacțiile lor similare că tentativa de a nega responsabilitatea nu este una care poate avea succes”, a spus ea, după intalnire.

„Tocmai am terminat întâlnirea. A fost informat de decizia României de a nu mai permite activitatea consulatului de la Constanța și de declararea consulului drept persona non-grata. Are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi țara. Vom continua consultările în format aliat. Am avut discuții cu miniștrii de Externe ai țărilor aliate. Mulțumesc pentru solidaritate și pentru mesajele clare că siguranța țărilor aliate este legată de securitatea tuturor. Vom continua creșterea presiunii prin sancțiuni. Continuăm consultările bilaterale și în cadrul NATO pentru a ne asigura că cerințele României privind creșterea capabilităților și capacităților de descurajare la Marea Neagră, Dunăre și pe flancul estic primesc un răspuns coordonat la nivel aliat”, a spus Oana Țoiu, după întâlnirea cu Ambasadorul Rusiei.

Ministrul român de Externe a sublinait că România a accelerat procedurile care să permită Armatei Române dotările necesare pentru apărare aeriană.

„Am accelerat procedurile care să permită Armatei Române dotările necesare. Este o prioritate în achizițiile anunțate, însă până când acestea vor ajunge în România avem o conversație la nivel aliat pentru a ne asigura că, împreună, creștem capacitatea de descurajare și apărare pe flancul estic. România are cea mai lungă graniță cu războiul, iar asta înseamnă că suntem furnizori de securitate și parte a unui efort comun și a unei responsabilități comune de a apăra flancul estic. Gândurile noastre sunt cu cetățenii din Galați. Este clar că au avut o noapte foarte complicată, îngrijorarea este mare și facem tot ce ține de noi pentru a întări securitatea țării”, a mai spus ea.

Potrivit ministrului, Ambasadorul Rusiei a negat proveniența dronei.

„Avem claritate din partea echipelor din teren privind apartenența dronei: este rusească și avea și explozibil. Ambasadorul nu a confirmat, dar știm din reacțiile lor similare că tentativa de a nega responsabilitatea nu este una care poate avea succes. Sunt responsabili pentru aceste lucruri și trebuie să înceteze să pună aceste riscuri asupra cetățenilor. Ne păstrăm solidaritatea cu Ucraina. Este încă un moment care arată că sprijinul pentru apărarea antiaeriană contribuie și la creșterea securității noastre”, a subliniat ea.