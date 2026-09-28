În Sectorul 3 din Bucureşti vor fi instalate sisteme fotovoltaice şi baterii de stocare pe 145 de clădiri. La cât se ridică investiţia

În Sectorul 3 din Bucureşti vor fi instalate sisteme fotovoltaice şi baterii de stocare pe 145 de clădiri. Sursa foto: energyfix.ro

Sisteme fotovoltaice şi baterii de stocare vor fi instalate pe 145 de clădiri din Sectorul 3, un proiect în valoare de 66 de milioane de lei (aproximativ 13 milioane de euro), conform unor hotărâri adoptate, luni, de Consiliul Local Sector 3, notează Agerpres.

Una dintre hotărâri aprobă indicatorii tehnico-economici pentru instalarea de sisteme de stocare a energiei electrice în acumulatori (baterii) pentru sisteme fotovoltaice existente la 110 clădiri publice din Sectorul 3. Conform devizului general întocmit, valoarea totală a obiectivului de investiţii este de peste 49 de milioane de lei cu TVA.

Un alt act normativ aprobă proiectul, în vederea finanţării în cadrul Fondului pentru Modernizare - Sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea de noi capacităţi de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie pentru entităţi publice.

Din valoarea totală a proiectului de peste 49 de milioane de lei, inclusiv TVA, cheltuieli eligibile sunt aproape 32 de milioane de lei, inclusiv TVA, contribuţia proprie în proiect a autorităţii locale reprezentând achitarea cheltuielilor neeligibile, de circa 17,5 milioane de lei, inclusiv TVA.

De asemenea, a mai fost aprobată instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile cu realizare capacităţi de stocare a energiei electrice pentru 35 de clădiri administrative din Sectorul 3.

Conform devizului general întocmit, valoarea totală a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii este de circa 17 milioane de lei cu TVA.

Un alt act normativ aprobă proiectul "Instalare sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile cu realizare capacităţi de stocare a energiei electrice în Sectorul 3" şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Fondului pentru Modernizare - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie solară, cu capacităţi de stocare integrate, pentru autoconsum pentru entităţi publice.

Hotărârea aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de circa 17 milioane de lei inclusiv TVA, din care cheltuieli eligibile de aproximativ 13 milioane de lei inclusiv TVA. Contribuţia proprie în proiect a autorităţii locale, reprezentând achitarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, este de circa 3,6 milioane de lei, inclusiv TVA.