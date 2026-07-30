„O noapte extrem de grea” în Polonia, unde o rachetă a produs un crater. NATO și-a activat sistemele de apărare aeriană și terestră

5 minute de citit Publicat la 16:49 30 Iul 2026 Modificat la 17:57 30 Iul 2026

„Toate indiciile spun că este o rachetă balistică rusească Kh-101, dar vrem să fim 100% siguri privind tipul rachetei şi cine a lansat-o”, a spus Tusk. Foto: Anton Gerashchenko / Radio ESKA via X

A fost „o noapte extrem de grea pentru apărarea aeriană poloneză, sistemele de observație și de detectare a amenințărilor”. Așa a descris ministrul apărării de la Varșovia, Władysław Kosiniak-Kamysz, noaptea de 30 iulie, în care o rachetă, cel mai probail rusească, a pătruns în spațiul aerian al Poloniei și s-a prăbușit într-un câmp din regiunea Lublin. Incidentul s-a petrecut în timpul unui atac masiv rus asupra Ucrainei și a pus în alertă întreaga apărare a țării, declanșând o reacție rapidă din partea NATO și a liderilor europeni.

UPDATE. Secretarul general al NATO condamnă incidentul

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reacționat la rândul său, condamnând ferm incidentul după o discuție cu premierul polonez Donald Tusk.

Într-o postare pe X, Rutte a scris că a discutat cu Donald Tusk despre „încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către o rachetă rusească”, precizând că Polonia și NATO și-au activat sistemele de apărare aeriană și terestră.

Discussed with @donaldtusk the violation of Poland’s airspace by a Russian missile. Poland and #NATO activated their air and ground defences. We stand in solidarity with Poland and will continue to strengthen our readiness to defend against any threat, including missile attacks.… — Mark Rutte (@SecGenNATO) July 30, 2026

„Ne exprimăm solidaritatea cu Polonia și vom continua să ne întărim pregătirea pentru a ne apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv a atacurilor cu rachete”, a transmis secretarul general al NATO.

El a calificat incidentul drept „încă un act iresponsabil al Rusiei și o consecință periculoasă a războiului său împotriva Ucrainei” și a condamnat atacurile mortale din noaptea precedentă asupra Ucrainei.

„NATO continuă să ofere sprijin esențial pentru ca Ucraina să se poată apăra. Angajamentul nostru este de neclintit”, a adăugat Rutte.

Știrea inițială

În noaptea de 30 iulie, racheta a pătruns în spațiul aerian al Poloniei și s-a prăbușit într-un câmp din regiunea Lublin, în estul țării, în timpul unui atac masiv rus asupra Ucrainei. Autoritățile poloneze consideră că este vorba, cel mai probabil, despre o rachetă rusească. Iată, pas cu pas, ce se știe până acum.

Ce s-a întâmplat în timpul nopții

Potrivit comandamentului operațional al armatei poloneze, la ora 3:40 dimineața a fost detectat un „obiect neidentificat” în spațiul aerian al Poloniei, în timp ce „cel puțin o duzină” de rachete operau deasupra vestului Ucrainei, conform Kyiv Independent. Un avion de vânătoare F-16 polonez a fost trimis să identifice și să intercepteze obiectul, însă la scurt timp semnalul radar a dispărut. Ulterior, echipajul unui elicopter a localizat locul impactului, lângă satul Tarnawa-Kolonia, în voievodatul Lublin.

La fața locului a rămas un crater adânc de aproximativ cinci metri. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale, întrucât racheta a căzut într-o zonă nelocuită, relatează TVN24.

Racheta rusească

Premierul polonez Donald Tusk s-a deplasat la locul incidentului, unde a declarat că toate indiciile arată spre o rachetă rusească.

„Toate indiciile arată că a fost o rachetă balistică rusească Kh-101, dar vrem să fim siguri sută la sută cu privire la tipul rachetei și cine a lansat-o”, a spus Tusk, potrivit Kyiv Independent.

Publicația precizează că Kh-101 este de fapt o rachetă de croazieră, nu una balistică. Ministrul de externe polonez, Radosław Sikorski, a subliniat că rachetele Kh-101 sunt folosite exclusiv de aviația strategică – un detaliu care întărește ipoteza originii rusești a proiectilului.

„O noapte extrem de grea” pentru apărarea poloneză

Ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a descris incidentul ca fiind o încercare majoră pentru sistemele de apărare ale țării. El a vorbit despre „o noapte extrem de grea pentru apărarea aeriană poloneză, sistemele de observație și de detectare a amenințărilor”.

