În urmă cu 6.000 de ani, Sahara era o savană verde, cu râuri, hipopotami și girafe. Într-un secol, totul s-a transformat în deșert

Dacă ai fi traversat ceea ce este astăzi Sahara algeriană în jurul anului 6.000 î.Hr., nu ai fi recunoscut peisajul. sursa foto: Getty

Acum 6.000 de ani, Sahara era o savană verde, brăzdată de râuri, populată de hipopotami, girafe și elefanți. Într-un interval de aproximativ un secol, întregul ecosistem s-a prăbușit și a lăsat în urmă deșertul pe care îl știm astăzi. Oamenii care au trăit această transformare au pictat pe pereții de stâncă lacuri și animale care aveau să dispară pentru totdeauna – iar acele picturi au rezistat până în zilele noastre, mult mai bine decât lumea pe care o înfățișează, scrie Space Daily.

Picturile rupestre făcute de oamenii care au trăit această transformare au supraviețuit pe pereții de stâncă mult după ce lacurile pe care le-au pictat au dispărut.

Dacă ai fi traversat ceea ce este astăzi Sahara algeriană în jurul anului 6.000 î.Hr., nu ai fi recunoscut peisajul. Dunele care se întind acum pe mii de kilometri nu existau. Podișurile stâncoase și aride erau acoperite de ierburi și arbuști. Râuri curgeau prin văi care de milenii sunt complet uscate.

Sistemul Mega-Lacul Chad – care supraviețuiește astăzi ca un mic rest de apă la granițele dintre Ciad, Niger, Nigeria și Camerun – era la fel de mare ca actuala Mare Caspică: aproximativ 360.000 de kilometri pătrați de apă dulce.

Hipopotamii se bălăceau în bălți puțin adânci. Girafele pășteau prin copaci. Elefanți, rinoceri, auroci, antilope și crocodili populau un ecosistem verde și bine irigat pe care geologii îl numesc astăzi Perioada Umedă Africană sau, mai colocvial, Sahara Verde.

Cea mai izbitoare dovadă a acestei lumi pierdute nu se găsește în straturile geologice, ci pe pereții de stâncă ai Saharei înseși. Zeci de mii de picturi și gravuri supraviețuiesc la situri precum Tassili n'Ajjer în Algeria, Gabal El Uweinat la granița dintre Libia, Egipt și Sudan, munții Acacus din Libia și masivul Tibesti din Ciad.

Imaginile, atribuite oamenilor care au trăit în Perioada Umedă Africană și au asistat la sfârșitul ei, înfățișează hipopotami la adăpătoare, oameni vânând girafe, turme de vite, înotători în lacuri, scene din viața pastorală a satului.

Potrivit unei lucrări de referință din Nature Scitable despre Sahara Verde, bazată pe munca paleoclimatologilor Peter deMenocal și Jessica Tierney, exploratorul german Heinrich Barth a fost primul european care a dat peste aceste picturi rupestre la mijlocul secolului al XIX-lea și a notat în jurnalele sale că picturile „mărturisesc o stare de viață foarte diferită de cea la care suntem obișnuiți să vedem acum în aceste regiuni”.

Ce a făcut Sahara să înverzească

Perioada Umedă Africană nu a fost un accident. A fost consecința previzibilă a unor schimbări lente în geometria orbitei Pământului în jurul Soarelui. Potrivit unui document de referință NOAA despre sfârșitul Perioadei Umede Africane, ciclul orbital relevant este precesia echinocțiilor, cu o perioadă de aproximativ 23.000 de ani.

Acest ciclu deplasează lent momentul în care Pământul se află cel mai aproape de Soare – periheliul – în raport cu anotimpurile. În urmă cu aproximativ 11.000 de ani, periheliul coincidea cu vara emisferei nordice, producând cu aproximativ 7% mai multă radiație solară de vară în tropicele nordice față de astăzi.

Încălzirea mai intensă a verii a consolidat musonul african, atrăgând umiditate dinspre Atlanticul ecuatorial spre nord și împingând centura de ploaie adânc în ceea ce este astăzi Sahara.

Precipitațiile din regiune la apogeul Perioadei Umede Africane erau de aproximativ 10 ori mai mari decât cele de astăzi.

Același ciclu orbital care a înverzit Sahara a și pus capăt acestei perioade. Pe măsură ce precesia a deplasat lent momentul periheliului, radiația solară de vară în emisfera nordică a scăzut treptat pe parcursul mai multor mii de ani. Musonul s-a slăbit. Centura de ploaie s-a retras spre sud.

În urmă cu aproximativ 5.000 până la 6.000 de ani, forțarea orbitală revenise la valori aproximativ moderne, iar clima Africii de Nord a început să revină la starea sa de bază – aridă pe termen lung.

Cât de repede s-a întâmplat

Forțarea orbitală s-a schimbat treptat, dar consecințele ecologice s-ar putea să nu fi fost la fel de lente. Întrebarea legată de cât de rapid s-a prăbușit Sahara Verde în deșert a constituit subiectul unor dezbateri științifice intense în ultimii 25 de ani, fără un consens stabilit.

Potrivit unei analize MIT din 2013 a înregistrărilor de praf din carote de sediment oceanic realizate de Jessica Tierney și colaboratorii săi, carotele din Oceanul Atlantic de-a lungul coastei Africii de Vest arată o creștere bruscă a prafului purtat de vânt începând cu aproximativ 5.000 de ani în urmă – compatibilă cu tranziția rapidă pe care o presupune descrierea populară a Perioadei Umede Africane.

