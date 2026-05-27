Ciprian Ciucu scrie pe Facebook că, miercuri, a văzut angajați de la Administrația Străzilor care "furau benzina din autoutilitare"

2 minute de citit Publicat la 23:01 27 Mai 2026 Modificat la 23:01 27 Mai 2026

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Foto: Hepta

Actual primar al Bucureştiului, Ciprian Ciucu a realizat, pe Facebook, un top al celor mai ciudate lucruri pe care le-a văzut în ultimii 5 ani, în cariera de edil, când a ocupat şi scaunul de primar la Sectorul 6. Edilul a şocat şi cu un moment la care a fost martor: "Furt de benzină la greu. Chiar azi (n.r. - miercuri) am văzut pe stradă cum muncitori de la Administrația Strazilor furau benzina din autoutilitare".

De la "polițiști MAI, dar și locali, ascunși prin parcări cu orele, furați de tik-tok", până la "un teren dezmembrat și cumpărat de un dezvoltator fix sub o şcoală", Ciucu a povestit o serie întreagă de anomalii.

"Am deja peste 5 ani de când sunt primar și, credeți-mă, am văzut multe. Să vă spun câteva...

O judecătoare care a venit să-mi ceară preferențial un loc de parcare, pentru că ea merită pentru că e magistrat.

Firme de leasing de personal care încercau (sper ca nu le-a ieșit) să ponteze mai mulți muncitori decât aduceau.

Politicieni cu ceasuri care au lucrat doar la stat, mai scumpe decât apartamentul meu.

Mi s-a relatat despre un șef de instituție din PMB care, într-un club de fițe, trona la masa principala, cu băuturi scumpe și mai multe piți;

Nenumății polițiști MAI, dar și locali, ascunși prin parcări cu orele, furați de tik-tok;

Salubriști care încărcau facturi pentru deșeuri fictive;

Polițiști locali luau șpagă de la transportatori pe care îi lăsau să arunce deșeuri din constructii pe spațiul public;

Profesori mai în vârstă, cu grade profesorale mai mari, care erau cu numele pe hârtie, dar la clasă erau cei tineri la programul școală după scoală. Așa erau plătiți mai bine și împărțeau banii", a relatat Ciucu.

Concluzia lui Ciucu: "Primarul e de vină"

"PUZ votat ca cineva sa facă o casă între două blocuri chiar la Bd. Drumul Taberii;

Piețe intregi date pe 30+ de ani, din care primaria lua doar 3000 de euro pe lună; Spaţii comerciale ocupate fără acte;

Locuințe sociale date bogaților;

Cca. 2000 de apartamente din S6, fiecare cu peste 4 auto înregistrate pe apartament, unii cerând locuri de parcare;

Furt de benzină la greu. Chiar azi am văzut pe stradă cum muncitori de la Administrația Strazilor furau benzina din autoutilitare;

Funcționari de la evidenta populației care aveau filiere cu notari care puneau mâna pe apartamentele celor fără mostenitori;

Filiere de functionari și avocați care dădeau cetățenie română pe bani;

Firme de construcții care participau la licitatii nu pentru a lucra, ci pentru a bloca;

Diriginți de șantier care aparau, pe bani multi probabil, interesele constructorilor, nu pe ale primăriei, desi erau angajați de catre primarie.

Zeci de angajați trântori cărora înainte de a fi dați afară (da, de către mine) li s-au oferit alte slujbe in care trebuiau chiar să muncească și le-au refuzat;

Firme de evenimente care fac sute de mii de euro dintr-un eveniment pe spațiul public, care plătesc la primărie câteva sute de lei;

Profesori indignați că de ce am făcut acel teren de sport in curtea școlii, că ei unde-și mai parchează masina;

Un teren dezmembrat și cumparat de un dezvoltator fix sub o scoală;

Și câte și mai câte, aș putea scrie o culegere... Pe cele mai multe, acolo unde am putut, le-am corectat, oprit. În fine, ce voiam să spun... primarul e de vină", a încheiat primarul Bucureştiului.