Peste graniță, forțele aeriene ucrainene răspundeau, în același timp, la 74 de rachete de croazieră, balistice și hipersonice, precum și la 284 de drone de tip Shahed – unul dintre sutele de atacuri de amploare lansate de Rusia de la începutul invaziei sale la scară largă.

Reacția NATO

NATO a rămas în contact strâns cu autoritățile poloneze. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE), colonelul Martin O'Donnell, a precizat că, în urma încălcării spațiului aerian polonez de către forțele ruse, NATO și Polonia și-au activat sistemele de apărare aeriană și terestră, potrivit TVN24.

„Ca răspuns, au fost ridicate două avioane de vânătoare NATO – F-16 poloneze – precum și un avion de realimentare în aer Airbus A330 aparținând unității multinaționale NATO Multinational Multi-Role Tanker Transport Unit (MMU), un avion polonez de avertizare timpurie Saab 340 AEW și un elicopter polonez Mi-24”, a declarat O'Donnell.

Totodată, comandantul suprem al forțelor aliate NATO din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, a discutat în cursul dimineții cu șeful Statului Major al Armatei Poloneze, generalul Wiesław Kukuła.

Reacții din partea liderilor europeni

Incidentul a stârnit o serie de reacții la nivel înalt. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat atacurile rusești.

„Franța condamnă cu cea mai mare fermitate atacurile rusești care au provocat moartea unor civili în Ucraina, precum și încălcarea spațiului aerian polonez”, a scris Macron pe X, potrivit TVN24. „Sprijinul nostru pentru Ucraina și pentru aliații noștri nu va slăbi”, a adăugat el.

Președintele Consiliului European, António Costa, a apreciat că incidentul confirmă încă o dată amploarea amenințării.

„Noaptea trecută, Rusia a efectuat o lovitură masivă asupra Ucrainei. În timpul atacului a fost încălcat și spațiul aerian polonez, ceea ce confirmă încă o dată că agresiunea rusă reprezintă o amenințare pentru securitatea întregii Europe”, a declarat Costa, citat de TVN24.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat drept inacceptabilă noua încălcare a spațiului aerian al UE, dar a transmis un mesaj de încurajare adresat premierului Tusk, amintind că „polonezii sunt renumiți pentru faptul că nu se tem”.

„Pentru a pune capăt acestor atacuri, ajutăm Ucraina să câștige acest război prin toate mijloacele posibile. Construim, de asemenea, o arhitectură europeană solidă de securitate pe uscat, pe mare și în aer”, a scris von der Leyen.

Ce spune Ucraina

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a fost primul care a indicat tipul rachetei. El a afirmat că „o rachetă de croazieră rusească Kh-101 a zburat pe teritoriul Poloniei în timpul atacului de amploare al Rusiei asupra Ucrainei, încălcând spațiul aerian NATO”.

„Aceasta este încă o dovadă convingătoare că întărirea apărării aeriene a Ucrainei este acum o necesitate urgentă și servește drept garanție de protecție pentru întreaga comunitate euro-atlantică”, a adăugat el.

Sibiha a precizat, de asemenea, că a discutat pe această temă cu omologul său polonez, Radosław Sikorski.

„Am apreciat reacția guvernului polonez și l-am asigurat pe Radek de deplina solidaritate a Ucrainei cu Polonia. Suntem pregătiți să oferim tot ajutorul necesar pentru clarificarea circumstanțelor acestui incident”, a declarat el, potrivit TVN24. Cei doi miniștri au convenit că „prioritatea urgentă pentru întreaga comunitate euro-atlantică ar trebui să fie consolidarea scutului aerian ucrainean”.

Nu este primul incident de acest fel

Atacurile masive rusești asupra Ucrainei au testat apărarea poloneză și în trecut, notează Kyiv Independent.

La 29 decembrie 2023, o rachetă a intrat în spațiul aerian polonez, punând apărarea țării în stare de alertă maximă. Într-un alt incident, la 15 noiembrie 2022, o rachetă a pătruns pe teritoriul polonez în timpul unui atac masiv rus, ucigând doi civili – investigatorii polonezi au concluzionat ulterior că fusese vorba despre un proiectil antiaerian ucrainean rătăcit, lansat pentru a intercepta atacul rusesc.

În septembrie 2025, într-un episod interpretat drept o provocare deliberată și un test al reacției NATO, 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, declanșând consultări în baza Articolului 4 al Tratatului Nord-Atlantic.