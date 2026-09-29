Smart Urban Mobility: șase zile despre cum ne vom deplasa în orașele viitorului, la Salonul Auto București & Accesorii 2026

Smart Urban Mobility (SUM), evenimentul care adună în același loc soluțiile pentru un transport urban mai curat și mai eficient, revine la Romexpo între 6 și 11 octombrie. Organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii, SUM ajunge anul acesta la a doua ediție.

Cele 6 zile aduc în prim-plan cele mai noi tendințe în tehnologia auto, vehicule electrice, soluții de transport inteligent și politici publice care susțin transformarea orașelor moderne. Peste 70.000 de vizitatori sunt așteptați la cel mai mare eveniment auto din România.

Smart Urban Mobility își propune să promoveze mobilitatea urbană sustenabilă și tehnologiile inovatoare care fac orașele mai curate, mai sigure și mai eficiente. La eveniment vor participa producători auto, furnizori de soluții de mobilitate, reprezentanți ai autorităților publice și factori de decizie, start-up-uri, investitori și universități de top, precum și vizitatorii interesați de tehnologiile viitorului.

Pe o suprafață de peste 2.500 de metri pătrați, Smart Urban Mobility este structurat pe trei zone: zona expozițională, zona verde de mobilitate sustenabilă și zona de conferințe și workshop-uri.

În zona expozițională, desfășurată în interior și în exterior, participanții vor descoperi standuri ale producătorilor auto cu modele electrice, hibride și vehicule cu consum redus, standuri și spații de expunere dedicate autorităților locale, precum și prezentări ale celor mai noi soluții de transport urban inteligent, de la stații de încărcare rapidă la tehnologii AI pentru trafic și soluții smart city. Aici își prezintă inovațiile partenerii Antena 3 CNN – Aveuro, Nova Power and Gas, Astra Vagoane Călători, SCC Erbașu, amparcat.ro, Deltabloc Safety Barriers, FLS – Flash Lighting Services, Urban Scope, Softronic –, alături de Primăria Municipiului Brașov și Primăria Craiova. Tot în această zonă se află studioul Antena 3 CNN, de unde se transmite live pe durata evenimentului.

În zona verde, de mobilitate sustenabilă, vizitatorii vor găsi demonstrații de utilizare a stațiilor de încărcare și a aplicațiilor IT dedicate, vehicule electrice și hibride, echipamente utilitare urbane. Dar și proiecte realizate de universități și autoritățile locale, pe lângă o expoziție în aer liber de trenuri și autobuze electrice, în care vizitatorii pot urca pentru a vedea de aproape cum arată transportul public de mâine.

Zona de conferințe și workshop-uri va oferi participanților paneluri cu experți din industrie despre viitorul mobilității urbane, dezbateri cu autoritățile publice despre implementarea infrastructurii smart city, prezentări ale programelor de finanțare pentru achiziția de vehicule, echipamente și soluții inteligente, dar și informații despre pregătirea infrastructurii urbane pentru nevoile de dezvoltare ale orașelor. Aici vor avea loc Conferința Smart Urban Future și Gala Smart Urban Mobility, precum și atelierele de siguranță rutieră pentru elevi și prezentările universităților.

Programul Smart Urban Mobility, 6-11 octombrie 2026

Marți, 6 octombrie – Ziua Formula 1

Ora 12:00 – Deschiderea oficială a salonului

De la ora 13:00 – Startul se dă cu energie și adrenalină, într-o zi dedicată Formulei 1. Antena, broadcasterul oficial al Campionatului Mondial de Formula 1, aduce publicul mai aproape de unul dintre cele mai spectaculoase sporturi din lume.

Interviuri live și înregistrate cu oameni din motorsport și din industria auto: povești de succes, provocări și ce se întâmplă în culise. Zonă de networking dedicată partenerilor Antena 3 CNN, gândită pentru schimb de idei și noi parteneriate.

Miercuri, 7 octombrie – Ziua aplicațiilor de mobilitate

Tehnologia iese din sfera prezentărilor și ajunge direct în mâinile vizitatorilor. Ziua este dedicată testării aplicațiilor de mobilitate și felului în care soluțiile digitale schimbă modul în care ne deplasăm prin oraș. Municipalitățile din România prezintă și demonstrează cele mai inovatoare aplicații și soluții de Smart City pe care le-au implementat deja.

Joi, 8 octombrie – Ziua siguranței rutiere

În colaborare cu SABIF, Ministerul Afacerilor Interne și Academia Titi Aur, sute de elevi din București și Ilfov învață cum să fie pietoni și, mai târziu, șoferi responsabili. Este o zi despre educație, responsabilitate și grijă față de ceilalți participanți la trafic.

Vineri, 9 octombrie – „Vinerea verde”, Conferința și Gala SUM

10:00–12:00 – Conferința „Vinerea verde”: o viziune asupra viitorului mobilității, organizată de SAB & Accesorii Auto

De la 13:30 – SUM reunește viziunile, tehnologia, companiile și administrațiile locale

14:00–16:00 – Conferința Smart Urban Future aduce la aceeași masă experți, autorități și companii inovatoare pentru a dezbate soluții reale pentru transportul urban inteligent

17:00–18:30 – Gala Smart Urban Mobility, eveniment de premiere în cadrul căruia celebrăm performanța și dedicarea. Proiectele administrațiilor locale care schimbă comunitățile în bine sunt recunoscute și onorate.

Sâmbătă, 10 octombrie – Ziua Universităților

O zi a cunoașterii, în care mediul academic prezintă și analizează proiecte proprii. Accentul se mută pe rolul cercetării și al educației în construirea unui viitor urban sustenabil.

Duminică, 11 octombrie – „Meet the Future”

Ziua Roboticii și a Noilor Tehnologii închide ediția. Școli și universități își prezintă proiectele de cercetare, cu aplicații atât academice, cât și practice.

Tot ce trebuie să știi înainte să pleci spre Romexpo

În Pavilionul B2, zona SUM se află chiar lângă standurile marilor mărci auto prezente: Toyota, BYD, Honda, Hyundai, Kia, Volvo, Mazda, Maserati, Nissan, Suzuki și MG.

La standurile SUM, vizitatorii întâlnesc companii de tehnologie și energie, instituții academice și administrații locale care își prezintă proiectele de mobilitate. În exterior, SUM ocupă o zonă dedicată de 400 de metri pătrați. În aer liber se află și SAB Arena Motorsport, cu demonstrații auto, drifturi, sesiuni de Taxi Drift și simulatoare, dar și o zonă de food court.

Informații practice

• Când: 6–11 octombrie 2026

• Unde: Romexpo, Pavilionul B2 și zona exterioară adiacentă, București

• Acces: biletul la Salonul Auto București & Accesorii costă 80 de lei. Copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități intră gratuit. Biletele se găsesc pe sab.ro.

Fie că vii pentru Formula 1, pentru ultimele modele electrice sau pentru a vedea ce pregătesc orașele și universitățile din România, Smart Urban Mobility 2026 are un motiv să treci pe la Romexpo în fiecare zi a salonului. Te așteptăm!

Cum ajungi la eveniment - informații utile SAB & Accesorii:

Locație: Pavilionul B2 Romexpo și zona exterioară adiacentă.

Adresa: Bd. Mărăști nr. 65-67, Sector 1, București.

Transport public

Liniile RATB care ajung la Piața Presei:

► autobuz: 105, 131, 148, 149, 205, 261, 304, 330, 331, 335, 361, 449, 780, 783

► tramvai: 41, 42

GPS

Coordonatele locației SAB sunt: 44.476234 cu 26.064972