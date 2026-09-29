Siguranța rutieră se învață de mic: sute de elevi, la Smart Urban Mobility 2026

Pe 8 octombrie 2026, sute de elevi din București și Ilfov vin la Romexpo nu doar să admire mașini, ci ca să învețe cum să fie în siguranță lângă ele. Ziua siguranței rutiere face parte din programul Smart Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii, și are loc în colaborare cu SABIF, Ministerul Afacerilor Interne și Academia Titi Aur.

Smart Urban Mobility se desfășoară pe o suprafață de peste 2.500 de metri pătrați și este structurat pe trei zone: zona expozițională (interior și exterior), zona verde (mobilitate sustenabilă), conferințe & workshopuri. Joi, zona de conferințe și workshop-uri devine o sală de clasă: elevii participă la ateliere practice și demonstrații alături de polițiști, paramedici și instructori auto. Apoi pot descoperi zona expozițională, unde partenerii Antena 3 CNN, autoritățile locale și universitățile prezintă soluții de transport inteligent și smart city, dar și zona verde de mobilitate sustenabilă, unde pot urca în autobuze și trenuri electrice.

Copiii de azi sunt pietonii, bicicliștii și șoferii de mâine. Obiceiurile pe care și le formează acum, de la felul în care traversează strada până la centura pusă pe bancheta din spate, îi vor însoți toată viața. De aceea, ziua de joi nu este despre reguli învățate pe de rost, ci despre educație, responsabilitate și grijă față de ceilalți.

Cifrele care arată de ce contează educația rutieră

România rămâne printre țările europene cu cele mai multe victime pe șosele. Prima cauză a accidentelor grave de anul trecut nu a fost viteza, ci traversarea neregulamentară a pietonilor, cu 16,1% din cazuri. Viteza neadaptată a urmat îndeaproape, cu 15,3%.

Cu alte cuvinte, multe tragedii pornesc de la o decizie de o secundă: o traversare grăbită, o privire în telefon sau o frână apăsată prea târziu. Exact unde educația rutieră poate schimba deznodământul.

Poliția, ambulanța și instructorii auto, alături de elevi

Ziua de joi îi aduce pe elevi față în față cu oamenii care lucrează zilnic pe șoselele țării: polițiști, paramedici și instructori auto. Fiecare partener aduce o perspectivă diferită asupra aceleiași întrebări: cum evităm un accident auto și ce facem dacă totuși se întâmplă?

Ministerul Afacerilor Interne vine cu experiența poliției rutiere. Anul trecut, purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere, Claudiu Costea, le-a spus elevilor un adevăr simplu: între o mașină și un pieton, pietonul nu câștigă niciodată, pentru că nu are nicio protecție. „Principala cauză a accidentelor auto grave din Bucureşti este indisciplina pietonilor. E nevoie de educaţie rutieră.”

Academia Titi Aur vorbește despre tehnicile de condus preventiv pe înțelesul copiilor. Titi Aur le-a explicat la SUM 2025 cum să meargă pe marginea drumului acolo unde nu există trotuar: „Eu, ca pieton, mă mut pe partea stângă a drumului, pentru a vedea mașinile care vin spre mine din față.” A vorbit și despre bicicliști, semnele de circulație și importanța centurii purtate inclusiv pe bancheta din spate.

SABIF, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, le arată elevilor ce pot face în primele minute care urmează unui accident. Copiii învață când să sune la 112, cum să verifice dacă o persoană respiră și cum se fac manevrele de resuscitare. Pentru un copil, faptul că știe ce să facă în loc să înghețe de frică poate face diferența între viață și moarte.

Elevii participă la ateliere practice, demonstrații și exerciții și pun întrebări. Ediția de anul trecut a arătat cât de bine funcționează aceste sesiuni și ateliere: sute de copii au plecat de la Romexpo știind mai mult despre cum să aibă grijă de ei și de ceilalți.

Antena 3 CNN pune siguranța rutieră pe agenda orașului

Smart Urban Mobility este organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii, aflându-se la a doua ediție. Prima ediție, din 2025, a adus la Romexpo peste 75.000 de vizitatori, 32 de speakeri și 28 de expozanți. Antena 3 CNN a transmis peste 320 de minute în direct de la eveniment.

Pentru Antena 3 CNN, ziua dedicată siguranței rutiere este una dintre cele mai importante ale evenimentului. Mobilitatea urbană inteligentă nu înseamnă doar vehicule electrice și aplicații, ci și oameni care știu să se comporte responsabil în trafic.

SUM are loc în cadrul Salonului Auto București & Accesorii, primul salon auto specializat din România, organizat din 1993. Ediția din acest an se desfășoară între 6 și 11 octombrie, în Pavilionul B2 de la Romexpo și în zona exterioară adiacentă.

Vă invităm la o lecție care nu se termină la ieșirea din pavilion

• Când: joi, 8 octombrie 2026

• Unde: Romexpo, Pavilionul B2, București, în cadrul Smart Urban Mobility

• Pentru cine: elevi din București și Ilfov

• Parteneri: SABIF, Ministerul Afacerilor Interne și Academia Titi Aur

Poate cel mai valoros lucru pe care îl iau copiii acasă nu este o regulă de circulație, ci un reflex: să se uite de două ori înainte să traverseze, să își pună centura fără să li se mai spună și să știe ce să facă dacă cineva are nevoie de ajutor. Peste câțiva ani, aceiași copii vor fi în spatele volanului. Iar felul în care vor conduce începe să se formeze de acum. Vă așteptăm la SUM 2026!