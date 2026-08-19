Admiterea la liceu provoacă revolta părinților: „S-ar deschide și mai mult drumul către meditații”. Expert: „Nu avem analiză de impact”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Legea Educaţiei Naţionale privind noua formulă de adminitere la liceu stârneşte nemulţumiri şi critici. Elevii ar urma să susţină şi Evaluarea Naţională, şi admiterea. Colegiile şi liceele vor scoate la concurs până la 50% din locuri, iar restul vor fi ocupate prin repartizare computerizată. Experţii în educaţie şi părinţii atrag atenţia că va exploda piaţa neagră a meditaţiilor şi se vor adânci inechităţile dintre elevii cu posibilităţi materiale şi cei din medii defavorizate.

Legea privind admiterea la liceu este contestată, în special, pentru lipsa măsurilor anti-fraudă.

Examenele de admitere ar urma să aibă loc în săli nesupravegheate video, iar lucrările nu vor fi anonimizate. Pe lângă faptul că numele candidaţilor nu vor fi secretizate, testele vor fi corectate de profesorii din liceul respectiv, iar din comisia de evaluare pot face parte şi rude ale candidaţilor. Totodată, aceleaşi cadre didactice se vor ocupa şi de contestaţii şi vor recorecta lucrările.

„Nu avem analiză de impact, nu știm care sunt consecințele, nu știm care este nevoia, nu s-a făcut nici măcar un exemplar extrem de simplu către colegiile naționale, în care să spună: suntem interesați sau nu suntem interesați de organizarea acestei a doua admiteri”, a spus Daniela Vișoianu, expert în educație.

Părinţii şi elevii se tem că ar putea exploda piaţa neagră a meditaţiilor.

„Odată cu implementarea unui asemenea examen, s-ar deschide și mai mult drumul către meditații. Vor avea acces la anumite licee doar o mică parte dintre elevii ai căror părinți n-au posibilități materiale”, a spus și Eugen Ilea, președintele Federației Părinților „Proedu”.

În plin scandal, ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, spune că propunerea nu îi aparţine şi că nu este neapărat un susţinător al admiterii la liceu, însă părerea lui contează prea puţin.

„Concursul de admitere nu este o propunere făcută acum de Minister. Parlamentul a votat în 2023, prin Legea învățământului preuniversitar, că unitățile de învățământ liceal pot organiza concurs de admitere (...). Personal, nu mă consider un susținător al concursului separat de admitere în liceu. Nu pot spune nici că sunt împotrivă pentru că există și anumite argumente rezonabile în această privință. Însă, ca ministru, părerile mele personale contează mai puțin”, a scris el, pe Facebook.

„E cumva o spălare pe mâini, nepotrivită pentru cel care face politica din educaţie şi reglementările din sistem”, a spus Vișoianu.

Deputata PNL, Raluca Turcan, a anunţat că va cere în Parlament amânarea cu patru ani a implementării admiterii la liceu. Dacă parlamentarii nu vor fi de acord cu această propunere, din anul şcolar 2027-2028, absolvenţii de clasa a VIII-a vor susţine şi Evaluarea Naţională, şi admiterea la liceu.

Experţii în educaţie consideră că, dacă actualul format al Evaluării Naționale nu reușește să diferențieze suficient competențele elevilor, soluția corectă este îmbunătățirea acestui examen național unic, nu crearea unor mecanisme paralele.