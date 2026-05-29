Prima reacție a primarului din Galați, după ce o dronă a căzut pe un bloc: „Situaţia e sub control”

O dronă a căzut pe un bloc din Galați FOTO: Inquam Photo

La câteva ore după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galați vineri dimineață, Ionuţ Pucheanu, primarul orașului, a spus într-un mesaj pe Facebook că „situaţia este sub control” și zona a fost securizată.

„Dragi gălăţeni, orele trecute am trăit din nou un moment pe care nimeni nu şi l-ar fi imaginat posibil într-un oraş european aflat în pace. O dronă căzută peste un bloc din Galaţi a provocat explozie şi a rănit două persoane. Le suntem alături celor afectaţi şi putem să le oferim spaţii de cazare în această situaţie. De asemenea, toate autorităţile sunt mobilizate în continuare pentru sprijin şi intervenţie rapidă. Suntem permanent în legătură cu ISU, Prefectura, MApN şi cu toate instituţiile responsabile. Prioritatea noastră este siguranţa oamenilor. Situaţia este sub control, zona a fost securizată, iar evaluările continuă”, a scris el pe Facebook.

Acesta a transmis populaţiei să respecte măsurile de siguranţă care s-au impus în zonă.

„Condamn ferm orice atac care pune în pericol civili nevinovaţi şi comunităţi aflate la graniţa unui război care nu este al nostru, dar ale cărui efecte se simt tot mai aproape. Galaţiul este un oraş puternic. Vom trece şi peste asta împreună, cu calm, solidaritate şi responsabilitate. La fel de important este ca în continuare să vă informaţi din surse oficiale şi să respectaţi măsurile de siguranţă care s-au impus în zonă”, a mai spus Pucheanu.

În municipiul Galaţi, o dronă s-a prăbuşit pe un bloc de locuinţe, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10.