Algoritmul care te vede înainte să te miști: China își modernizează cel mai mare sistem de supraveghere din lume cu ajutorul AI

Publicat la 23:45 27 Mai 2026 Modificat la 23:46 27 Mai 2026

Actualizările marchează cel mai semnificativ efort al Chinei din ultimii ani de a moderniza un aparat de supraveghere construit în urmă cu un deceniu.

China își modernizează rapid cel mai mare sistem de supraveghere din lume, integrând inteligență artificială avansată care permite autorităților să urmărească populația, să analizeze comportamente și să anticipeze în timp real posibile episoade de tulburări sociale, într-o tranziție spre așa-numita poliție “predictivă”.

O analiză Financial Times arată că administrațiile locale din China implementează noi sisteme de supraveghere bazate pe inteligență artificială, pe măsură ce Beijingul împinge forțele de poliție către așa-numita poliție “predictivă”.

Actualizările marchează cel mai semnificativ efort al Chinei din ultimii ani de a moderniza un aparat de supraveghere construit în urmă cu un deceniu, pe care autoritățile îl folosesc deja pe scară largă pentru a monitoriza publicul, a reduce criminalitatea stradală, a suprima disidența și a gestiona stabilitatea socială.

Deși sistemul de supraveghere al Beijingului a fost mult timp prezentat drept unul de ultimă generație, infrastructura sa a devenit limitată de echipamente învechite, platforme software fragmentate și funcții AI restrânse. În prezent, autoritățile investesc în noi generații de camere și software cu inteligență artificială, capabile să interpreteze scene, să identifice tipare de comportament și să recupereze înregistrări pe baza unor comenzi scrise, reducând semnificativ necesitatea analizelor manuale realizate de poliție.

„Vechiul sistem de supraveghere al Chinei este reactiv. Nu este bun la ghicirea și înțelegerea intențiilor persoanelor care nu sunt supravegheate explicit”, a declarat Minxin Pei, expert în sisteme de guvernare și supraveghere chineze la Claremont McKenna College.

În ultimii doi ani, grupuri chineze precum Hikvision și Huawei au lansat produse încorporate cu viziune computerizată și modele lingvistice mari. Acestea funcționează pe semiconductori mai puternici, capabili să proceseze date direct pe dispozitive, permițând analizarea imaginilor în momentul captării.

Supravegherea amplă a populației cu ajutorul AI

Aceste sisteme sunt antrenate să prezică și să emită alerte pentru comportamente precum conducerea neregulată, aglomerația, intrarea neautorizată și comportamentul suicidar, cum ar fi prezența pe lângă poduri. Cele mai recente produse Hikvision permit operatorilor să caute imagini folosind solicitări precum „o femeie care poartă o pălărie roșie” și să preia automat videoclipurile relevante, o dezvoltare facilitată de integrarea LLM-urilor în dispozitive.

„Poliția nu mai trebuie să examineze manual imaginile video. Pot trimite sistemului un mesaj text, iar acesta le găsește”, a declarat un director de la Hikvision, cel mai mare grup tehnologic de supraveghere video din China.

Sistemul anterior nu putea efectua căutări bazate pe text și recupera automat imaginile video doar dacă exista o imagine corespunzătoare. Hikvision a declarat că „produsele și soluțiile sale sunt concepute pentru a înregistra lumea reală, obiectivă. Bazate pe tehnologia AI, aceste oferte servesc unui scop practic: creșterea eficienței operaționale prin digitalizarea sarcinilor de rutină care anterior se bazau în mare măsură pe revizuirea manuală umană.”

Persoanele din industrie au declarat că implementările inițiale au fost concentrate în zone urbane dens populate, inclusiv zone din jurul instalațiilor militare și al clădirilor guvernamentale. Un document de achiziții din orașul Yaodu din provincia Sichuan alocă 900.000 Rmb (132.455 USD) pentru implementarea a 175 de camere de înaltă definiție echipate cu un „sistem inteligent de analiză video” capabil să detecteze comportamente anormale și să declanșeze alerte.

O altă licitație lansată de forțele de poliție din Datong are o listă lungă de tehnologie Hikvision, inclusiv camere AI antrenate să identifice caracteristicile unei persoane, cum ar fi sexul, postura și îmbrăcămintea. Distribuitorii Hikvision, nu compania însăși, sunt cei care licitează pentru a obține aceste contracte.

China operează deja unul dintre cele mai cuprinzătoare sisteme de supraveghere, pe care l-a folosit pentru a supraveghea și controla minoritatea uigură din Xinjiang. Deși rețelele au permis poliției să monitorizeze segmente vaste ale populației, acestea au contribuit și la îmbunătățirea timpilor de răspuns la incendii și inundații, precum și a siguranței rutiere. Eforturile de modernizare a sistemelor de supraveghere au avut loc pe fondul unei creșteri a actelor sporadice de violență aleatorie pe străzi în ultimii ani.

Experții au atribuit aceste evenimente unei crize de sănătate mintală, exacerbată de o economie slăbită și de carantinele cauzate de pandemie. Incidentele au expus „limitele aparatului de supraveghere actual al Chinei”, a declarat Pei.

Beijingul a inițiat un efort de abordare a problemei în 2024, printr-o directivă din partea ministrului securității publice, Wang Xiaohong, care solicita autorităților polițienești să modernizeze echipamentele și să treacă la o poliție predictivă prin integrarea unei inteligențe artificiale mai avansate în tehnologia de supraveghere.

Grupurile pentru drepturile omului avertizează că progresele în domeniul inteligenței artificiale generative și al vederii computerizate oferă autorităților chineze o capacitate fără precedent de a monitoriza comportamentul la scară largă.

„Filosofia din spatele sistemului de supraveghere al Chinei devine din ce în ce mai cuprinzătoare”, a declarat Maya Wang, analist la Human Rights Watch.