PSD, PNL şi USR anunţă că se opun examenelor de admitere la liceu, după scandalul generat de ordinul ministrului Dimian

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Partidele sunt nemulțumite de votarea articolului care permite liceelor să-și organizeze propriile concursuri de admitere pe lângă admiterea bazată pe Evaluarea Națională, din 2027. PSD, PNL și USR au depus diverse proiecte de lege împotriva „admiterii paralele”, de la prorogarea articolului până la eliminarea sa completă.

Deputatul PSD Mihai Ghigiu a anunţat că PSD a depus un proiect de lege care prevede prorogarea cu doi ani a articolului din Legea Educaţiei Naţionale care prevede că, începând cu acest an şcolar, admiterea va avea două componente, admiterea pe baza Evaluării naţionale şi admiterea la liceu.

El a motivat decizia spunând că, pe de-o parte, deşi se ştia de aproape trei ani că urmează să avem această procedură dublă, până în urmă cu câteva zile Ministerul Educaţiei nu a pus în transparenţă procedura pe baza căreia ar urma să se facă această admitere direct la liceu.

„Să ne imaginăm că în trei săptămâni înainte de începerea anului şcolar putem avea o dezbatere reală, e cel puţin nerealist. Am parcurs şi eu propunerea de procedură şi am observat diferite, să zic aşa, imperfecţiuni, plecând de la zona de contestaţii până la zona de conflicte de interese care nu este reglementată, posibilitatea şcolii de a decide pe proporţii, posibilitatea şcolii de a decide asupra materiilor şi aşa mai departe. Cred că această procedură care are un impact asupra sute de mii de elevi trebuie să fie discutată, trebuie să fie analizată şi trebuie în primul rând să inspire încredere. Cred că ăsta este elementul esenţial al acestei proceduri, că în acest moment nu inspiră încredere”, a spus Ghigiu.

Deputatul PSD a mai spus că procedura poate mări inechităţile între părinţii care îşi permit să-şi pregătească copiii la mai multe materii faţă de părinţii care nu îşi vor permite să facă aceste meditaţii şi, practic, „copiii lor vor avea mai puţine şanse”.

„De asemenea, trebuie să ne gândim inclusiv la această măsură, care este impactul pozitiv al ei asupra educaţiei, pentru că vom ajunge la situaţia în care elevii vor da în decurs de câteva zile două examene, un examen la liceul la care îşi doresc să meargă şi un examen de Evaluare Naţională. Există un impact pozitiv asupra educaţiei? Cred că e o discuţie care merită făcută”, a adăugat el.

El a menționat că prorogarea cu doi ani poate facilita, în următoarele luni, o dezbatere reală dacă această măsură merită să rămână în această formă.

„Aceste discuţii trebuie să se facă cu toată lumea la masă, trebuie să se facă cu experţi în educaţie. În ultimele zile cred că am discutat cu peste 30-40 de persoane din zona educaţiei, atât cu funcţii de conducere, cât şi profesori, părinţi, despre nevoia unei discuţii reale care ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, să se facă în aceşti 3 ani de când legea a intrat în vigoare, ştiindu-se foarte clar că începând cu acest an şcolar va intra în vigoare această prevedere”, a spus el.

El a vorbit și despre inițiativa Ralucăi Turcan, de la PNL: „Vor ajunge în Comisia de Învăţământ ambele proiecte. Nu cred că e un concurs pe paternitatea acestei idei, ci important este să avem un proiect cât mai repede, în primele zile anului şcolar, astfel încât copiii care sunt în clasa 8-a să aibă o predictibilitate despre ce urmează să se întâmple cu ei la finalul acestei clase a 8-a”

Social-democratul a anunţat că a solicitat chiar procedură de urgenţă.

„Comisia de învăţământ din Camera Deputaţilor care va fi prima cameră sesizată, va lucra săptămâna viitoare, conform planificării. Dacă Biroul permanent ne va aproba procedură de urgenţă, chiar săptămâna viitoare poate trece de Camera Deputaţilor, urmând să meargă la Senat. Insist pe ideea că e foarte important ca acest proiect să treacă cât mai repede. În general, în zona de învăţământ, proiectele normative adoptate, noile legi intră din anul şcolar următor, însă aici am făcut o excepţie să intre din acest an în vigoare, dar cred că părinţii şi elevii au nevoie să ştie cum se va desfăşura examenul, cât mai repede”, a explicat el.

Dacă se va decide păstrarea acestei forme, articolul 101 din legea 198, atunci va trebui să lucreze doar pe procedură.

„Dacă vom decide că se modifică acest articol sau se abrogă, atunci probabil în momentul în care vom modifica sau vom abroga acest articol, vom avea un nou termen, sau o nouă zonă de măsuri tranzitorii. Dacă, spre exemplu, se va decide la nivelul comisiilor că se modifica acest articol, cu siguranţă vom avea la momentul respectiv o nouă normă tranzitorie. Cum am spus la început, din punctul meu de vedere, ar trebui să rezolvăm această problemă în următoarele luni, aceşti doi ani sunt fix pentru a permite celor care sunt în momentul de faţă în clasa 8-a să meargă pe aceeaşi formulă, iar pentru cei care vor veni în anul viitor, dacă se va rămâne la acelaşi format al articolului, să aibă o metodologie care să inspire încredere”, a conchis el.

