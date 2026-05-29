Comisar-șef din București, arestat preventiv după ce a fost prins în flagrant de procurorii DNA cu 50.000 de lei

Publicat la 15:53 29 Mai 2026 Modificat la 15:53 29 Mai 2026

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a admis propunerea de arestare preventivă. Foto: Hepta

Cătălin-George Sîrbu, comisar-şef în cadrul Poliţiei Sectorului 3, a fost arestat preventiv vineri după ce a fost prins în flagrant când primea 50.000 de lei mită de la o persoană cercetată într-un dosar de evaziune fiscală, potrivit Agerpres.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, formulată de procurorii din cadrul Secţiei de combatere a corupţiei, a lui Cătălin-George Sîrbu, ofiţer de poliţie judiciară cu gradul profesional de comisar-şef în Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 3, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi trafic de influenţă, a transmis DNA printr-un comunicat de presă.

Procurorii anticorupţie au reţinut că, în cursul lunii mai, Cătălin-George Sîrbu, în calitatea menţionată, ar fi pretins 50.000 de lei de la o persoană cercetată în calitate de suspect într-un dosar de evaziune fiscală. Banii erau pentru exercitarea favorabilă a atribuţiilor de serviciu în legătură cu anumite acte de urmărire penală şi pentru influenţarea efectuării părtinitoare a altor acte în dosarul penal.

"Joi, inculpatul Cătălin-George Sîrbu a primit de la persoana respectivă suma de 50.000 de lei, împrejurare în care procurorii anticorupţie au procedat la constatarea infracţiunii flagrante", spun anchetatorii.