De ce nu a fost doborâtă drona de la Galați. MApN: N-au fost condiții pe timp de noapte. Să tragi cu o rachetă înspre Galați era exclus

Țoiu: Avem certitudinea că e o dronă a RusieiPublicat acum 8 minute
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat, după ce o dornă s-a prăbulit peste un bloc la Galați, că autoritățile române au informat aliații și pe secretarul general al NATO cu privire la situație.
„Am informat aliații și pe secretarul general al NATO. Avem certitudinea că vorbim despre o dronă a Rusiei”, a afirmat Oana Țoiu.
Șefa diplomației române a calificat incidentul drept inacceptabil, subliniind că nu este vorba doar despre o încălcare a spațiului aerian al României, ci și despre un risc direct la adresa cetățenilor români.
„Este inacceptabilă nu doar încălcarea spațiului aerian, ci și riscul asupra cetățenilor noștri”, a spus ministrul.
Oana Țoiu a precizat că România va continua demersurile diplomatice și va discuta cu partenerii din NATO și din Uniunea Europeană pentru întărirea securității pe flancul estic.
„Este nevoie de creșterea presiunii asupra Rusiei și de fermitatea răspunsului diplomatic. Vor urma discuții, atât cu aliații, cât și în Uniunea Europeană, pentru a ne asigura că întărirea flancului estic rămâne o prioritate”, a declarat Oana Țoiu.
Întrebată dacă se impune activarea articolului 4 din Tratatul NATO, ministrul de Externe a spus că incidentul este unul de gravitate majoră, iar Președintele Nicușor Dan va face precizări astăzi.
Ministrul a mai subliniat că misiunile diplomatice și-au păstrat prezența pe teritoriul Ucrainei, în semn de solidaritate, în ciuda amenințărilor Federației Ruse.
De ce nu a fost doborâtă drona de la Galați. MApN: Nu putem folosi angajamentul letal dacă există riscul de a crea pagube mai mariPublicat acum 22 minute
Colonelul Cristian Popovici, șeful Direcției informare și relații publice din MApN, a explicat la Antna 3 CNN că, la ora 1:54, un semnal radar a fost detectat venind din zona Reni și evoluând către teritoriul României.
„A intrat la o altitudine de aproximativ 600 de metri și a avut o traiectorie descendentă. Am urmărit ținta pe o distanță de circa 10 kilometri pe teritoriul României. La un moment dat, aceasta a efectuat brusc o manevră de coborâre, iar noi am pierdut-o de pe radar la o înălțime de aproximativ 150 de metri”, a precizat oficialul MApN.
Potrivit acestuia, ținta ar fi lovit clădirea la o înălțime de aproximativ 50-60 de metri.
Colonelul a explicat că radarele convenționale au limitări în urmărirea țintelor aeriene care evoluează la altitudini foarte joase. „Sub 200 de metri, radarele convenționale nu pot urmări astfel de ținte aeriene”, a spus el.
Oficialul a mai precizat că nu există, deocamdată, o confirmare privind posibilitatea ca piloții aeronavelor F-16 să fi avut ținta în vizor la sol.
„Situația este una complicată. Deși regulile de angajare ne permit să angajăm drone, avem proceduri, tactici, cunoștințe și expertiză. Într-un context precum cel de la granița cu Ucraina, foarte aproape de aglomerări urbane, nu putem folosi angajamentul letal dacă există riscul de a crea pagube mai mari. Suntem puși în situația de a nu angaja o țintă de teama de a nu provoca daune suplimentare”, a explicat colonelul Cristian Popovici.
Elicopterula fost intrus în operație de puțin timp, un elicopter de transport cu mitralieră, dar trebuie vizibilitate mai mare și să te apropii mai mult de ea, a spus Popovici.
„Nu au fost condiții pe timp de noapte de a angaja drona. Să tragi cu o rachetă înspre Galați sau Brăila era exclus”, a mai spus Popovici.
Dronă căzută peste un bloc din Galaţi. MAE: România a informat aliaţii NATO şi pe secretarul generalPublicat acum 36 minute
România a informat aliaţii şi pe secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice despre incidentul cu dronă de la Galaţi şi a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilităţi anti-dronă în ţara noastră, a informat vineri dimineaţa Ministerul Afacerilor Externe.
"Federaţia Rusă continuă să fie un stat agresor care duce un război ilegal cu implicaţii grave pentru securitatea regională şi siguranţa cetăţenilor. Federaţia Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acţiuni grave şi iresponsabile. România va acţiona cu fermitate maximă pentru creşterea presiunii internaţionale asupra Federaţiei Ruse în vederea unei încetări imediate şi cuprinzătoare a focului", se arată într-un comunicat al MAE, transmis AGERPRES.
În noaptea de joi spre vineri, o dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbuşit în România, la Galaţi, cauzând un incendiu pe acoperişul unui bloc de locuinţe. Două persoane au fost rănite uşor, iar clădirea a fost evacuată. Avioane şi un elicopter aparţinând MApN au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele ruseşti, se arată în comunicatul MAE.
"Acest incident reprezintă o escaladare gravă şi iresponsabilă din partea Federaţiei Ruse. România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului internaţional şi a spaţiului său aerian", a subliniat sursa citată.
Alertă majoră la Galați. O dronă s-a prăbușit peste un bloc la GalațiPublicat acum 42 minute
Este alertă majoră la Galați după ce o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din oraș. Impactul a fost urmat de o explozie puternică și de un incendiu izbucnit la etajul 10 al clădirii. Unul dintre apartamente a fost compelt distrus. Cel puţin 70 de oameni au fost evacuaţi din bloc, iar două persoane au suferit arusri. Cei doi au fost duşi de urgenţă la spital. Locuitorii au primit și mesaje RO-ALERT.
Este cel mai grav incident provocat de Rusia pe teritoriul România, de la începutul războiului din Ucraina.
Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat la ora 01:19 a.m., vineri dimineața, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române.
Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei, a mai menționat ministerul de resort, fără a preciza de ce avioanele de luptă nu au doborât drona.
În contextul atacului rus, au fost transmise mesaje RO-ALERT pentru judeţele Tulcea, Galaţi şi Brăila.