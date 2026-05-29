Alertă alimentară în România: Bacterie periculoasă descoperită într-un lot de salată de icre vândut de un lanț de magazine

Publicat la 15:43 29 Mai 2026 Modificat la 15:52 29 Mai 2026

Bacterie periculoasă descoperită într-un lot de salată de icre din magazinele Profi

Un lot de salată de icre cu hering şi ceapă, produs de Negro 2000 SRL şi comercializat în magazinele Profi, a fost retras de pe rafturi după depistarea bacteriei Listeria monocytogenes, a anunţat Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit instituţiei, producătorul a iniţiat rechemarea voluntară a produsului „Gustări pescăreşti – Salată de icre cu hering şi ceapă” (70 g), ca măsură de prevenţie pentru protejarea sănătăţii consumatorilor.

Este vizat lotul 1363PB, cu termen de valabilitate 25.06.2026.

Decizia a fost luată după identificarea bacteriei Listeria monocytogenes în produs.

Consumatorii care au cumpărat produsul sunt sfătuiţi să nu îl consume. Acesta poate fi returnat în orice magazin Profi, pe baza bonului fiscal, iar suma achitată va fi restituită integral.

Produsul a fost distribuit în magazine Profi din judeţele:

Prahova

Giurgiu

Teleorman

Călăraşi

Dâmboviţa

Buzău

Argeş

Ialomiţa

Brăila

Listeria monocytogenes este o bacterie care poate fi transmisă prin consumul de alimente contaminate. Aceasta este întâlnită frecvent în produse lactate nepasteurizate, brânzeturi moi, carne insuficient preparată termic sau produse gata de consum depozitate în condiţii necorespunzătoare.

Specialiştii precizează că boala nu se transmite prin contact direct între persoane.