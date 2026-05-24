Rusia a folosit racheta hipersonică Oreșnik, pe care pot fi montate focoase nucleare, și rachete Kh-101 în atacul asupra Kievului

2 minute de citit Publicat la 14:43 24 Mai 2026 Modificat la 14:48 24 Mai 2026

Distrugeri în Kiev provocate de atacul masiv al Rusiei din noaptea de 23 spre 24 mai. Foto: Profimedia Images

Rusia a desfășurat peste noapte un atac masiv cu drone și rachete asupra capitalei Kiev și a regiunii înconjurătoare, ucigând cel puțin patru persoane.

În acest atac, forțele ruse au utilizat puternica rachetă balistică hipersonică Oresnik, scrie Deutsche Welle, care îl citează în acest sens pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Imagini ale impactului provocat de Oreșnik au fost publicate pe X de fostul consilier ministerial Anton Gherașcenko.

Ulterior, armata rusă a confirmat utilizarea acestui tip de rachetă, pe care pot fi montate focoase nucleare.

De asemenea, armata rusă a lansat rachete de croazieră Kh-101, al căror impact a fost filmat de localnici și distribuit pe rețelele sociale.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a acuzat Moscova că recurge la un joc iresponsabil, "la limita unui conflict nuclear".

Kallas a spus că miniștrii de Externe ai UE, care se reunesc săptămâna viitoare, vor discuta despre modalități de a intensifica presiunea internațională asupra Rusiei.

Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat, la rândul său, atacul, numind utilizarea rachetei Oreșnik de către Rusia drept "o formă de escaladare".

Și cancelarul german Friedrich Merz a reacționat la valul de lovituri rusești, condamnând "escaladarea iresponsabilă".

Ce se știe despre atacul rusesc din noaptea de sâmbătă spre duminică

Rusia a lovit localitatea Bila Țerkva din regiunea Kiev cu racheta Oreșnik, a menționat Volodimir Zelenski în postarea sa de pe rețelele sociale.

Rusia folosește pentru a treia oară această armă în războiul din Ucraina, notează Deutsche Welle.

Bilanțul atacului este de cel puțin patru morți în Kiev și regiunea învecinată, alte zeci de persoane fiind rănite.

Raidul rus a avut loc după ce Moscova a amenințat cu represalii pentru lovirea unei unități de învățământ din Lugansk într-un atac lansat joi noaptea de ucraineni și soldat cu 18 morți.

Kievul susține că în locația respectivă se aflau operatori ruși de drone.

În represaliile de sâmbătă noaptea, Rusia a trimis asupra Ucrainei 600 de drone de atac și 90 de rachete lansate din aer, de pe mare și de la sol, potrivit forțelor Kievului.

Kievul, devastat de loviturile rusești

Apărarea antiaeriană ucraineană a anunțat că a distrus sau bruiat 549 de drone și 55 de rachete. 19 rachete nu și-au atins țintele, au precizat Forțele Aeriene ucrainene.

"Capitala a fost supusă unui atac masiv cu rachete balistice.

În prezent, există rapoarte privind locații afectate de atac în districtele Șevcenkivski, Dniprovski și Podilski.

Sunt raportate preliminar incendii și pagube la clădiri rezidențiale", a scris pe Telegram Timur Tkacenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev.

Resturile căzute au provocat, de asemenea, un incendiu în incinta unei școli din centrul Kievului, a anunțat pe Telegram primarul Kievului, Vitali Kliciko.