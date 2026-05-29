De ce nu a fost doborâtă drona de la Galați. MApN: N-au fost condiții pe timp de noapte. Să tragi cu o rachetă înspre Galați era exclus

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat, după ce o dornă s-a prăbulit peste un bloc la Galați, că autoritățile române au informat aliații și pe secretarul general al NATO cu privire la situație.

„Am informat aliații și pe secretarul general al NATO. Avem certitudinea că vorbim despre o dronă a Rusiei”, a afirmat Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a calificat incidentul drept inacceptabil, subliniind că nu este vorba doar despre o încălcare a spațiului aerian al României, ci și despre un risc direct la adresa cetățenilor români.

„Este inacceptabilă nu doar încălcarea spațiului aerian, ci și riscul asupra cetățenilor noștri”, a spus ministrul.

Oana Țoiu a precizat că România va continua demersurile diplomatice și va discuta cu partenerii din NATO și din Uniunea Europeană pentru întărirea securității pe flancul estic.

„Este nevoie de creșterea presiunii asupra Rusiei și de fermitatea răspunsului diplomatic. Vor urma discuții, atât cu aliații, cât și în Uniunea Europeană, pentru a ne asigura că întărirea flancului estic rămâne o prioritate”, a declarat Oana Țoiu.

Întrebată dacă se impune activarea articolului 4 din Tratatul NATO, ministrul de Externe a spus că incidentul este unul de gravitate majoră, iar Președintele Nicușor Dan va face precizări astăzi.

Ministrul a mai subliniat că misiunile diplomatice și-au păstrat prezența pe teritoriul Ucrainei, în semn de solidaritate, în ciuda amenințărilor Federației Ruse.