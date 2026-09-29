Siegfried Mureşan îl acuză pe Nicuşor Dan că nu a făcut la timp desemnările de premier: "Alegerile anticipate ar fi putut avea loc"

Premierul desemnat al României, Siegfried Mureșan. Foto: Hepta

Premierul desemnat Siegfried Mureșan i-a dat dreptate preşedintelui Nicuşor Dan că "alegerile anticipate nu sunt de dorit", dar a adăugat că "nici menținerea României într-o criză politică prelungită de teama anticipatelor nu oferă stabilitate cetățenilor sau încredere investitorilor care vor să creeze locuri de muncă în România". Mureșan l-a acuzat pe şeful statului că a întârziat prea mult cu desemnările de premier. "Dacă desemnările anterioare ar fi fost făcute la timp și ar fi eșuat în Parlament, alegerile anticipate ar fi putut avea loc deja și astăzi am avea un guvern cu mandat de 4 ani. Am pierdut timp prețios", a susţinut Mureşan.

De asemenea, Siegfried Mureşan a atacat din nou PSD: "Pune în continuare interesul de partid înaintea interesului României. PSD a declanșat împreună cu AUR această criză și refuză acum să ajute la rezolvarea ei".

"Fiecare afirmație făcută astăzi de președintele României trebuie înțeleasă, luată în serios și merită un răspuns din partea noastră.

„E momentul ca această criză să se încheie.”

Răspunsul nostru este „Da”. În acest moment, singura soluție certă pentru încheierea crizei este votarea Guvernului pe care l-am propus. Orice altă variantă ne întoarce la momentul 5 mai, fără garanția că va exista rapid o alternativă.

„E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național.”

Așa este. Tocmai de aceea PNL, USR și UDMR și-au asumat împreună responsabilitatea guvernării. Din păcate, PSD pune în continuare interesul de partid înaintea interesului României. PSD a declanșat împreună cu AUR această criză și refuză acum să ajute la rezolvarea ei.

„Alegerile anticipate nu sunt o soluție.”

Alegerile anticipate nu sunt de dorit, dar nici menținerea României într-o criză politică prelungită de teama anticipatelor, nu oferă stabilitate cetățenilor sau încredere investitorilor care vor să creeze locuri de muncă în România. Dacă desemnările anterioare ar fi fost făcute la timp și ar fi eșuat în Parlament, alegerile anticipate ar fi putut avea loc deja și astăzi am avea un guvern cu mandat de 4 ani. Am pierdut timp prețios.

„România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.”

Mi-aș dori să fie așa. Dar responsabilitatea față de buget nu poate fi garantată prin declarații. Știm cu toții că populiștii nu vor susține niciodată responsabilitatea fiscal – bugetară. Am văzut guvernul care a risipit bani publici și a dus deficitul la 9%. Se poate întâmpla din nou.

A existat consens politic și pentru implementarea PNRR și a programului SAFE, dar am văzut apoi cum PSD s-a opus. Eu pot garanta pentru responsabilitatea Guvernului pe care l-am propus și a celor trei partide care ne susțin. Parlamentul poate pune capăt crizei printr-un vot pentru acest Guvern", a postat Siegfried Mureşan pe Facebook.