MAE ucrainean califică drept "şantaj neruşinat" ameninţarea Moscovei cu atacuri asupra Kievului

2 minute de citit Publicat la 11:17 26 Mai 2026 Modificat la 11:17 26 Mai 2026

Imagini surprinse la Kiev, în urma unui atac cu rachete și drone rusești care a avut loc pe 14 mai 2026. Sursa colaj foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a calificat drept "şantaj neruşinat" anunţul Rusiei privind o campanie de atacuri sistemice împotriva centrelor de comandă şi a întreprinderilor industriei militare din Kiev, mulţumind totodată reprezentanţelor diplomatice străine care şi-au menţinut personalul în capitala ucraineană, în pofida avertismentelor Moscovei de a o părăsi cât mai curând posibil din motive de securitate, relatează EFE, conform Agerpres.

Aceste declaraţii vin la scurt timp după ce s-a aflat că ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, l-a sunat luni pe secretarul de stat american, Marco Rubio, ca să-l avertizeze că Moscova va începe atacuri asupra "centrelor decizionale" ale Kievului și a îndemnat SUA să "asigure evacuarea personalului lor diplomatic".

"Conform evaluărilor părţii ucrainene, nivelul general al ameninţărilor la adresa securităţii pe care Rusia le reprezintă pentru Kiev şi pentru alte oraşe ucrainene rămâne acelaşi ca în anii şi lunile anterioare", se arată într-o notă publicată de MAE ucrainean, potrivit căruia Moscova doreşte prin atacurile sale să intimideze corpul diplomatic străin.

Rusia – potrivit textului – a utilizat în mod regulat, încă de la începutul războiului, "întreaga gamă de rachete şi drone letale împotriva capitalei ucrainene", motiv pentru care Kievul nu consideră că riscul ar fi mai mare după ce Ministerul de Externe al Rusiei a avertizat luni cu privire la declanşarea unui val de atacuri sistemice împotriva centrelor de comandă şi a obiectivelor din industria militară din capitala ucraineană.

"Pentru a face faţă intimidărilor din partea Rusiei, MAE ucrainean este pregătit să contribuie la consolidarea suplimentară a securităţii misiunilor diplomatice străine, în cazul în care acestea solicită aşa ceva", se menţionează în comunicat.

Ambasadoarea UE în Ucraina şi alţi diplomaţi din ţările partenere ale Ucrainei, aflaţi la Kiev, au reacţionat la anunţul Rusiei privind o nouă campanie de bombardamente împotriva capitalei ucrainene, afirmând că nu au intenţia de a părăsi oraşul.

De altfel, ambasadoarea UE la Kiev, Katarina Mathernova, a declarat că Uniunea Europeană consideră ultimele ameninţări ale Rusiei de a ataca sistemic capitala ucraineană drept o "capodoperă a ipocriziei", potrivit agenţiei de presă Unian.

Mathernova a subliniat că regimul rus bombardează clădiri rezidenţiale, muzee, maternităţi, şcoli şi centrale electrice de ani de zile în Ucraina, iar acum brusc şi-a amintit de "dreptul internaţional umanitar" şi de "Convenţiile de la Geneva".

Ea a subliniat că Rusia nu va reuşi să izoleze Ucraina, iar UE nu va se retrage şi va rămâne alături de Ucraina.

MAE rus a făcut apel luni la cetăţenii străini care locuiesc la Kiev, inclusiv personalul diplomatic, să părăsească capitala ucraineană înainte de noi bombardamente ruseşti. Acest avertisment a fost reiterat de şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, în cadrul unei rare convorbiri telefonice cu omologul său american, Marco Rubio, notează AFP.

Rusia a bombardat intens Kievul în noaptea de sâmbătă spre duminică, ucigând cel puţin patru persoane şi rănind altele aproximativ 100, la doar câteva zile după un atac ucrainean letal asupra unui liceu dintr-o regiune ocupată de Rusia, pentru care preşedintele rus, Vladimir Putin, promisese un răspuns militar, au relatat AFP şi Reuters.

În acest bombardament, Rusia a lansat o rachetă de ultimă generaţie, "Oreşnik", pentru a treia oară de la începutul conflictului, dar fără încărcătură nucleară, la fel ca în dăţile precedente.

Expertul ucrainean Pavel Narojnîi a apreciat că Rusia ar putea pregăti şi încerca să efectueze următorul său atac masiv combinat de genul celui din weekend asupra Kievului în aproximativ o săptămână sau 10 zile, notează Unian.