Cea mai mare țară în care locuitorii sunt obligați să voteze: Sute de mii plătesc amenzi fiindcă au lipsit de la parlamentare în 2025

4 minute de citit Publicat la 13:33 30 Iul 2026 Modificat la 13:33 30 Iul 2026

Urnă cu buletine de vot răsturnată, pentru numărarea voturilor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În timp ce în multe țări prezența la vot a devenit una dintre marile probleme ale democrațiilor moderne, există state în care participarea la alegeri este nu doar încurajată, ci obligatorie prin lege. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Australia, unde cetățenii care nu se prezintă la urne fără un motiv valid riscă amenzi.

Australia este considerată cea mai mare democrație din lume care aplică votul obligatoriu prin sancțiuni financiare. Deși și alte state, precum Belgia, Brazilia, Luxemburg, Peru sau Argentina, prevăd obligativitatea participării la vot, sistemul australian este unul dintre cele mai stricte și mai eficiente, menținând de decenii o prezență la urne de aproximativ 90%.

Peste 200.000 de australieni au plătit amenzi după ce nu și-au exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare din 2025, potrivit datelor transmise de Comisia Electorală Australiană (AEC).

Autoritatea electorală a notificat aproximativ 1,3 milioane de alegători care nu au votat la scrutinul federal de anul trecut. Dintre aceștia, 207.000 de persoane au achitat amenda administrativă de 20 de dolari australieni (aproximativ 12 euro).

Peste 200.000 de australieni au fost amendaţi deja pentru absenţa de la vot anul trecut

În total, statul australian a colectat aproximativ 4,14 milioane de dolari australieni (circa 2,5 milioane de euro) din aceste sancțiuni.

Alți aproximativ 250.000 de cetățeni au transmis motive considerate valide pentru absența de la urne și au fost exonerați de amendă.

În schimb, circa 710.000 de persoane nu au răspuns notificărilor în termenul legal. Acestea ar putea ajunge în instanță și riscă o amendă mai mare, de până la 330 de dolari australieni (aproximativ 200 de euro), dacă autoritățile decid să continue procedurile.

„Ca în toate chestiunile juridice, luăm în considerare mai mulți factori înainte de a declanșa orice acțiune”, a transmis Comisia Electorală Australiană.

De când este obligatoriu votul în Australia

Australia are unul dintre cele mai vechi sisteme de vot obligatoriu din lume.

Măsura a fost introdusă în 1924, după ce autoritățile au constatat că participarea la alegeri scăzuse semnificativ. Înainte de această schimbare, prezența la urne nu era obligatorie, iar alegerile din 1922 au avut o participare de aproximativ 59%, una dintre cele mai scăzute din istoria electorală australiană.

Prin modificarea legislației electorale, votul a devenit obligatoriu pentru cetățenii australieni cu vârsta de peste 18 aniînscriși pe listele electorale.

Sistemul nu obligă alegătorii să voteze pentru un anumit partid sau candidat, ci doar să se prezinte la secția de votare și să participe oficial la procesul electoral.

Cei care nu doresc să susțină niciun candidat pot transmite un buletin de vot nevalid sau pot alege să nu completeze corect opțiunile, însă absența completă de la urne fără justificare poate atrage sancțiuni.

Cât de mare este prezența la vot în Australia

Sistemul a dus la una dintre cele mai ridicate rate de participare electorală din lume.

La alegerile parlamentare federale din 2025, prezența la vot a fost estimată la 90,7% dintre alegătorii înscriși.

Pentru comparație, la scrutinul federal din 2022, participarea a fost de 89,8%.

Susținătorii votului obligatoriu spun că sistemul asigură o reprezentare mai largă a populației și împiedică alegerile să fie decise doar de grupurile cele mai motivate politic.

Criticii consideră însă că obligarea oamenilor să voteze limitează libertatea de a alege să nu participe și transformă un drept democratic într-o obligație legală.

Ce alte țări sancționează lipsa la vot

Australia nu este singura țară unde neparticiparea la alegeri poate aduce sancțiuni.

Printre statele care au introdus forme de vot obligatoriu sau sancțiuni pentru absența nemotivată se numără:

Belgia

Belgia are unul dintre cele mai vechi sisteme de vot obligatoriu, introdus încă din 1893.

Cetățenii înscriși pe liste trebuie să se prezinte la urne. Cei care lipsesc fără motiv pot primi amenzi, iar persoanele care absentează repetat pot avea restricții administrative.

Luxemburg

În Luxemburg, votul este obligatoriu pentru cetățenii cu drept de vot.

Cei care nu participă fără un motiv acceptat pot primi amenzi, iar sancțiunile cresc în cazul absențelor repetate.

Argentina

Argentina aplică vot obligatoriu pentru cetățenii cu vârste între 18 și 70 de ani.

Cei care nu votează fără justificare pot primi amenzi și pot întâmpina anumite restricții administrative până la regularizarea situației.

Brazilia

În Brazilia, participarea la alegeri este obligatorie pentru cetățenii cu vârste între 18 și 70 de ani.

Cei care nu votează trebuie să justifice absența sau să plătească o sancțiune simbolică. În caz contrar, pot apărea dificultăți în relația cu anumite instituții publice.

Peru

Peru aplică, de asemenea, vot obligatoriu, iar alegătorii care lipsesc fără motiv trebuie să plătească amenzi.

Suma poate varia în funcție de situația economică a zonei în care locuiește alegătorul.

Singapore

În Singapore, alegătorii care nu participă la alegeri sunt eliminați de pe listele electorale, însă își pot restabili dreptul de vot printr-o procedură oficială și plata unei taxe administrative.

Cum arată participarea la vot în România: Doar jumate sau o treime votează la parlamentare

România nu are vot obligatoriu, iar participarea la alegeri variază semnificativ de la un scrutin la altul.

La ultimele alegeri parlamentare, organizate pe 1 decembrie 2024, prezența la urne a fost de aproximativ 52,5% dintre alegătorii înscriși pe liste.

Asta înseamnă că aproape jumătate dintre cetățenii cu drept de vot nu au participat la alegerea Parlamentului.

În trecut, în alți ani electorali, prezența la vot la alegerile parlamentare era în jur de 30%.

Comparativ, în Australia, unde votul este obligatoriu, participarea depășește în mod constant 85-90%.

Argumentele pro și contra votului obligatoriu

Susținătorii sistemului spun că acesta:

crește participarea electorală;

reduce influența grupurilor politice foarte active asupra rezultatului final;

obligă partidele să se adreseze unei categorii mai largi de alegători;

oferă o imagine mai fidelă a preferințelor populației.

Criticii susțin însă că:

participarea la vot ar trebui să fie o alegere liberă;

oamenii nu ar trebui sancționați pentru neexercitarea unui drept;

votul obligatoriu poate crește numărul alegătorilor care votează superficial.

Australia rămâne unul dintre cele mai cunoscute exemple ale acestui model: o țară în care votul este considerat nu doar un drept democratic, ci și o responsabilitate civică, iar lipsa de la urne poate avea consecințe financiare.