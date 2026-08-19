După revolta provocată de tăierea burselor sociale pentru elevi, Bolojan anunță că va reveni peste 10 zile cu o decizie

Bursele sociale ar urma să fie acordate doar în perioada cursurilor școlare, nu și în vacanțe. Foto: Getty Images

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri seară, la Antena 3 CNN, că va analiza, împreună cu ministrul interimar al Educației, atât propunerea ca bursele sociale să nu fie acordate pe timpul vacanței de vară, cât și cea care le dă dreptul liceelor să-și organizeze propriile examene de admitere, iar o decizie „corectă” va fi luată în fiecare caz după epuizarea celor 10 zile de consultare publică. Prim-ministrul a declarat că în cazul bursei, „logica” a fost că aceasta nu este o „alocație”, ci un sprijin pentru elevii care au dificultăți financiare. În ceea ce privește admiterea la licee, prim-ministrul a lăsat de înțeles că măsura poate fi amânată.

Premierul interimar a declarat că ordinul care prevede că liceele pot să-și organizeze propriile concursuri de admitere, în plus față de Evaluarea Națională, a fost redactat în baza unei legi adoptate de Parlamentul României în 2023, dar măsura poate fi amânată.

„Am vorbit cu domnul ministru Dimian pe tema asta. (...) Suntem în situaţia în care înţeleg că legea din 2023, care a fost adoptată, prevede că de anul viitor se pot organiza aceste examene. Deci ministerul n-a făcut decât să pună în practică o lege.

Există două posibilităţi, sau să nu o pună în practică sau în Parlament, dacă se consideră că această formă de organizare nu este potrivită, sunt tot felul de păreri, unele pro, unele contra, eu sunt de acord că dacă nu e bine organizat, riscăm să stricăm lucruri care nici aşa nu sunt în perfectă stare în educaţie. Atunci, lucrurile se pot amâna şi se ia o decizie”, a spus Ilie Bolojan la B1 TV.

Ordinul Ministerului Educației a stârnit un scandal uriaș. PSD, PNL și USR au anunțat că se opun măsurii, în timp ce ONG-urile din Educației au spus că va adânci inechitățile din sistemul public. Și părinții sunt revoltați.

Ilie Bolojan a spus că o decizie va fi luată și în ceea ce privește cel de-al doilea act normativ pus în transparență decizională de Ministerul Educației, respectiv cel care prevede că bursele vor fi alocate exclusiv în perioada în care elevul se află efectiv la școală, nu și în vacanța de vară pentru că nu este o „alocație”.

„Logica ministerului a fost ca bursa să se aloce pe perioada lunilor de şcoală şi nu în vacanţa de vară, pentru că nu este o alocaţie aşa cum sunt celelalte alocaţii de care beneficiază copiii. Este o formă de a-i susţine pe cei care au probleme sociale să meargă la şcoală, să susţină procesul de învăţământ, să semnalizeze acest lucru”, a spus premierul.

Prim-ministrul a spus că după cele 10 zile de consultare, o decizie „corectă” va fi luată pe ambele subiecte: „Dar am discutat cu domnul ministru, o să analizăm ambele propuneri (..) în aşa fel încât să clarificăm acest aspect şi în momentul în care se termină perioada de consultare care durează 10 zile, să luăm decizia corectă”.

Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică, pe 17 august, un proiect de hotărâre de Guvern care modifică metodologia-cadru de acordare a burselor pentru elevi și cuantumul acestora. Astfel, bursele sociale ar urma să fie acordate doar în perioada cursurilor școlare, nu și în vacanțe.