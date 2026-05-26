O femeie a murit pe loc după ce a fost lovită de o umbrelă de soare, în timp ce lua masa cu soțul ei, pe terasa unui restaurant din SUA

2 minute de citit Publicat la 11:08 26 Mai 2026 Modificat la 11:08 26 Mai 2026

Restaurantul Driftwood Grill home of the Lazy Gator din Summerton, Carolina de Nord, SUA. Sursa foto: Facebook

O femeie a murit după ce a fost lovită de o umbrelă de soare, în timp ce lua masa cu soțul ei, pe terasa unui restaurant situat lângă un lac din statul american Carolina de Sud, afectat de rafale puternice de vânt, au anunţat luni autorităţile, citate marţi de agenţia de presă EFE, potrivit Agerpres.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a produs sâmbătă seara, la restaurantul „Driftwood Grill, home of the Lazy Gator”, situat pe malul lacului Marion, în Summerton, la nord-vest de Charleston.

Biroul medicului legist din comitatul Clarendon a declarat luni că victima şi soţul său luau cina în curtea restaurantului „când o rafală bruscă şi puternică de vânt a smuls o umbrelă de la o masă”, lovind-o pe femeie în zona capului şi a gâtului.

„Umbrela a lovit-o în gât și i-a secționat artera carotidă”, a declarat șeriful din comitatul Clarendon, Tim Baxley, pentru WIS.

› Vezi galeria foto ‹

Femeia a fost declarată decedată la locul accidentului.

Autorităţile au identificat-o drept Dana Weinger, în vârstă de 56 de ani, rezidentă în Huger, Carolina de Sud. Ea lua masa în oraș împreună cu soțul ei, potrivit revistei People.

Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS) a prognozat furtuni puternice pentru regiunea în care se afla restaurantul, în weekendul prelungit în care a fost marcată sărbătoarea Memorial Day în Statele Unite.

„Acest lucru a afectat profund multe persoane din comunitatea noastră”

„Acest lucru a afectat profund multe persoane din comunitatea noastră, inclusiv clienți, angajați, echipele de intervenție și pe toți cei implicați”, a transmis restaurantul pe rețelele sociale.

„Din respect pentru familie și pentru cei afectați, vă rugăm să continuați să oferiți rugăciuni, compasiune și intimitate în această perioadă extrem de dificilă.”

Recunoscând impactul psihologic sever asupra martorilor oculari, localul a organizat luni dimineață o sesiune de sprijin de urgență.