Unele interpretări ale înregistrărilor de praf sugerează că tranziția de la vegetație la deșert s-a produs în decurs de una până la două sute de ani, posibil mai rapid în unele zone.

O interpretare concurentă, publicată într-un articol din 2008 în revista Science de Stefan Kröpelin și colaboratorii săi, susține că încheierea a fost substanțial mai graduală.

Echipa Kröpelin a analizat înregistrările de polen și microfosile dintr-o carotă de sediment din Ounianga, în nordul Ciadului – unul dintre puținele locuri cu depozite lacustre continue care acoperă întreg Holocenul.

Datele lor arată că vegetația ierboasă și arborii au scăzut treptat între aproximativ 6.000 și 2.700 de ani în urmă, ecosistemul deșertic modern stabilindu-se abia la data mai recentă. Concluzia lor a fost că „ecosistemul deșertic de astăzi și regimul regional al vânturilor s-au stabilit în jurul anului 2.700 î.Hr.” și că încheierea a fost „graduală, nu abruptă”.

Reconcilierea dintre cele două puncte de vedere ar putea fi regională. Unele zone ale Saharei – în special cele vestice și centrale, de unde provin înregistrările de praf – s-ar putea să fi trecut mai rapid la starea de deșert. Sahara de Est, de unde provin carotele lui Kröpelin, s-ar putea să fi evoluat mai lent. Ambele concluzii pot fi corecte din punct de vedere empiric în același timp.

Bucla de feedback a vegetației

Motivul pentru care deșertificarea s-ar putea să fi evoluat mai rapid decât ar fi prezis singură forțarea orbitală implică o buclă de feedback pe care climatologii o numesc cuplajul vegetație-albedo. Suprafețele terestre acoperite de vegetație sunt întunecate și absorb radiația solară, încălzind atmosfera locală și producând precipitații convective.

Suprafețele deșertice goale sunt deschise la culoare și reflectorizante, trimițând radiația solară înapoi în spațiu și suprimând precipitațiile locale. Pe măsură ce musonul african s-a slăbit, unele petice de vegetație sahariană au murit primele; solul gol lăsat în urmă a reflectat mai multă lumină solară, a redus evaporarea și convecția locală și a accelerat uscarea zonelor din jur care mai aveau încă vegetație. Odată pornită, această buclă de feedback a putut împinge întregul sistem din „verde” în „deșert” mult mai repede decât se schimba forțarea orbitală de bază.

Acest tip de punct de basculare alimentat de feedback este unul dintre aspectele cele mai îngrijorătoare ale poveștii Perioadei Umede Africane din perspectiva contemporană. Sahara nu a trecut lent și lin la starea de deșert.

Cel puțin în unele regiuni, se pare că a trecut printr-o cascadă neliniară în care o forțare externă graduală a produs o prăbușire bruscă a ecosistemului. Climatologii care studiază potențialele puncte de basculare din sistemul climatic modern – pădurea amazoniană, gheața arctică, calota glaciară din Antarctica de Vest – citează frecvent sfârșitul Saharei Verzi ca cel mai clar exemplu paleoclimatic al unei astfel de cascade. Forțarea orbitală care a pus capăt Saharei Verzi a fost foarte mică în termeni absoluți. Răspunsul biologic și climatic a fost foarte mare. Cele două au fost conectate prin bucle de feedback care, odată declanșate, au evoluat mult mai rapid decât factorul fizic de bază.

Ce a lăsat în urmă

Oamenii care au trăit sfârșitul Saharei Verzi au lăsat în urmă un bogat patrimoniu arheologic pe care istoricii și arheologii îl descoperă încă. Păstoritul bovin, introdus în regiune în jurul anilor 7.000-6.000 î.Hr., a devenit din ce în ce mai greu de susținut pe măsură ce precipitațiile au scăzut.

Populațiile au migrat din Sahara care se usca în mai multe direcții. Un corp substanțial de dovezi arheologice sugerează că unele dintre aceste populații de refugiați s-au mutat spre est, în Valea Nilului, unde au contribuit la concentrarea demografică ce a produs în cele din urmă ascensiunea civilizației Egiptului antic în jurul anului 3.500 î.Hr. Exodul din Sahara, cu alte cuvinte, ar putea fi unul dintre factorii de fond care au stat la baza primei mari civilizații a lumii antice.

Picturile rupestre care supraviețuiesc astăzi sunt cel mai vizibil vestigiu al ecosistemului pierdut. La Tassili n'Ajjer singur, arheologii au catalogat aproximativ 15.000 de gravuri și picturi separate, acoperind perioada de la aproximativ 12.000 î.Hr. până la sfârșitul Perioadei Umede Africane și în primele etape ale Saharei aride moderne. Unele picturi înfățișează animale – hipopotami, elefanți, girafe – care nu au mai fost prezente în regiune de mai bine de 5.000 de ani. Picturile, realizate pe pereți de stâncă într-un mediu relativ uscat, au supraviețuit în condiții remarcabil de bune; lacurile și animalele pe care le înfățișează nu au mai avut același noroc.

Sahara de astăzi este cel mai mare deșert cald din lume, acoperind aproximativ 9,2 milioane de kilometri pătrați din Africa de Nord, și se extinde în prezent spre sud cu o rată de aproximativ 10% pe secol. Sahara Verde, după toate indiciile disponibile, va reveni în cele din urmă – ciclurile orbitale fiind ceea ce sunt – dar nu înainte de încă 12.000 până la 15.000 de ani.