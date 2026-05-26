2 minute de citit Publicat la 10:18 26 Mai 2026 Modificat la 10:22 26 Mai 2026

Surse: Nicușor Dan a discutat luni cu Grindeanu și Bolojan, dar fără rezultat. Blocajul continuă.

Președintele Nicuşor Dan a negociat fără rezultat cu Sorin Grindeanu şi llie Bolojan. Şeful statului a avut luni cel puţin două discuţii cu cei doi lideri pentru a debloca situaţia, dar fără un rezultat concret, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Potrivit surselor citate, discuțiile informale vor continua şi marți, inclusiv cu liderul USR Dominic Fritz şi președintele UDMR Kelemen Hunor.

Președintele Nicușor Dan e așteptat să vină cu anunțul pe cine desemnează în funcția de candidat de prim-ministru. La o săptămână după ce a făcut consultările oficiale criza politică nu e deblocată. Liniile roșii la partide rămân în continuare. Nici PSD, nici PNL nu fac un pas în spate pentru a putea flexibiliza pozițiile de negociere.

E de așteptat ca până la sfârșitul acestei săptămâni, Președintele Nicușor Dan să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru, cel care va avea la dispoziție 10 zile pentru a veni în Parlament cu lista de miniștri și cu programul de guvernare. Însă nu este clar dacă va fi un candidat de sacrificiu, care nu va reuși să treacă de Parlament sau este chiar cel care va reuși să strângă în jurul sau o majoritate parlamentară.

Președintele Nicușor Dan are de vineri o listă scurtă cu câteva nume la care se gândește că ar fi variante de prim-ministru, au declarat pentru Antena3.ro surse oficiale. Pe listă se află și numele consilierului său, Eugen Tomac, considerat "favorit" pentru desemnarea ca premier.

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis duminică liberalilor că PNL merge în Opoziție și că partidul trebuie să intre într-un proces de reorganizare. "PNL a luat niște decizii în ultima lună și are de mers pe un drum, iar acel drum nu este al compromisurilor care ne compromit. Liderul PNL consideră că România nu-și mai poate permite ca în opoziție să fie partide care, în afară de a contesta, n-au demonstrat niciodată nimic. Bolojan a precizat că PNL trebuie să se clarifice doctrinar.

Pe de altă parte, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, miercuri, într-un interviu pentru Adevarul.ro, un blocaj total în negocierile pentru formarea noului Guvern și a exclus orice variantă de colaborare atât cu Ilie Bolojan, cât și cu AUR. După consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan, liderul social-democrat a reiterat că partidul nu va susține un guvern minoritar.

În același timp, Grindeanu susține că PSD „pleacă cu prima șansă” la formarea unei majorități, având cel mai mare grup parlamentar, și avertizează că un guvern tehnocrat ar fi „o variantă mult mai slabă decât un guvern politic”, deși nu exclude acest scenariu.

Prima rundă de consultări de la Palatul Cotroceni s-a încheiat în blocaj total, fără nicio formulă de majoritate, Nicușor Dan anunțând noi runde de discuții.

Fiecare partid exclude varianta celuilalt: PSD îl refuză pe Bolojan, PNL nu mai guvernează cu PSD, USR respinge și tehnocrații, AUR cere mandat, iar Nicușor Dan ia în calcul un premier tehnocrat: numele vehiculat fiind Delia Velculescu de la FMI. Totodată, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reafirmat marți că nu există posibilitatea creării unui Guvern minoritar PSD din care să facă parte UDMR. Liderul UDMR a subliniat că “linia roșie” este AUR.

După ce prima rundă de consultări a eșuat, Nicușor Dan a convocat joi, la Palatul Cotroceni, o nouă rundă de consultări și a discutat cu reprezentanții grupurilor parlamentare Uniți pentru România și PACE – Întâi România, precum și cu parlamentari neafiliați. Și Grindeanu, și Bolojan au anunțat că au discutat cu mai mulți parlamentari neafiliați. ”Sunt oameni de ispravă”, a spus Grindeanu, în timp ce Bolojan a afirmat: ”Putem să colaborăm”.