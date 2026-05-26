Avertizare ANM: Cod galben de vânt puternic în trei judeţe și Cod galben de ploi torențiale și vijelii în mai multe regiuni. Hărți

<1 minut de citit Publicat la 10:21 26 Mai 2026 Modificat la 10:25 26 Mai 2026

Vreme instabilă în mai multe județe / Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o avertizare Cod galben de vânt, valabilă în intervalul orar 12-21, pentru județele Suceava, Botoșani și Iași. De asemenea, potrivit ANM, mâine, în intervalul 12-23, meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină în mai multe regiuni din țară.

Astfel, marți, între orele 12 și 21, în județele Botoșani și Iași, precum și în zona joasă a județului Suceava În a doua parte a zilei de marți (26 mai) în județele Botoșani și Iași, precum și în zona joasă a județului Suceava vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...65 km/h.

Cod galben de ploi și vijelii în nouă județe

Potrivit ANM, miercuri, 27 mai, în intervalul ora 12-23, în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat peste 80 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi, local, de 15...25 l/mp.