PNL propune ca admiterea la liceu să fie introdusă din 2030

Deputatul PNL Raluca Turcan a transmis că va propune ca admiterea la liceu să fie introdusă din 2030, începând cu generaţia de elevi înscrişi în clasa a V-a în anul şcolar 2026-2027.

„Admiterea la liceu şi evaluarea naţională a elevilor la finalul clasei a VIII-a pot să fie procese mult mai bune şi mai corecte decât cele din prezent. Altfel, nu se justifică o schimbare. Pentru că lucrurile bune nu se fac în grabă, depun o propunere legislativă, prin care noile modalităţi de admitere la liceu şi de testare a performanţelor elevilor la finalul clasei a VIII-a să intre în vigoare începând cu generaţia de elevi înscrişi în clasa a V-a în anul şcolar 2026-2027”, a scris Turcan pe Facebook.

Ea menţionează că, în perioada următoare, asociaţiile de părinţi, de profesori, de elevi, experţi în educaţie şi autorităţi publice centrale vor avea sarcina dificilă de a identifica cele mai bune modalităţi pentru a aduce cu adevărat performanţă în şcoală şi pentru a combate flagelul abandonului şcolar, care este cel mai pronunţat în jurul clasei a VIII-a.

„Soluţia cea mai bună vine dintr-o dezbatere publică cât mai largă şi aplicată. Îmi exprim speranţa ca actuala conducere a Camerei Deputaţilor să pună acest proiect pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare de săptămâna viitoare, pentru că nu este un proiect cu miză politică, dar este un proiect cu o miză uriaşă pentru viitorul generaţiilor viitoare”, a adăugat ea.

USR vrea desființarea „admiterii paralele”

La rândul său, USR a anunțat că susţine desfiinţarea „admiterii paralele”, deoarece „nu fac decât să adâncească inechităţile deja existente în sistemul de Educaţie”. Astfel, partidul a depus un proiect de lege, sub semnătura parlamentarilor Corina Atanasiu şi Ştefan Pălărie.

„Consecventă poziţiei susţinute încă din anul 2023, USR susţine desfiinţarea examenelor de admitere proprii ale liceelor, deoarece nu fac decât să adâncească inechităţile deja existente în sistemul de Educaţie. Un proiect de lege în acest sens a fost depus sub semnătura parlamentarilor USR Corina Atanasiu şi Ştefan Pălărie”, a transmis USR într-un comunicat oficial.

„O probă de selecţie organizată de licee, adăugată peste Evaluarea Naţională, ar accentua una dintre cele mai grave probleme ale şcolii româneşti: lipsa egalităţii de şanse. Evaluarea unică şi repartizarea computerizată permit şi copiilor cu rezultate foarte bune din mediul rural sau din familii cu posibilităţi reduse să obţină un loc în cele mai căutate licee şi clase din judeţul lor ori din marile oraşe.

În schimb, examenele proprii ale liceelor ar avantaja elevii ai căror părinţi pot plăti meditaţii şi programe de pregătire adaptate fiecărei probe. Dubla selecţie nu ar verifica exclusiv cunoştinţele şi meritul elevilor, ar transforma veniturile familiei, accesul la meditaţii şi sprijinul educaţional de acasă în criterii indirecte de admitere, adâncind inechităţile deja existente în sistem”, a susținut deputata USR Corina Atanasiu, membră a Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor.

Potrivit USR, pentru copiii performanţi, dar vulnerabili din perspectiva situaţiei financiare, păstrarea unei duble selecţii pentru liceu ar însemna un risc dublu: fie să participe fără aceeaşi pregătire, fie să renunţe din start la liceele de top, de teama că ar putea rămâne fără un loc. Mulţi ar ajunge astfel să aleagă clase şi licee sub nivelul rezultatelor şi al potenţialului lor.

„În anul 2023, când legile Educaţiei au ajuns în dezbatere parlamentară, alături de colegii mei din USR am criticat vehement aberaţiile din proiectul România Educată. Una dintre cele mai proaste idei, lipsită de orice argument valabil sau de sprijinul specialiştilor, a fost admiterea paralelă în liceu. S-au opus asociaţiile de elevi, s-au opus asociaţiile de părinţi. Astăzi, depunem un proiect de abrogare a acestei idei inaplicabile şi distrugătoare pentru bruma de învăţământ românesc rămas în picioare.

Doar a amâna o problemă prin prorogare, nu este deloc o soluţie. De aceea, soluţia reală este eliminarea posibilităţii de examen paralel şi reconstruirea evaluării naţionale de la finalul clasei a VIII-a, pentru a acoperi inclusiv arii curriculare sociale sau de tip STEM”, a subliniat și senatorul USR Ştefan Pălărie, preşedintele Comisiei pentru învăţământ din Senat.

Proiectul USR propune modificarea Legii învăţământului preuniversitar (nr. 198/2023) în sensul abrogării prevederilor referitoare la organizarea concursului de admitere în clasa a IX-a de către colegii şi licee.

Astfel, toate locurile vor fi repartizate computerizat în baza rezultatelor Evaluării Naţionale, conform opţiunilor exprimate.

USR reaminteşte că în 2023, senatorii partidului au părăsit dezbaterile din comisii pe legile Educaţiei, în semn de protest, după ce senatorii majorităţii de atunci au votat împotriva amendamentului USR de eliminare a sistemului dual de admitere în liceu.