Exporturile de oi și capre ar putea fi reluate în cel mult trei luni, anunță șeful ANSVSA

Alexandru Bociu, șeful ANSVSA. sursa foto: Agerpres

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor estimează că blocajul exporturilor de ovine și caprine ar putea fi ridicat într-un interval de maximum trei luni. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Alexandru Bociu, în cadrul unei conferințe de presă, notează Agerpres.

„Eu cred că în maximum trei luni de zile (vor fi deblocate)”, a răspuns acesta când a fost întrebat despre un termen realist pentru reluarea exporturilor.

Declarațiile vin în urma protestului organizat, joi, de crescătorii de ovine și caprine în fața sediului ANSVSA. Bociu mai crede că ieșirea din criză depinde de o abordare comună a tuturor părților implicate.

„Astăzi am avut un protest al crescătorilor în faţa Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Le înţeleg această nemulţumire, dar trebuie să înţelegem cu toţii că în astfel de momente, dacă nu dăm dovadă de unitate, de implicare colectivă, nu putem să rezolvăm problemele care sunt astăzi în sector. Dacă nu suntem uniţi, nu facem decât să prelungim această criză”, a declarat președintele ANSVSA.

El a amintit că decizia Comisiei Europene de a suspenda exporturile către țările terțe, luată în urmă cu o lună, a fost, în opinia sa, „disproporţionată”. De la acel moment, spune Bociu, au fost demarate demersuri intense la Bruxelles, alături de viceprim-ministrul Tanczos Barna.

„Din acel moment, împreună cu domnul viceprim-ministru Tanczos Barna, căruia profit de această ocazie să-i mulţumesc pentru toată implicarea, deschiderea de care a dat dovadă pentru a rezolva această problemă, am efectuat vizite la Comisia Europeană, am stat de vorbă cu comisarul european pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru a ieşi din această criză. Tot în această perioadă am reuşit să avem şedinţe cu crescătorii de ovine, atât la nivel central, cât şi în cascadă, la nivel teritorial, prin directorii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Vorbesc aici de structurile teritoriale. Totodată, în această perioadă s-au convocat grupuri de lucru, am avut şedinţe şi discuţii cu experţii Comisiei Europene pentru a găsi cea mai bună soluţie să ieşim din această situaţie”, a explicat el.

În ziua conferinței, experții tehnici ai ANSVSA au avut, la prânz, un dialog cu reprezentanții Comisiei Europene.

La ora 16:00 era programată o ședință cu consiliul științific al autorității, reunind epidemiologi de top din România, iar la ora 17:00 urma să se desfășoare o celulă de criză cu participarea reprezentanților ANSVSA, ai Ministerului Agriculturii și ai mediului academic.

Bociu a subliniat că unitatea sectorului a permis, în trecut, deschiderea unui număr record de piețe de export.

„Sunt convins că prin unitate vom reuşi să depăşim această perioadă, pentru că tot prin unitate, cu fermierii lângă, am deschis cele mai multe pieţe de export pe care le-a avut România vreodată. Vorbesc doar la ovine, de Algeria, Tunisia, Libia, Kuweit. Am redeschis, după apariţia primelor focare din 2024, Iordania, Arabia Saudită şi devenim numărul unu în Europa pe aceste efective de ovine şi putem să fim numărul unu pe export. Mai mult decât atât, am convingerea că împreună, în perioada următoare, vom depăşi aceste momente”, a afirmat oficialul.

Privind soluțiile pe termen lung, președintele ANSVSA a semnalat necesitatea reformării sistemului de supraveghere și de trasabilitate a efectivelor de ovine. El a atras atenția și asupra inspecțiilor aflate în desfășurare, care presupun de această dată citirea electronică a animalelor.

„Nu ascund faptul că, în momentul de faţă, la nivel naţional se efectuează inspecţiile în exploataţii, şi de data aceasta citirea efectivelor de ovine se face electronic, şi nu vreau să ajungem la finalul acestor inspecţii, la 31 august, la situaţia în care în România nu mai sunt 11 milioane de ovine ci sunt 8 milioane. De asta spun că am nevoie de responsabilitatea tuturor factorilor implicaţi în această poveste. Şi nu suntem singuri. ANSVSA lucrează cu Ministerul Agriculturii, cu Ministerul de Interne şi cu toate instituţiile abilitate în această în această zonă”, a precizat Bociu.

Protestul crescătorilor a început joi dimineața în fața sediului ANSVSA, participanții pornind la ora 12:00 spre Piața Victoriei, unde urmau să rămână, conform programului, până la ora 19:00. Președintele autorității a spus că a încercat să inițieze un dialog cu protestatarii, însă aceștia nu au dat curs invitației.

„I-am invitat să vină la discuţii. Am fost la şedinţa de Guvern până la ora 12:00 şi am venit la ANSVSA, dar nu mai erau. Mergeau către Piaţa Victoriei. (...) Dialogul este cheia succesului şi i-am invitat să vină astăzi la 13:30. Nu doresc să vină, am înţeles”, a declarat Alexandru Bociu.

Oierii cer deblocarea exportului de ovine și compensarea integrală a pierderilor economice, vaccinarea împotriva antraxului pe cheltuiala statului, precum și demiterea și tragerea la răspundere a celor considerați vinovați de gestionarea defectuoasă a crizei și de blocarea exporturilor. Printre revendicări se numără și plata urgentă a despăgubirilor pentru pesta rumegătoarelor mici, protejarea fermelor de atacurile animalelor sălbatice, acordarea despăgubirilor în cel mult 30 de zile și măsuri pentru creșterea competitivității sectorului ovin.

Acțiunea de protest a fost organizată de Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine Corbu Vaslui și de Asociația Regională a Crescătorilor de Ovine și Caprine Voiniceni, cu sprijinul Federației Romovis.

Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, solicitase săptămâna trecută comisarului european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Oliver Varhelyi, flexibilitate în aplicarea condițiilor de export, pentru a facilita perioada de tranziție și revenirea graduală a României pe piață, dar și compensații pentru fermierii afectați – inclusiv pentru pierderile de venit, profitul nerealizat, finanțarea controalelor și repopularea fermelor.

În iunie, Comisia Europeană a prelungit până la 31 decembrie 2026 interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către țările terțe, menținând totodată și interdicția deja existentă pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene.