Un stat american a plantat aproape 7,2 milioane de copaci pe foste mine abandonate. Terenurile sterpe au început să redevină păduri

3 minute de citit Publicat la 14:56 30 Iul 2026 Modificat la 14:56 30 Iul 2026

Lacul Vesuvius înconjurat de pădure, în Wayne National Park din Ohio. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

De-a lungul dealurilor din estul și sud-estul statului american Ohio, mii de hectare de teren devastate în trecut de exploatările de cărbune sunt transformate treptat în păduri sănătoase. Zone care odinioară erau acoperite de halde sterile și soluri puternic compactate, rămase în urma mineritului, găzduiesc astăzi milioane de arbori autohtoni, datorită unuia dintre cele mai ample programe de reîmpădurire a fostelor exploatări miniere din Statele Unite, potrivit Times of India.

Potrivit Ohio Department of Natural Resources (ODNR), programul de reîmpădurire al statului a dus la plantarea a aproape 7,2 milioane de copaci pe o suprafață de peste 5.500 de acri (aproximativ 2.225 de hectare) de terenuri miniere abandonate.

Inițiativa a contribuit la refacerea habitatelor naturale, îmbunătățirea calității apei și regenerarea unor peisaje grav degradate.

Programul demonstrează că restaurarea ecologică poate repara decenii de distrugeri provocate de exploatările miniere de suprafață și poate crea păduri mai sănătoase pentru generațiile viitoare.

Cum sunt refăcute pădurile pe fostele exploatări miniere

Potrivit Departamentului pentru Resurse Naturale din Ohio, majoritatea terenurilor miniere abandonate au rămas cu un sol extrem de compactat în urma metodelor de refacere folosite înainte de anii 1980.

Aceste soluri dense împiedicau rădăcinile copacilor să pătrundă în pământ, astfel că multe dintre suprafețele reabilitate erau acoperite doar cu iarbă, fără ca pădurile să se poată regenera.

Pentru a schimba această situație, statul Ohio a adoptat Forestry Reclamation Approach, o metodă bazată pe cercetare științifică, dezvoltată în cadrul Appalachian Regional Reforestation Initiative (ARRI).

Metoda presupune afânarea solului pentru a elimina compactarea, utilizarea unui substrat potrivit pentru dezvoltarea rădăcinilor și plantarea unor specii native de arbori, precum stejarii, nucii americani (hickory) și arțarii.

Scopul este de a crea condițiile necesare pentru ca pădurile să se refacă în mod natural și să redevină ecosisteme funcționale.

Aproape 7,2 milioane de copaci au fost plantați în ultimele trei decenii

Potrivit Ohio Department of Natural Resources (ODNR), programul de reîmpădurire s-a extins constant în ultimele trei decenii, timp în care au fost plantați aproape 7,2 milioane de puieți pe terenurile fostelor mine abandonate.

Astfel, mii de hectare care până nu demult susțineau foarte puțină vegetație au fost readuse treptat la viață.

Noile păduri native oferă însă beneficii care depășesc cu mult aspectul peisagistic. Ele stabilizează solul, reduc eroziunea, îmbunătățesc calitatea apelor subterane, stochează carbon și creează habitate pentru numeroase specii de animale, inclusiv păsări, insecte și mamifere.

ODNR subliniază că fostele terenuri miniere împădurite sunt mult mai potrivite pentru refacerea ecosistemelor pe termen lung decât suprafețele acoperite doar cu iarbă, în special în regiunile unde, în trecut, existau păduri de foioase.

Știința stă la baza refacerii fostelor exploatări miniere

Potrivit U.S. Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement, metoda Forestry Reclamation Approach a fost dezvoltată după ce studiile au demonstrat că tehnicile tradiționale de nivelare a terenului produceau soluri puternic compactate, incapabile să susțină dezvoltarea unor păduri sănătoase.

Prin reducerea compactării solului și alegerea unor specii native de arbori potrivite, fostele exploatări miniere pot evolua din nou în păduri productive de foioase, asemănătoare celor care existau înainte de începerea exploatărilor de cărbune.

În același timp, aceste păduri contribuie la creșterea biodiversității, oferind hrană și adăpost pentru fauna sălbatică și sporind reziliența ecosistemelor în fața provocărilor generate de schimbările climatice.

Programul din Ohio este susținut și prin Surface Mining Control and Reclamation Act, precum și prin programul statului dedicat refacerii minelor abandonate, care are ca obiectiv restaurarea terenurilor și resurselor de apă afectate de activitățile miniere.

Conform legislației statului Ohio, fondurile pentru refacerea minelor sunt folosite atât pentru proiecte care îmbunătățesc siguranța publică, cât și pentru restaurarea pădurilor, cursurilor de apă, zonelor umede și habitatelor naturale de pe fostele exploatări miniere.

În plus, investițiile federale alocate prin Infrastructure Investment and Jobs Act au consolidat aceste eforturi, extinzând finanțarea pentru lucrările de refacere ecologică în fostele bazine carbonifere.

Cât durează refacerea completă a unei păduri

Deși refacerea completă a unei păduri necesită zeci de ani, fostele câmpuri miniere din Ohio demonstrează deja că restaurarea ecologică poate transforma peisaje grav degradate.

Potrivit ODNR, multe dintre siturile restaurate găzduiesc astăzi păduri mature de foioase, bazine hidrografice sănătoase și o biodiversitate mult mai bogată, în locul terenurilor sterpe care existau odinioară.

Specialiștii în conservarea mediului consideră această inițiativă drept o dovadă că proiectele de restaurare bazate pe cercetare științifică pot reduce o parte dintre efectele pe termen lung ale exploatărilor miniere asupra mediului.