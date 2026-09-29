Ce pensie are fosta judecătoare Andrea Chiș, propusă pentru Ministerul Justiției. "Nu am stabilit-o eu"

Fosta judecătoare Andrea Chiș. Sursa foto: Inquam

Andrea Chiş, fostă judecătoare, propusă acum pentru portofoliul de la ministerul Justiţiei în cabinetul Mureşan, a dezvăluit, marţi, cu prilejul audierilor din Parlament, ce pensie are. Ea a spus că încasează 40.000 de lei în acest moment şi că nu depinde de ea reducerea pensiilor aflate deja în plată, având în vedere decizia CCR.

Tot în privinţa pensiilor speciale, ea a adăugat că a susţinut ca pensia nu trebuie să fie mai mare decât salariul.

Întrebată în Parlament ce pensie are, Andrea Chiș a răspuns că are 40.000 de lei în acest moment şi că ea a susţinut că pensia nu trebuie să fie mai mare decât salariul. De asemenea, aceasta a menţionat că nu depinde de ea reducerea pensiilor aflate în plata, ci CCR s-a pronunţat. Andrea Chiș a mai transmis că nu a intrat în magistratură pentru bani.

"Pensia mea de serviciu e de 40.000 de lei. Nu am stabilit-o eu. Eu am susţinut că pensia nu trebuie să depăşească salariul. Reducerea pensiilor este posibilă, depinde de CCR, nu e ceva care depinde de mine. Nu banii m-au făcut să ies la pensie. Pentru că aş fi ieşit oricum din sistme", a declarat Andrea Chiș.

Cine este Andrea Chiș, propunerea pentru Justiție

Fosta judecătoare Andrea Chiș este propunerea PNL-USR-UDMR pentru ministerul Justiției în Guvernul Mureșan. Aceasta propunere a fost făcută după ce Dominic Fritz a încercat să obțină ministerul pentru USR, însă Kelemen Hunor s-a opus. Ulterior, Bolojan, Fritz și Kelemen au convenit să propună un independent. Andrea Chiș s-a pensionat din magistratură în 2023, la 52 de ani.

Fost judecător și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Andrea Chiș era lector la Facultatea de Drept a UBB Cluj, unde preda procedură civilă, însă a demisionat în acest an după ce a apărut în documentarul Recorder.

„Am avut o carieră de peste 28 de ani în magistratură, parcursă de la Judecătoria Cluj Napoca până la Curtea de Apel Cluj și Consiliul Superior al Magistraturii, unde am dat voce reformei din sistemul judiciar.

În paralel, am fost timp de mulți ani lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai, pregătind generații de studenți nu doar la disciplina Drept procesual civil, al cărei titular am fost, ci și cu privire la etica și valorile profesiilor juridice.

M-am retras din magistratură la începutul anului 2023, rămânând o voce publică în dezbaterea despre statul de drept și încrederea în actul de justiție.

Mi-am dat demisia și din învățământul juridic, pe care îl consider responsabil pentru modul în care funcționează azi sistemul judiciar, reorientându-mă spre psihologie”, se descrie fosta judecătoare, potrivit paginii de Linkedin.