Transportatorii anunţă că TollRo ar putea scumpi transportul intern cu până la 8%. Ei cer şi suspendarea temporară a amenzilor

Transportatorii anunţă că TollRo ar putea scumpi transportul intern cu până la 8%. Sursa foto: PMB

Aplicarea sistemului TollRo poate majora costurile transportului intern cu până la 8%, în funcţie de activitate, iar aceste costuri trebuie reflectate integral şi imediat în tarifele contractuale de transport, susţine Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), notează Agerpres.

"Aplicarea TollRo poate majora costurile transportului intern cu până la 8%, în funcţie de activitate. Aceste costuri apar într-o perioadă cu perturbări importante ale preţului motorinei şi trebuie reflectate integral şi imediat în tarifele contractuale de transport. Industria transporturilor are nevoie de o soluţie legislativă care să permită plata corectă a taxei şi să evite sancţionarea operatorilor pentru distanţe pe care sistemele nu le pot determina. UNTRR face apel la membrii Parlamentului României să susţină amendamentul privind suspendarea sumei fixe de 2.000 de lei până la funcţionarea fiabilă a sistemelor informatice şi disponibilitatea aparatelor OBU (On-Board Unit, n.r.)", se arată într-un comunicat al organizaţiei.

Testele au arătat diferenţe de tarif

UNTRR susţine că testele efectuate de transportatori au evidenţiat diferenţe de tarif şi dificultăţi de utilizare a sistemului.

"Testele efectuate de transportatori indică diferenţe de tarif şi dificultăţi de utilizare. Pentru aceeaşi rută Bascov-Zalău, un operator a obţinut 144,42 lei prin tichetul de rută şi 156,90 lei prin sesiunea de monitorizare live, o diferenţă de 12,48 lei, respectiv aproximativ 8,6%. Au fost semnalate şi vehicule electrice încadrate la clasa de emisii "Euro 0", în loc de "Euro 6". Responsabilii sistemului trebuie să clarifice criteriile aplicate şi să comunice traseul, distanţa şi tariful folosite la calcul", precizează sursa citată.

Transportatorii au semnalat şi o serie de dificultăţi operaţionale în utilizarea TollRo.

"Transportatorii au raportat şi dificultăţi operaţionale: imposibilitatea pornirii simultane a două sesiuni live din acelaşi profil, emiterea unui tichet în aproximativ cinci minute şi reintroducerea datelor despre dimensiunile şi greutatea ansamblului la fiecare tichet. La acest ritm, emiterea unui tichet pentru fiecare dintre cele 300 de camioane ar necesita circa 25 de ore de lucru. Sunt necesare reguli clare pentru curse redirecţionate, schimbarea remorcii, intervenţii nocturne, lipsa semnalului şi indisponibilitatea temporară a sistemului", menţionează UNTRR.

Se cere suspendarea sumei fixe de 2.000 lei

Organizaţia solicită suspendarea temporară a aplicării sumei fixe de 2.000 de lei atunci când sistemele informatice nu pot determina traseul complet parcurs de vehicul.

"Amendamentul solicitat de UNTRR vizează suspendarea, pe durata perioadei de tranziţie, a aplicării sumei fixe de 2.000 de lei atunci când mijloacele informatice nu pot determina traseul complet al vehiculului. Dacă sistemul poate stabili numai o parte a traseului, taxa trebuie calculată pentru distanţa care poate fi măsurată şi verificată. Identificarea camionului într-un singur punct nu dovedeşte lungimea întregului traseu, iar imposibilitatea tehnică de reconstituire nu trebuie transferată transportatorului sub forma unei sume fixe", se mai arată în comunicat.

UNTRR precizează că suspendarea temporară a sancţiunilor nu presupune eliminarea obligaţiei de plată a TollRo.

"Transportatorii vor achita suma aferentă distanţei efectiv parcurse, în măsura în care aceasta poate fi determinată corect. O procedură clară de calcul şi plată, inclusiv prin transmiterea unei înştiinţări de plată atunci când traseul poate fi reconstituit ulterior, protejează atât veniturile datorate, cât şi dreptul operatorilor de a verifica suma solicitată", subliniază organizaţia.

Aplicarea TollRo este prevăzută de la 1 octombrie 2026, însă UNTRR susţine că sistemul mai are nevoie de testare şi de remedierea problemelor semnalate de transportatori, iar conectarea aparatelor de bord OBU nu este încă disponibilă la scară operaţională. Potrivit comunicatului, CNAIR a solicitat amânarea aplicării sistemului până la 1 aprilie 2027.

Propunerea legislativă menţionată de UNTRR urmăreşte suspendarea temporară, pentru faptele săvârşite în perioada 1 octombrie 2026 - 31 martie 2027, a aplicării dispoziţiilor din Legea nr. 226/2023 referitoare la sancţionarea neplăţii TollRo. Actul a ajuns la Consiliul Economic şi Social (CES) şi urmează procedura legislativă.

TollRo şi noile tarife pentru rovinieta, de la 1 octombrie

Platforma TollRo va deveni operaţională de la 1 octombrie 2026, ora 00:00, iar rovinieta, tichetul de rută şi tariful TollRo vor putea fi achitate exclusiv prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică, a anunţat, recent, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

TollRo se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum şi vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe reţeaua de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din România.

Tariful se calculează în funcţie de distanţa parcursă, masa vehiculului, clasa EURO şi tipul de drum.

Utilizatorii vor putea achita tariful TollRo fie printr-un tichet de rută, plătit în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, fie prin tarifare în funcţie de distanţa parcursă. În acest ultim caz, traseul este înregistrat prin aplicaţia mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic.

Plata TollRo prin furnizorii de servicii de taxare electronică (SETRE), interoperabilă cu sistemele de taxare din Uniunea Europeană, va fi disponibilă începând cu 15 ianuarie 2027.